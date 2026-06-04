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એક ફોન...અને બચી ગયો જીવ! કેદારનાથ યાત્રામાં જામકંડોરણાની મહિલાની તબિયત લથડી, દેવદૂત બન્યા નેતાઓ...

Rajkot News: જામકંડોરણાની મહિલા કેદારનાથ યાત્રા દરમિયાન અચાનક અસ્વસ્થ બનતા તાત્કાલિક સારવાર અપાઈ. રેખાબેન મુકેશભાઈ મૂળિયાને સારવાર અને હેલિકોપ્ટર સુવિધા અપાવવા લોકપ્રતિનિધિઓના પ્રયાસો સફળ રહ્યા. પરિવારજનોએ ધારાસભ્ય જયેશભાઈ રાદડિયાને ટેલિફોનિક રજૂઆત કરી હતી. ધારાસભ્ય જયેશ રાદડિયા અને કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવીયાએ તાત્કાલિક સંકલન હાથ ધર્યું. કેદારનાથ ખાતે સમયસર સારવાર મળતા મહિલાની તબિયતમાં સુધારો નોંધાયો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 04, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 11:09 AM IST
એક ફોન...અને બચી ગયો જીવ! કેદારનાથ યાત્રામાં જામકંડોરણાની મહિલાની તબિયત લથડી, દેવદૂત બન્યા નેતાઓ...

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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