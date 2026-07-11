/લિવ ઈન રિલેશનશિપનો લોહિયાળ અંત! જેતપુરમાં માતા સાથે મૈત્રી કરારમાં રહેતા શખ્સને પુત્રએ મોતને ઘાટ ઉતાર્યો

Jetpur Murder Case : જેતપુરના કણકીયા પ્લોટ વિસ્તારમાં આવેલા અંબર સિનેમા નજીકના વાલ્મિકી વાસમાં બપોરના સમયે ચકચારી હત્યાની ઘટના બની હતી. મૃતક કમલેશ વાઘેલા જમવાના સમયે ઘરેથી છાસ લેવા માટે નીકળ્યા હતા. તે દરમિયાન રસ્તામાં તેમની પત્નીના પુત્ર જયન વાઘેલાએ તેમને આંતરી લીધા અને તાબડતોબ છરી વડે પાંચથી છ ઘા ઝીંક્યા. ગંભીર ઈજાઓને કારણે કમલેશ વાઘેલાનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું.
મૈત્રી કરારનો લોહિયાળ અંત!
મૃતક કમલેશ વાઘેલા કણકીયા પ્લોટ વિસ્તારમાં રહેતા હતા અને મજૂરી કામ કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. તેઓ નીતા સાથે મૈત્રી કરાર હેઠળ રહેતા હતા. નીતાના પ્રથમ પતિના અવસાન બાદ કમલેશ સાથે તેમનો પરિચય થયો હતો અને બાદમાં બંનેએ મૈત્રી કરાર કરીને સાથે રહેવાનું શરૂ કર્યું હતું. જોકે, નીતાના અગાઉના લગ્નથી થયેલા પુત્ર જયન વાઘેલાને માતાનો આ સંબંધ સ્વીકાર્ય નહોતો. આ કારણે તે રાજકોટમાં અલગ રહેતો હતો. વર્ષોથી માતા કમલેશ સાથે રહેતી હોવાનો તેને સતત અણગમો હતો અને આ બાબતે તે ગુસ્સામાં હતો.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે હત્યાના એક દિવસ પહેલાં જયન વાઘેલા પોતાના મિત્ર ધ્રુવ નૈયા સાથે રાજકોટથી જેતપુર આવ્યો હતો. બંનેએ અગાઉથી જ હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું અને કમલેશ વાઘેલાની હિલચાલ પર સતત નજર રાખી હતી.
તપાસમાં થયો મોટો ખુલાસો
તપાસ દરમિયાન વધુમાં જાણવા મળ્યું કે રાજકોટથી જેતપુર આવતી વખતે વીરપુરમાંથી હત્યામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી છરી ખરીદવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ બંને આરોપીઓ યોગ્ય તકની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. કમલેશ વાઘેલા ઘરેથી બહાર નીકળતા જ પૂર્વ આયોજિત કાવતરાના ભાગરૂપે જયન વાઘેલાએ કમલેશ વાઘેલા પર જીવલેણ હુમલો કર્યો અને તેની હત્યા કરી નાખી.
જયન વાઘેલાની ધરપકડ
ઘટના બાદ પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને જયન વાઘેલા અને ધ્રુવ નૈયા બંનેની ધરપકડ કરી છે. હાલ બંને સામે હત્યા સહિતના ગુનાઓ નોંધીને રિમાન્ડ સહિતની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સાથે જ પોલીસે હત્યા પાછળ અન્ય કોઈ કારણ હતું કે નહીં તે દિશામાં પણ તપાસ શરૂ કરી છે.
આ સમગ્ર ઘટનાએ એક પરિવારને વેરવિખેર કરી નાખ્યો છે. એક તરફ કમલેશ વાઘેલાનું જીવન છીનવાઈ ગયું, તો બીજી તરફ એક માતાએ પોતાનો જીવનસાથી ગુમાવ્યો અને પોતાનો પુત્ર હવે જેલના સળિયા પાછળ પહોંચી ગયો. મૈત્રી કરારથી શરૂ થયેલો સંબંધ આખરે એક કરુણ અને લોહિયાળ અંત સુધી પહોંચી ગયો.