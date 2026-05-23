Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Rajkot
  • /RTIમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો: જસદણમાં કોરોના કાળ પછી પણ બંધ લેબના નામે લાખો રૂપિયાનું કૌભાંડ

RTIમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો: જસદણમાં કોરોના કાળ પછી પણ બંધ લેબના નામે લાખો રૂપિયાનું કૌભાંડ

Rajkot News: જસદણ સિવિલ હોસ્પિટલનું લાખો રૂપિયાનું કૌભાંડ બહાર આવ્યું હોવાના આક્ષેપો સામે આવ્યા છે. કોરોના કાળ પૂર્ણ થયા બાદ RTPCR લેબ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી બંધ હોવા છતાં RTPCR ટેસ્ટના નામે છ કર્મચારીઓને અંદાજે 51 લાખ રૂપિયાનો પગાર ચૂકવાયો હોવાનો RTI દ્વારા ખુલાસો થયો છે. સમગ્ર મામલે હવે આરોગ્ય વિભાગ અને તંત્ર સામે અનેક સવાલો ઊભા થયા છે.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 23, 2026, 03:56 PM IST|Updated: May 23, 2026, 03:56 PM IST
RTIમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો: જસદણમાં કોરોના કાળ પછી પણ બંધ લેબના નામે લાખો રૂપિયાનું કૌભાંડ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વહેલા લોન બંધ કરો તો શું થાય છે? ચુકવણી કરતા પહેલા પ્રીપેમેન્ટ ચાર્જનો સંપૂર્ણ ખેલ

વહેલા લોન બંધ કરો તો શું થાય છે? ચુકવણી કરતા પહેલા પ્રીપેમેન્ટ ચાર્જનો સંપૂર્ણ ખેલ

close loan early19 min ago
2

સ્વાદના નામે બજારમાં વેચાય છે ‘ધીમું ઝેર’! ગુજરાતમાં નકલી વરિયાળીના રેકેટનો પર્દાફાશ

gujarat35 min ago
3

શું સોનું સસ્તું થશે? 10 વર્ષના લો લેવલે આવી શકે છે ડિમાંડ, CRISIL-WGCએ આપી ચેતવણી

India gold demand46 min ago
4

'મેં જ નીતિન પટેલનું કરિયર ખતમ કર્યું', ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થતા મહેસાણા ભાજપમાં ખળભળાટ

Mehsana BJP viral audio1 hr ago
5

PM મોદી સાથે અમેરિકાના વિદેશમંત્રીએ કરી મુલાકાત, દિલ્હીમાં યોજાઈ હાઈ લેવલ બેઠક

pm modi1 hr ago