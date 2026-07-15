/તહેવારો ટાણે મોંઘવારીએ દાટ વાળ્યો! ખાદ્યતેલના ભાવમાં આગ ઝરતી તેજી, જાણો સિંગતેલ-કપાસિયાના લેટેસ્ટ ભાવ

Rajkot edible oil price hike: સામાન્ય જનતા પર હાલમાં મોંઘવારીનો ડામ લાગી રહ્યો છે. એક તરફ તહેવારોની સિઝન નજીક આવી રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ ખાદ્યતેલના ભાવમાં થયેલા અસહ્ય વધારાને કારણે ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે. જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓમાં થતો આ ભાવવધારો મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગ માટે ચિંતાનો વિષય બન્યો છે.
ખાદ્યતેલના ભાવમાં થયેલો તાજેતરનો વધારો
બજારમાં ખાદ્યતેલના ભાવમાં ફરી એકવાર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. વિવિધ તેલના ભાવમાં કરાયેલા વધારાની વાત કરીએ તો સિંગતેલના ભાવમાં સીધો 50 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે હવે 15 કિલોના ડબ્બાનો ભાવ વધીને 2820 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. કપાસિયા તેલના ભાવમાં પણ 30 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. આ વધારા સાથે હવે કપાસિયા તેલનો 15 કિલોનો ડબ્બો 2670 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યો છે.
અન્ય તેલના ભાવમાં પણ તેજી
માત્ર સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલ જ નહીં, પરંતુ અન્ય ખાદ્યતેલોના ભાવમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે. પામોલીન, સૂર્યમુખી અને મકાઈના તેલના ભાવમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થતા સામાન્ય માણસની થાળી મોંઘી બની છે. વિક્રેતાઓ અને નિષ્ણાતોના મતે માંગમાં વધારો અને પુરવઠાની સ્થિતિને કારણે આ ભાવવધારો થયો છે.
આ કારણે વધ્યા ભાવ
આ વર્ષે અનિયમિત વરસાદને કારણે તેલીબિયાંના પાક પર અસર પડી છે. બીજી તરફ બિયારણની વધતી માંગ, કાચા માલની ઉપલબ્ધિમાં ઘટાડો અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાલી રહેલી યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિઓને કારણે આયાત-નિકાસ ખર્ચમાં વધારો થયો છે. આ તમામ પરિબળોની સીધી અસર ખાદ્યતેલના ભાવ પર પડી રહી છે.
તહેવારોમાં ગૃહિણીઓના રસોડાનું બજેટ ખોરવાયું
આગામી સમયમાં તહેવારો આવી રહ્યા છે, જેમાં ઘરોમાં વિવિધ વાનગીઓ અને ફરસાણ બનતા હોય છે. આવા સમયે ખાદ્યતેલના ભાવમાં થયેલો આ વધારો ગૃહિણીઓ માટે આર્થિક બોજ સમાન છે. તહેવારોમાં જ્યારે લોકો ઉત્સાહ સાથે ઉજવણીની તૈયારી કરતા હોય છે, ત્યારે રસોડાના ખર્ચમાં થયેલો આ વધારો તેમની ખુશીઓ પર પાણી ફેરવી રહ્યો છે.