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તહેવારો પહેલાં જ ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું: ખાદ્યતેલના ભાવમાં ભડકો, સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલમાં તોતિંગ વધારો

Edible Oil Price Hike: આગામી તહેવારોની મોસમ શરૂ થાય તે પહેલાં જ સામાન્ય જનતા અને ગૃહિણીઓ માટે માઠા સમાચાર આવ્યા છે. માર્કેટમાં ખાદ્યતેલના ભાવમાં ફરી એકવાર તીવ્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થતાં રસોડાનું બજેટ સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 11, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:39 AM IST
તહેવારો પહેલાં જ ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું: ખાદ્યતેલના ભાવમાં ભડકો, સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલમાં તોતિંગ વધારો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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