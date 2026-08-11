/તહેવારો પહેલાં જ ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું: ખાદ્યતેલના ભાવમાં ભડકો, સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલમાં તોતિંગ વધારો

Edible Oil Price Hike: ખાદ્યતેલના ભાવમાં ફરી એકવાર તીવ્ર ભાવવધારો નોંધાયો છે, જેના કારણે ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું છે. મિલોમાંથી આવકમાં ઘટાડો થતાં સિંગતેલના ડબ્બાના ભાવમાં રૂ. 35 અને કપાસિયા તેલના ડબ્બાના ભાવમાં રૂ. 30નો વધારો થયો છે. આ નવા વધારા સાથે હવે સિંગતેલના ડબ્બાનો ભાવ રૂ. 2,925 અને કપાસિયા તેલનો ભાવ રૂ. 2,825ની સપાટીએ પહોંચી ગયો છે. મોંઘવારીના આ તબક્કામાં તેલના વધતા ભાવ સામાન્ય લોકો માટે ચિંતાનો વિષય બન્યા છે.
સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલમાં ભાવવધારો
તાજેતરમાં થયેલા ભાવવધારા મુજબ, સિંગતેલના ડબ્બાના ભાવમાં રૂ. 35 નો સીધો વધારો ઝીંકવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે સિંગતેલના ડબ્બાનો નવો ભાવ રૂ. 2925 ના સ્તરે પહોંચી ગયો છે. બીજી તરફ, મધ્યમ વર્ગમાં વ્યાપકપણે વપરાતા કપાસિયા તેલના ડબ્બાના ભાવમાં પણ રૂ. 30નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ વધારા સાથે કપાસિયા તેલના ડબ્બાનો ભાવ વધીને રૂ. 2825એ પહોંચી ગયો છે.
તહેવારો ટાણે જ મોંઘવારીનો માર
સામાન્ય રીતે તહેવારોના દિવસોમાં ઘરમાં વિવિધ વાનગીઓ અને ફરસાણ બનાવવામાં આવતા હોય છે, જેના કારણે ખાદ્યતેલની માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો થાય છે. પરંતુ તહેવારોની શરૂઆત પહેલાં જ તેલના ભાવ આસમાને પહોંચી જતાં ગ્રાહકોની ચિંતામાં ભારે વધારો થયો છે. વેપારીઓના મતે આગામી દિવસોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર અને સ્થાનિક પુરવઠાના આધારે ભાવમાં હજુ પણ વધઘટ જોવા મળી શકે છે.