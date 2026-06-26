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ચાલુ ક્લાસે કુરકુરે ખાવાનું વિદ્યાર્થીને ભારે પડ્યું! માતાએ કહ્યું; 'મારા દીકરાને આતંકવાદી હોય તેમ માર્યો, આંગળી વાંકી વળી ગઈ...'

Rajkot New:  રાજકોટના હરિઘવા રોડ પરના પટેલ ક્લાસિસના સંચાલક એવા શિક્ષક તુષાર રાયચુરાએ ચાલુ ક્લાસમાં કુરકુરે ખાતા ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીને લાફા મારી પાઇપથી ફટકાર્યો હતો. જેને કારણે વિદ્યાર્થીને ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 26, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:46 AM IST
ચાલુ ક્લાસે કુરકુરે ખાવાનું વિદ્યાર્થીને ભારે પડ્યું! માતાએ કહ્યું; 'મારા દીકરાને આતંકવાદી હોય તેમ માર્યો, આંગળી વાંકી વળી ગઈ...'
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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