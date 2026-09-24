/રાજકોટમાં ગણપતિ વિસર્જન દરમિયાન મોટી કરુણાંતિકા: પાણીમાં ડૂબી જવાથી એક જ પરિવારના 3 લોકોના મોત

Rajkot News: રાજકોટ જિલ્લામાં ગણેશ વિસર્જનના પવિત્ર પર્વ દરમિયાન કાળજું કંપાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે. કુવાડવા-વાંકાનેર રોડ પર ખોડિયાર મંદિર પાસે આવેલ અજય વે-બ્રિજ સામે ગણપતિ વિસર્જન કરવા ગયેલા એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોના પાણીમાં ડૂબી જવાથી કરૂણ મોત નિપજ્યા છે. શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહ સાથે બાપ્પાને વિદાય આપવા પહોંચેલા પરિવાર પર આ દુર્ઘટનાને કારણે ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
વિસર્જન સમયે સર્જાઈ દુર્ઘટના
આ ઘટનાની મળતી વિગતો અનુસાર, રાજકોટના કુવાડવા-વાંકાનેર હાઇવે પર આવેલ પાણીના ભરાવમાં ગણેશજીની મૂર્તિનું વિસર્જન કરતી વખતે ૩ લોકો અચાનક ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ આસપાસના લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા અને તાત્કાલિક સ્થાનિક તંત્ર તથા રેસ્ક્યુ ટીમને જાણ કરવામાં આવી હતી. આ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા ત્રણેય વ્યક્તિઓની ઓળખ થઈ ગઈ છે, જેમાં નયનભાઈ ચૌહાણ, ધીરુભાઈ ચૌહાણ અને નરેન્દ્રભાઈ ચૌહાણનો સમાવેશ થાય છે.
ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા કલાકોની જહેમત બાદ મૃતદેહો બહાર કઢાયા
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈને રાજકોટ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી. ફાયર ટીમના જવાનો અને રેસ્ક્યુ ટીમે કલાકો સુધી પાણીમાં ઉતરીને સઘન સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. ભારે જહેમત બાદ ત્રણેય વ્યક્તિઓના મૃતદેહને પાણીમાંથી બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી હતી.
પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયા
રેસ્ક્યુ ઓપરેશન પૂર્ણ થયા બાદ ત્રણેય મૃતકોના મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ (P.M.) ની પ્રક્રિયા માટે રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. ગણેશોત્સવના અંતિમ દિવસે બનેલી આ કરૂણ ઘટનાથી મૃતક પરિવાર સહિત સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે અરેરાટી સાથે શોકની કાલિમા છવાઈ ગઈ છે.