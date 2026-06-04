/એક ફોન...અને બચી ગયો જીવ! કેદારનાથ યાત્રામાં જામકંડોરણાની મહિલાની તબિયત લથડી, દેવદૂત બન્યા નેતાઓ...

Rajkot News: ચોમાસાની શરૂઆત અને બદલાતા હવામાન વચ્ચે ઉત્તરાખંડમાં ચાલતી ચારધામ યાત્રા દરમિયાન પ્રવાસીઓની તબિયત બગડવાના કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યા છે. તાજેતરમાં જ કેદારનાથ યાત્રા દરમિયાન રાજકોટ જિલ્લાના જામકંડોરણાની એક મહિલાની તબિયત અચાનક લથડતાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો હતો. જો કે, ગુજરાતના લોકપ્રતિનિધિઓની ત્વરિત કામગીરી અને માનવતાભર્યા અભિગમને કારણે મહિલાને સમયસર સારવાર મળી ગઈ છે અને તેમનો જીવ બચી ગયો છે.
અચાનક તબિયત બગડતાં પરિવાર ચિંતામાં મુકાયો
મળતી માહિતી મુજબ, જામકંડોરણાના વતની રેખાબેન મુકેશભાઈ મૂળિયા પોતાના પરિવાર સાથે બાબા કેદારનાથના દર્શને ગયા હતા. કેદારનાથ ખાતે ઊંચાઈ અને પ્રતિકૂળ હવામાનને કારણે રેખાબેનની તબિયત અચાનક વધારે પડતી અસ્વસ્થ થઈ ગઈ હતી. કેદારનાથમાં સામાન્ય રીતે હેલિકોપ્ટર સેવા માટે બે-બે દિવસનું વેઇટિંગ ચાલતું હોય છે, જેથી ગંભીર પરિસ્થિતિમાં મહિલાને તાત્કાલિક નીચે લાવી હોસ્પિટલ પહોંચાડવી પરિવાર માટે અત્યંત મુશ્કેલ બની ગયું હતું.
પરિવારે ધારાસભ્ય જયેશ રાદડિયાનો સંપર્ક કર્યો
મહિલાની સ્થિતિ ગંભીર જણાતા પરિવારજનોએ તાત્કાલિક ધોરણે જામકંડોરણા-જેતપુર વિસ્તારના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય જયેશ રાદડિયનો ટેલિફોનિક સંપર્ક કર્યો હતો અને સમગ્ર પરિસ્થિતિ અંગે રજૂઆત કરી મદદની ગુહાર લગાવી હતી.
2 દિવસનું વેઇટિંગ હોવા છતાં હેલિકોપ્ટરની વ્યવસ્થા થઈ
ધારાસભ્ય જયેશભાઈ રાદડિયાએ મામલાની ગંભીરતા સમજીને સહેજ પણ સમય બગાડ્યા વિના કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવીયાનો સંપર્ક સાધ્યો હતો. બંને નેતાઓએ ઉત્તરાખંડ વહીવટી તંત્ર અને સ્થાનિક તબીબી ટીમો સાથે તાત્કાલિક સંકલન હાથ ધર્યું હતું. ભારે ધસારાને કારણે હેલિકોપ્ટર સેવામાં બે દિવસનું લાંબુ વેટિંગ હોવા છતાં, નેતાઓની રજૂઆત અને આપાતકાલીન સ્થિતિને ધ્યાને રાખીને વહીવટી તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક વિશેષ હેલિકોપ્ટરની સુવિધા મંજૂર કરવામાં આવી હતી.
સમયસર સારવાર મળતાં તબિયતમાં સુધારો, પરિવારે માન્યો આભાર
હેલિકોપ્ટરની સુવિધા મળતા જ રેખાબેનને કેદારનાથથી સુરક્ષિત રીતે નીચે લાવી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સમયસર તબીબી સારવાર મળી જતાં હવે તેમની તબિયતમાં ઘણો સુધારો નોંધાયો છે અને તેઓ જોખમથી બહાર છે. આ કપરા સમયમાં દેવદૂત બનીને વહારે આવેલા ધારાસભ્ય જયેશ રાદડિયા અને કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવીયાનો પરિવારજનોએ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.