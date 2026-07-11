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લિવ ઈન રિલેશનશિપનો લોહિયાળ અંત! જેતપુરમાં માતા સાથે મૈત્રી કરારમાં રહેતા શખ્સને પુત્રએ મોતને ઘાટ ઉતાર્યો

Jetpur Murder Case : મૈત્રી કરારમાં રહેતા એક દંપતીના સંબંધનો કરુણ અંત આવ્યો છે. જેતપુરમાં એક વ્યક્તિને મૈત્રી કરારમાં રહેવું જીવલેણ સાબિત થયું. પત્નીના પુત્રએ જ જાહેરમાં છરીના ઘા ઝીંકીને સાવકા પિતાની હત્યા કરી દીધી. આખરે શું છે સમગ્ર ઘટના ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 11, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:20 PM IST
લિવ ઈન રિલેશનશિપનો લોહિયાળ અંત! જેતપુરમાં માતા સાથે મૈત્રી કરારમાં રહેતા શખ્સને પુત્રએ મોતને ઘાટ ઉતાર્યો

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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