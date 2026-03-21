કાલે કોળી-ઠાકોર સમાજનું શક્તિ પ્રદર્શન: જાણો શું છે વિવિધ પડતર માંગણી? કેવી છે મહાસંમેલનની રૂપરેખા
Rajkot News: આવતીકાલે સાંજે 4:00 કલાકે ખાંડા હડમતયા ગામે અખિલ ભારતીય કોળી સમાજ દ્વારા સમસ્ત ઠાકોર કોળી સમાજ મહાસંમેલનનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સંમેલનમાં સમગ્ર ગુજરાતમાંથી કોળી સમાજના સંગઠનના અગ્રણીઓ અને મોટી સંખ્યામાં સમાજના લોકો એકત્રિત થશે.
Rajkot News: ઠાકોર સમાજ બાદ હવે ગુજરાતમાં અખિલ ભારતીય કોળી સમાજ દ્વારા આવતીકાલે જસદણ તાલુકાના ખાંડા હડમતયા ગામે સમસ્ત ઠાકોર કોળી સમાજનું એક વિશાળ મહાસંમેલન યોજાવા જઈ રહ્યું છે. આ સંમેલન દ્વારા સમાજની વિવિધ પડતર માંગણીઓ અને સંગઠનની શક્તિનું પ્રદર્શન કરવામાં આવશે.
ક્યારે અને ક્યાં યોજાશે સંમેલન?
આવતીકાલે એટલે કે રવિવારે સાંજે 4:00 કલાકે ખાંડા હડમતયા ગામે સમાજનો મોટો મેળાવડો જામશે. આ કાર્યક્રમ માટેની તમામ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાંથી લાખોની સંખ્યામાં સમાજના લોકો ઉમટી પડે તેવી શક્યતા છે.
મુખ્ય માંગણીઓ અને હેતુ
આ મહાસંમેલન માત્ર એક મેળાવડો નથી, પરંતુ સમાજના ઉત્થાન માટેના ચોક્કસ મુદ્દાઓ પર સરકારનું ધ્યાન દોરવાનો એક પ્રયાસ છે. સંમેલનના મુખ્ય મુદ્દાઓ નીચે મુજબ છે. કોળી ઠાકોર સમાજના યુવાનો અને આગેવાનો પર થયેલા કથિત ખોટા પોલીસ કેસો પરત ખેંચવાની માંગ સાથે અવાજ ઉઠાવવામાં આવશે. સમાજના શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ માટે કોળી ઠાકોર સમાજ નિગમમાં 2,000 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ ફાળવવાની માંગ કરવામાં આવશે. સરકારી લોન મેળવવામાં નડતી 'બોજા પદ્ધતિ' નાબૂદ કરવા માટે સરકાર સમક્ષ પ્રસ્તાવ મુકાશે. સમાજમાં વ્યાપેલી અંધશ્રદ્ધા અને કુરિવાજોને તિલાંજલિ આપી શિક્ષણને પ્રાધાન્ય આપવાનો સંકલ્પ લેવામાં આવશે.
દિગ્ગજ આગેવાનો રહેશે હાજર
આ મહાસંમેલનમાં સમગ્ર ગુજરાતમાંથી કોળી-ઠાકોર સમાજના વિવિધ સંગઠનો, ધારાસભ્યો, પૂર્વ મંત્રીઓ અને સામાજિક આગેવાનો એક મંચ પર એકત્રિત થશે. સમાજની એકતા દર્શાવવા અને ભવિષ્યની રણનીતિ નક્કી કરવા માટે આ સંમેલન અત્યંત મહત્વનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. આયોજકો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ સંમેલન શાંતિપૂર્ણ રીતે સમાજના હિત માટે યોજાઈ રહ્યું છે અને તેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોને ઉપસ્થિત રહેવા આહવાન કરવામાં આવ્યું છે.
