Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝRajkot

બાળકીને કપડાં ઉતારવાનું કહી નરાધમે પીંખી નાખી! એક લાચાર માતાની આપવીતી જાણી હૃદય ફાટી જશે!

Rajkot News:  જેતપુરમાં પાંચ વર્ષીય બાળકી સાથે દુષ્કર્મની ઘટના સામે આવતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. પડોશમાં રહેતા 35 વર્ષીય નરાધમે હેવાનિયત આચરી હતી. બાળકીની એકલતાનો લાભ લઈને દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. બાળકીએ માતાને આપવીતી જણાવતા સમગ્ર ઘટના સામે આવી છે. પાંચ વર્ષીય બાળકી પર પડોશમાં રહેતા શખ્સની ઘરે રમવા ગઈ હોવાની માહિતી પણ ખુલી છે. નરાધમે બાળકીને કપડાં ઉતારવાનું કહી દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. ઉદ્યોગનગર પોલીસે જીતેન્દ્ર ભોજાણી નામના નરાધમની ધરપકડ કરી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 24, 2026, 12:06 PM IST

Trending Photos

બાળકીને કપડાં ઉતારવાનું કહી નરાધમે પીંખી નાખી! એક લાચાર માતાની આપવીતી જાણી હૃદય ફાટી જશે!

Rajkot News: સમાજમાં રોજે રોજ દુષ્કર્મ અને બળાત્કારની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે, આવી ઘટનાઓ બંધ અને ઓછી થવાનું નામ નથી લેતી, ત્યારે જેતપુરમાં એક એવી ઘટના સામે આવી કે જ્યાં એક ફૂલ જેવી નાની એવી 5 વર્ષની બાળકીને પડોશમાં રહેતા શખ્સે નિશાન બનાવીને શારીરિક અડપલાં કરી દુષ્કર્મ આચર્યું શું છે ઘટના કોણ છે આ નરાધમ? જેતપુર શહેરમાં બાળકી સાથે શારીરિક અડપલા અને દુષ્કર્મ થયાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાતા ચકચાર મચી છે પાડોશમાં રહેતા 35 વર્ષના શખ્સે પાંચ વર્ષની બાળકી સાથે અમાનવીય કૃત્ય આચર્યું હતું, જેને લઈ જેતપુર ઉદ્યોગનગર પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

જેતપુરમાં 5 વર્ષીય બાળકી પર પાડોશમાં રહેતા જીતેન્દ્ર ઉર્ફે જીતુ ભોજાણીના ઘરે રમવા અને નાસ્તો કરવા માટે જતી હતી,જ્યારે બાળકી પાડોશમાં આરોપીના ઘરે ગઈ, ત્યારે આરોપીની માતા ઘરમાં ન હતી, આ એકલતાનો લાભ ઉઠાવી આરોપી જીતુએ બાળકીને વાતોમાં ભોળવી તેના કપડાં ઉતારી શારીરિક અડપલાં કર્યાં હતા અને દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. બનાવ બાદ બાળકી ઘરે પરત ફરી ત્યારે તેના હાવભાવ બદલાયેલા હતા. માતાએ પૂછપરછ કરતા બાળકીએ પોતાની સાથે બનેલી ઘટનાની જાણ કરી હતી.

આ સાંભળીને પરિવારજનોએ તાત્કાલિક બાળકીને હોસ્પિટલ ખસેડી હતી અને ત્યારબાદ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતા જ જેતપુર ઉદ્યોગનગર પોલીસ સક્રિય બની હતી,પોલીસે આરોપી જીતુ ભોજાણીને ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી અપરિણીત છે,પોલીસે આરોપી સામે દુષ્કર્મ અને પોક્સો એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે.

બાળકી સાથે શારીરિક અડપલા કરી અને દુષ્કર્મ થયાની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે,જેમાં આરોપી જીતુ દેવજી ભોજાણી કે જે પીડિતાના પાડોશમાં રહે છે,અને અવારનવાર એમના ઘરે જતો અને પીડિતાને પણ રમવા બોલાવતો હતો,આરોપી શારીરિક અડપલા કરતો હોય, જેની જાણ પીડિતાની માતાને થઈ હતી,જે બાદ સમગ્ર મામલો પોલીસ સુધી પહોંચ્યો હતો,પોલીસે કાયદેસરનો ગુનો દાખલ કરી આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી, જે બાદ આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરાતા આરોપીના બે દિવસના રિમાંડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.

પોલીસ આ કેસમાં વધુ પુરાવા એકત્રિત કરી રહી છે,જેથી આરોપીને કડકમાં કડક સજા અપાવી શકાય, બાળકી સાથે બનેલી આ ઘટનાથી સમગ્ર પંથકમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, હાલ તો નરાધમ જીતુ પોલીસ કસ્ટડી માં છે ત્યારે પ્રશ્ન થાય છે કે સભ્ય સમાજ માં થતી દુષ્કર્મ ની ઘટના ને રોકવા માટે સરકારે અને સમાજે જાગૃત થવા ની જરૂર છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
gujaratRajkotJetpurUdyognagargirlharassmentજેતપુરબાળકી સાથે દુષ્કર્મહેવાનિયત આચરી

Trending news