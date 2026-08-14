/Morbi Mystery Well: મોરબીના રહસ્યમયી કૂવાનું પાણી કેમ હિલોળે ચઢ્યું હતું? આખરે સામે આવી ગયું સાચું કારણ!

Morbi Mystery Well: છેલ્લા કેટલાયે સમયથી ચર્ચાનો વિષય બનેલો મોરબીના રહસ્યમયી કૂવો મુદ્દે એક મોટો ખુલાસો થયો છે. મોરબીના વિરપરડા ગામે એક કૂવાનું પાણી અચાનક હિલોળે ચઢતા સ્થાનિક લોકોમાં ભારે આશ્ચર્ય અને કૂતુહલ સર્જાયું હતું. લોકો તેને રહસ્યમયી ઘટના માનીને જાતજાતની અટકળો લગાવી રહ્યા હતા. જોકે, હવે આ ઘટના પાછળનું સાચું અને વૈજ્ઞાનિક કારણ સામે આવી ગયું છે.
ગ્રાઉન્ડ વોટર જીઓલોજીસ્ટ અને રિસર્ચર આર.કે. ગઢવીના જણાવ્યા મુજબ, આ કોઈ અલૌકિક કે રહસ્યમય ઘટના નથી પરંતુ એક સંપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા છે, જે કોસ્ટલ બેલ્ટ (દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો) નજીક અવારનવાર જોવા મળતી હોય છે. કોસ્ટલ બેલ્ટ નજીક આ પ્રકારની એક્ટિવિટી થતી હોઈ છે. કોસ્ટલ લાઇન નજીક હોવાથી દરિયા સાથે તેનું કનેક્શન જોવા મળે છે. તમને જણાવી દઈએ કે ગઈકાલે બપોરે 3 વાગ્યા બાદ કુવામાં ફરી પાણી હલવાનું ચાલુ થયું હતું. તેનું કારણ એ છે કે સમુદ્રમાં હાઇ ટાઈટ આવે ત્યારે કૂવામાં પાણી હળવા માંડે અને લો ટાઈટ આવે ત્યારે કુવાનું પાણી શાંત થઈ જાય છે.
દરિયા સાથે કૂવાનું કનેક્શન અને 'ટાઈડ'ની અસર
આ ઘટના પાછળના મુખ્ય કારણો આપતા જીઓલોજીસ્ટે સ્પષ્ટતા કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, વિરપરડા ગામ કોસ્ટલ લાઇન (દરિયાકાંઠા) નજીક આવેલું હોવાથી જમીનની અંદરના કૂવાના પાણીનું કનેક્શન દરિયા સાથે જોવા મળે છે. ગઈકાલે બપોરે ૩ વાગ્યા બાદ કૂવામાં પાણી અચાનક હલવાનું શરૂ થયું હતું. તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે જ્યારે સમુદ્રમાં હાઈ ટાઈડ (ભરતી) આવે છે, ત્યારે દરિયાના પાણીના દબાણને કારણે કૂવાના પાણીમાં પણ ચળવળ થાય છે અને પાણી હિલોળે ચઢવા લાગે છે. જ્યારે સમુદ્રમાં લો ટાઈડ (ઓટ) આવે છે, ત્યારે કૂવાનું પાણી આપોઆપ શાંત થઈ જાય છે.
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, દરિયાપટ્ટીના જમીની સ્તરમાં 'પોર્સ' (નાના છિદ્રો કે જગ્યાઓ) હોય છે. દરિયાની ભરતી વખતે તે છિદ્રો મારફતે હવા કૂવા સુધી પહોંચે છે, જેના કારણે પાણીમાં લહેર કે ઉકાળો આવતો હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાય છે.
ગભરાવાની જરૂર નથી, આ એક સામાન્ય કુદરતી બાબત
તજજ્ઞોના જણાવ્યા અનુસાર, દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં આવેલી ભૂગર્ભ જળપ્રણાલીમાં (Groundwater System) આ પ્રકારની એક્ટિવિટી થવી એ એકદમ સામાન્ય અને કુદરતી બાબત છે. તેથી ગામલોકોએ કે સ્થાનિકોએ કોઈ પણ પ્રકારની અફવાઓથી દોરવાયા વગર કે ભયભીત થયા વગર આ વૈજ્ઞાનિક સત્યને સમજવું જરૂરી છે.