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અમરેલીના ગોદડા અમેરિકામાં જબરો ક્રેઝ: હંસાબેનના હુન્નરની દેશ-વિદેશમાં ભારે બોલબાલા, 25 મહિલાઓને મળ્યું રોજગાર

Amreli News: લાઠી તાલુકાના તાજપર ગામના ગોદડાની ગુજરાત અને સમગ્ર દેશ સિવાય અન્ય દેશોમાં ધૂમ વેચાણ થયું છે.લાઠીના અંતરિયાળ ગામની મહિલાએ સોશિયલ મીડિયાથી ઉભો કર્યો અનોખો વ્યવસાય.હાથબનાવટના ગોદડાથી 25 મહિલાઓને રોજગાર, અમેરિકા-કેનેડા સહિત સાત દેશોમાં ગોદડા પહોંચ્યા છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 06, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:50 PM IST
અમરેલીના ગોદડા અમેરિકામાં જબરો ક્રેઝ: હંસાબેનના હુન્નરની દેશ-વિદેશમાં ભારે બોલબાલા, 25 મહિલાઓને મળ્યું રોજગાર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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