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તહેવારો ટાણે મોંઘવારીએ દાટ વાળ્યો! ખાદ્યતેલના ભાવમાં આગ ઝરતી તેજી, જાણો સિંગતેલ-કપાસિયાના લેટેસ્ટ ભાવ

Rajkot edible oil price hike: એક તરફ તહેવારોની મોસમ નજીક આવી રહી છે, ત્યારે સામાન્ય જનતા માટે મોંઘવારીનો નવો માર પડ્યો છે. ખાદ્યતેલના ભાવમાં થયેલા અસહ્ય વધારાને કારણે રસોડાનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે. રાજકોટના બજારમાં સિંગતેલ સહિત તમામ પ્રકારના ખાદ્યતેલોના ભાવમાં તોતિંગ વધારો નોંધાતા ગૃહિણીઓની ચિંતામાં વધારો થયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 15, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:52 AM IST
તહેવારો ટાણે મોંઘવારીએ દાટ વાળ્યો! ખાદ્યતેલના ભાવમાં આગ ઝરતી તેજી, જાણો સિંગતેલ-કપાસિયાના લેટેસ્ટ ભાવ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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