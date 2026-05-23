/RTIમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો: જસદણમાં કોરોના કાળ પછી પણ બંધ લેબના નામે લાખો રૂપિયાનું કૌભાંડ

Rajkot News: જસદણ સિવિલ હોસ્પિટલનું લાખો રૂપિયાનું કૌભાંડ બહાર આવ્યું હોવાના આક્ષેપો સામે આવ્યા છે. કોરોના કાળ પૂર્ણ થયા બાદ RTPCR લેબ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી બંધ હોવા છતાં RTPCR ટેસ્ટના નામે છ કર્મચારીઓને અંદાજે 51 લાખ રૂપિયાનો પગાર ચૂકવાયો હોવાનો RTI દ્વારા ખુલાસો થયો છે. સમગ્ર મામલે હવે આરોગ્ય વિભાગ અને તંત્ર સામે અનેક સવાલો ઊભા થયા છે.
Rajkot News: જસદણના મેહુલ સંઘવીએ હોસ્પિટલમાં ગેરરીતિ થતી હોવાની શંકા જતા માહિતીa અધિકાર કાયદા હેઠળ માહિતી માંગી હતી. RTI દ્વારા મળેલી માહિતી મુજબ જસદણ સિવિલ હોસ્પિટલમાં RTPCR લેબના કર્મચારીઓના નામે છેલ્લા ત્રણ વર્ષ દરમિયાન અંદાજે 51 લાખ રૂપિયાનો પગાર ચૂકવાયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. મેહુલ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે હજી અન્ય મુદ્દાઓ અંગે પણ RTI દ્વારા માહિતી માંગવામાં આવી છે અને આગામી દિવસોમાં વધુ કૌભાંડો બહાર આવે તેવી શક્યતા છે.
કોરોના કાળ દરમિયાન જસદણ સિવિલ હોસ્પિટલમાં RTPCR લેબ શરૂ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ કોરોના કાળ પૂર્ણ થયા બાદ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી લેબ બંધ છે. તેમ છતાં RTPCR લેબના નામે છ કર્મચારીઓને પગાર ચૂકવાયો હોવાનું RTIમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આ કર્મચારીઓમાં સુરભી ગોટી, કાજલ ડાભી, કુલદીપ મેમરીયા, સુનિલ વાછાણી, અતુલ મકવાણા અને શૈલેષ જાનીનો સમાવેશ થાય છે. મેહુલ સંઘવીનો આક્ષેપ છે કે તેમણે આ પૈકીના ઘણા કર્મચારીઓને ક્યારેય હોસ્પિટલ કે લેબમાં કામ કરતા જોયા નથી. ત્યારે સવાલ એ ઊભો થાય છે કે RTPCR લેબ બંધ હોવા છતાં આ કર્મચારીઓને કયા આધારે 51 લાખ રૂપિયાનો પગાર ચૂકવવામાં આવ્યો?
મેહુલ સંઘવીના જણાવ્યા અનુસાર પ્રથમ RTIમાં મળેલી માહિતીથી સંતોષ ન થતા ફરીવાર માહિતી માંગવામાં આવી હતી. બંને જવાબોમાં અલગ અલગ પગારની વિગતો સામે આવતા સમગ્ર મામલો વધુ શંકાસ્પદ બન્યો છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે જનતાના ટેક્સના પૈસાનો ગેરઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જ જવાબદાર અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી, સસ્પેન્શન અને સમગ્ર મામલે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવાની માંગ ઉઠાવી છે. તેમનું કહેવું છે કે જો નિષ્પક્ષ તપાસ થાય તો લાખો નહીં પરંતુ કરોડોના કૌભાંડો પણ બહાર આવી શકે છે. તેમજ ખોટી રીતે ચૂકવાયેલા 51 લાખ રૂપિયા જવાબદાર લોકો પાસેથી વસૂલ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
આ મામલે જસદણ સિવિલ હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉ. રાકેશ મૈત્રીએ જણાવ્યું હતું કે કોરોના કાળ દરમિયાન રાજ્ય સરકારના આદેશથી RTPCR લેબ શરૂ કરવામાં આવી હતી. હાલ કોરોના ન હોવાના કારણે RTPCR કામગીરી બંધ છે, પરંતુ સરકારના નિયમ મુજબ SR સ્ટાફને અન્ય હોસ્પિટલ કામગીરીમાં મુકવામાં આવ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે સરકાર તરફથી હજુ સુધી આ કર્મચારીઓને હટાવવા અંગે કોઈ પરિપત્ર કે આદેશ મળ્યો નથી, તેથી તેમને અન્ય કામગીરી સોંપવામાં આવી છે.
જસદણના પ્રાંત અધિકારી આર.આર. ખાંભરાએ જણાવ્યું હતું કે આ મામલે હજી સુધી કોઈ લેખિત કે મૌખિક ફરિયાદ પ્રાપ્ત થઈ નથી. જો ફરિયાદ મળશે તો સમગ્ર મામલો રાજકોટ આરોગ્ય વિભાગ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે.