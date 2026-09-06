/અમરેલીના ગોદડા અમેરિકામાં જબરો ક્રેઝ: હંસાબેનના હુન્નરની દેશ-વિદેશમાં ભારે બોલબાલા, 25 મહિલાઓને મળ્યું રોજગાર

કેતન બગડા/અમરેલી: લાઠી તાલુકાનું અંતરિયાળ તાજપર ગામ... જ્યાં ઇન્ટરનેટની સુવિધા પણ નથી, પરંતુ આ ગામમાં તૈયાર થતા હાથબનાવટના ગોદડાની માંગ હવે દેશ-વિદેશમાં વધી રહી છે... 55 વર્ષીય હંસાબેન દાનસંગભાઈ રાઠોડે છ મહિના પહેલા ગોદડા બનાવવાનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો. ખેતીનું કામ ઓછું હોય ત્યારે કંઈક અલગ કરવાની ભાવનાથી શરૂ કરેલી આ પહેલ આજે વ્યવસાયનું સ્વરૂપ લઈ ચૂકી છે. હંસાબેનને એક ગોદડું બનાવતી વખતે તેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવાનો વિચાર આવ્યો. વીડિયો શેર કર્યા બાદ શરૂઆતમાં સુરતથી ઓર્ડર મળ્યો અને ત્યારબાદ ગ્રાહકોના માધ્યમથી ગોદડાની માહિતી વધુ લોકો સુધી પહોંચતી ગઈ. આજે ગુજરાત ઉપરાંત દેશના અન્ય રાજ્યોમાં અને વિદેશમાં પણ ગોદડાની માંગ થઈ રહી છે.
તાજપરના આ હાથબનાવટના ગોદડાની ખાસ વાત એ છે કે તેની પહોંચ હવે ભારતની સીમાઓ વટાવીને વિદેશ સુધી પહોંચી છે. અમેરિકા, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઓમાન સહિત સાત દેશોમાં ગોદડા મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. હંસાબેનના જણાવ્યા મુજબ અત્યાર સુધીમાં 600થી 700 જેટલા ગોદડાનું વેચાણ થયું છે. હાલ દરરોજ આશરે 15થી 20 જેટલા ગોદડા તૈયાર થાય છે. ગુજરાતમાં એક ગોદડાની કિંમત આશરે 1800 રૂપિયા, જ્યારે અન્ય રાજ્યોમાં 2200 રૂપિયા સુધી રહે છે. વિદેશમાં પણ ગોદડાની મૂળ કિંમત આશરે 1800 રૂપિયા છે અને કુરિયર ખર્ચ અલગથી લેવામાં આવે છે... આમ, નાના ગામની મહિલાના હાથનું હુન્નર સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી દેશ-વિદેશના ગ્રાહકો સુધી પહોંચી રહ્યું છે.
હંસાબેનની આ પહેલથી માત્ર એક મહિલાનો વ્યવસાય નહીં, પરંતુ તાજપરની અનેક મહિલાઓ માટે રોજગારીનું માધ્યમ ઊભું થયું છે. હાલ આશરે 25 મહિલાઓ ગોદડા બનાવવાના કામ સાથે જોડાયેલી છે. કેટલીક મહિલાઓ હંસાબેનના ઘરે કામ કરે છે, જ્યારે કેટલીક મહિલાઓ ઘરે રહીને પણ ગોદડા તૈયાર કરે છે. એક મહિલા બે ગોદડા તૈયાર કરે તો દિવસના 600 રૂપિયા સુધીની મજૂરી મળે છે. અન્ય મહિલાઓને પણ આ કામથી આખા દિવસની રોજગારી મળી રહી છે અને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવામાં મદદ મળી રહી છે.