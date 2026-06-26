ચાલુ ક્લાસે કુરકુરે ખાવાનું વિદ્યાર્થીને ભારે પડ્યું! માતાએ કહ્યું; 'મારા દીકરાને આતંકવાદી હોય તેમ માર્યો, આંગળી વાંકી વળી ગઈ...'

Rajkot New: રાજકોટ શહેરમાંથી શિક્ષણ જગતને લાલબત્તી સમાન અને અત્યંત આઘાતજનક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અહીં એક ટ્યુશન ક્લાસીસના સંચાલક અને શિક્ષકે ક્રૂરતાની તમામ હદો વટાવીને ધોરણ-10ના એક વિદ્યાર્થીને ચાલુ ક્લાસે માત્ર કુરકુરે ખાવા જેવી નજીવી બાબતે પ્લાસ્ટિકની પાઇપ અને લાફા વડે બેરહેમીથી માર માર્યો છે. શિક્ષકના આ આતંક સમાન મારના કારણે વિદ્યાર્થીને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા તેને ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવો પડ્યો હતો.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
રાજકોટના હરિઘવા રોડ પર આવેલા પ્રખ્યાત 'પટેલ ક્લાસિસ'માં ધોરણ-10માં અભ્યાસ કરતો વિદ્યાર્થી તન્મય હરસોરા છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી ટ્યુશન જતો હતો. બે દિવસ પહેલાં ચાલુ ક્લાસ દરમિયાન તન્મય કુરકુરે ખાઈ રહ્યો હતો. આ બાબત ક્લાસીસના સંચાલક અને શિક્ષક તુષાર રાયચુરાના ધ્યાને આવતા તેઓ આપા ખોઈ બેઠા હતા. સામાન્ય ઠપકો આપવાના બદલે શિક્ષકે રાક્ષસી વલણ અપનાવીને તન્મય પર લાફાઓ અને પાઇપ વડે તૂટી પડ્યા હતા.
આતંકવાદીની જેમ માર્યો, હાથની આંગળી વાંકી વળી ગઈ: પીડિત વિદ્યાર્થી
હોસ્પિટલના બિછાનેથી પીડિત વિદ્યાર્થી તન્મય હરસોરાએ પોતાની આપવીતી જણાવતા કહ્યું કે, "મને માત્ર કુરકુરે ખાવા જેવી નાની બાબતમાં સરે બહુ જ નિર્દયતાથી માર્યો છે. મારા પગના ઢીંચણની નીચેના ભાગમાં 3 પાઇપ, સાથળના ભાગે 5 પાઇપ અને ખભા પર 2 પાઇપ ફટકાર્યા હતા. એટલું જ નહીં, આડેધડ માર મારવાના કારણે મારા ડાબા હાથની આંગળી પણ વાંકી વળી ગઈ છે. આ ઘટના બાદ હું એટલો ડરી ગયો છું કે છેલ્લા બે દિવસથી સ્કૂલ કે ટ્યુશન જઈ શક્યો નથી."
દીકરાને આતંકવાદી હોય તેમ માર્યો, અન્ય કોઈનો ભોગ ન બને એટલે વીડિયો જાહેર કર્યો: વાલી
આ ઘટનાને પગલે તન્મયના વાલી ભારે આક્રોશ અને દુઃખમાં છે. વાલીના જણાવ્યા અનુસાર, શિક્ષક તુષાર રાયચુરાએ તેમના દીકરાને કોઈ રીઢા ગુનેગાર કે આતંકવાદી હોય તે રીતે બેફામ માર માર્યો છે, જેના કારણે તેના હાથે-પગે ગંભીર સોળ ઉઠી આવ્યા છે.
વાલીએ વધુમાં આક્ષેપ કર્યો છે કે, આ શિક્ષકે અગાઉ પણ અન્ય એક વિદ્યાર્થીને આ જ રીતે ઢોર માર માર્યો હતો. તેમણે પોતાના દીકરાની ઇજાઓનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર એટલા માટે જાહેર કર્યો છે જેથી સમાજ સામે આ ક્રૂર શિક્ષકનો ચહેરો ખુલ્લો પડે અને ભવિષ્યમાં તે અન્ય કોઈ માસૂમ વિદ્યાર્થી પર આવો અત્યાચાર ન ગુજારી શકે. જો કે, અકળ કારણોસર વાલીએ હાલ ક્લાસીસ સંચાલક સામે સત્તાવાર પોલીસ ફરિયાદ કરવાનું ટાળ્યું છે.
વિદ્યાર્થી નેતાઓએ ઘટનાને સખત શબ્દોમાં વખોડી
આ ઘટનાનો વીડિયો અને વિગતો સામે આવતા જ વિદ્યાર્થી સંગઠનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. વિદ્યાર્થી આગેવાન રોહિત રાજપૂતે આ સમગ્ર ઘટનાને અત્યંત શરમજનક ગણાવીને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢી છે. તેમણે જણાવ્યું કે શિક્ષણના ધામમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે આવું હિંસક વર્તન કદાપિ ચલાવી ન લેવાય અને આવા સંચાલકો સામે કડક પગલાં લેવાવા જોઈએ.