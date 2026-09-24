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રાજકોટમાં ગણપતિ વિસર્જન દરમિયાન મોટી કરુણાંતિકા: પાણીમાં ડૂબી જવાથી એક જ પરિવારના 3 લોકોના મોત

Rajkot News: રાજકોટ જિલ્લાના કુવાડવા-વાંકાનેર રોડ પર ખોડિયાર મંદિર પાસે, અજય વે બ્રિજ સામે ગણપતિ વિસર્જન દરમિયાન એક અત્યંત કરુણ દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. વિસર્જનની વિધિ વખતે પાણીમાં ડૂબી જવાથી એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોના કરુણ મોત નિપજ્યા છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ રેસ્ક્યુ ટીમે તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચીને સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું અને ત્રણેય મૃતકોના મૃતદેહોને પાણીમાંથી બહાર કાઢ્યા હતા. આ ઘટનાથી સમગ્ર પંથકમાં ભારે અરેરાટી અને શોકની કાલિમા છવાઈ ગઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 24, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 09:08 AM IST
રાજકોટમાં ગણપતિ વિસર્જન દરમિયાન મોટી કરુણાંતિકા: પાણીમાં ડૂબી જવાથી એક જ પરિવારના 3 લોકોના મોત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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