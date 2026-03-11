બપોરે 1થી 4 ઘરની બહાર નીકળતા પહેલા વાંચી લેજો! જાણો આરોગ્ય વિભાગની ગાઈડલાઈન
Gujarat Hitwave: રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં હિટવેવની અસર જોવા મળી. રાજકોટમાં સતત ત્રીજા દિવસે તાપમાન 41 ડિગ્રીને પાર પહોંચ્યું છે. ટ્રાફિક થી ધમધમતા રેસકોર્ષ રીંગ રોડ પર લોકોની અવર જવર ઘટી. બપોરે 1 થી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી બિનજરૂરી ઘરની બહાર નીકળવા આરોગ્ય વિભાગે અપીલ કરી છે. સગર્ભા મહિલાઓએ બપોરના સમયે ઘર બહાર ન નીકળવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
Heat wave Alert: સમગ્ર રાજ્યમાં ઉનાળાનો પ્રકોપ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે, ત્યારે ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં હીટવેવની ગંભીર અસર જોવા મળી રહી છે. રાજકોટ શહેરમાં સતત ત્રીજા દિવસે સૂર્યદેવતાએ આકરા તેવર બતાવ્યા છે અને તાપમાનનો પારો 41 ડિગ્રી સેલ્સિયસને પાર કરી ગયો છે.
રસ્તાઓ પર સન્નાટો
ગરમીના કારણે રાજકોટના ટ્રાફિકથી ધમધમતા વિસ્તારો, ખાસ કરીને રેસકોર્સ રિંગ રોડ પર લોકોની અવરજવર નહિવત જોવા મળી રહી છે. બપોરના સમયે રાજકોટના રાજમાર્ગો સુમસામ ભાસી રહ્યા છે. જે લોકોને અનિવાર્ય કામકાજ માટે બહાર નીકળવું પડી રહ્યું છે, તેઓ આખું શરીર ઢંકાય તેવા કપડાં, મોં પર રૂમાલ અને આંખોના રક્ષણ માટે ગોગલ્સનો ઉપયોગ કરતા નજરે પડી રહ્યા છે.
આરોગ્ય વિભાગની માર્ગદર્શિકા અને અપીલ
વધતી જતી ગરમી અને ડી-હાઇડ્રેશનના જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનું આરોગ્ય વિભાગ હરકતમાં આવ્યું છે, બપોરે 1 થી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા કડક અપીલ કરવામાં આવી છે. ગરમીના સમયમાં ખાસ સાવચેતી રાખવા અને ઘરની બહાર ન નીકળવા જણાવાયું છે. તમામ આરોગ્ય કેન્દ્રો પર ORS (ઓરલ રીહાઈડ્રેશન સોલ્યુશન)નો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ રાખવા સૂચના આપી દેવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, સૌરાષ્ટ્રમાં હજુ પણ આગામી 2 દિવસ સુધી હીટવેવની સ્થિતિ યથાવત રહેશે. રાજકોટમાં અત્યારે 'યલો એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેનો અર્થ છે કે નાગરિકોએ ગરમીથી બચવા માટે સતત તકેદારી રાખવી અનિવાર્ય છે. ધુ પ્રમાણમાં પાણી પીવો, છાસ અથવા લીંબુ શરબત જેવા પ્રવાહીનું સેવન કરો અને બપોરના ગાળામાં તડકામાં જવાનું ટાળો.
