'ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ પાછળ આંધળી દોટ મૂકવા કરતા દીકરીના ઘરે 10 લાખનો ચેક મોકલો', રૂપાલાની સમાજને ટકોર
Rajkot News: રાજકોટમાં કડવા પાટીદાર સમાજના સંમેલન દરમિયાન સાંસદ પરસોતમ રૂપાલાએ સામાજિક કુરિવાજો, આધુનિક જીવનશૈલી અને પારિવારિક મૂલ્યો પર અત્યંત માર્મિક અને ગંભીર ટકોર કરી હતી. તેમના પ્રવચનનો મુખ્ય સૂર સમાજમાં આવી રહેલા નકારાત્મક પરિવર્તનોને અટકાવી ફરીથી સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિ તરફ વળવાનો હતો.
Rajkot News: કડવા પાટીદાર સમાજ દ્વારા આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેલા સાંસદ પરસોતમ રૂપાલાએ પોતાના આગવા અંદાજમાં સમાજની વર્તમાન સ્થિતિ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે લગ્નના ભપકા, પહેરવેશ, સોશિયલ મીડિયાના દુષ્પ્રભાવો અને તૂટતા સંયુક્ત પરિવારો મુદ્દે સમાજને ગંભીરતાપૂર્વક ચિંતન કરવા આહવાન કર્યું હતું.
ઉમિયાધામ દ્વારા રાજકોટના ઇશ્વરીયા ગામે આજે 22 માર્ચના કડવા પાટીદારોનું મહાસંમેલન યોજાયું છે. અહીં રૂ.125 કરોડના ખર્ચે જીવન વિદ્યાપીઠ શૈક્ષણિક સંકુલનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. કડવા પાટીદાર સંમેલનમાં રૂપાલાએ વધુમાં કહ્યું કે, કોઈ ગીધ નજરે જુએ એવી ફેશન આપણા સમાજની શોભા નથી, અંગપ્રદર્શન થાય એવા ડ્રેસ કોડને પ્રમોશન આપવું જોઈએ નહીં. રાજકોટમાં આયોજિત કડવા પાટીદાર સંમેલન દરમિયાન પરષોત્તમ રૂપાલાએ સામાજિક મૂલ્યો અને કૌટુંબિક માળખા પર ગંભીર ટકોર કરી હતી.
લગ્નોમાં ભપકો અને પરિવર્તન
રૂપાલાએ જણાવ્યું કે, પહેલાના સમયમાં ઊંઝા લક્ષ્મીધામથી તિથિ આવતી અને આખો સમાજ એક જ દિવસે લગ્ન કરતો. આજે સ્થિતિ એવી છે કે લગ્નના આલ્બમના ભાવમાં તો પહેલા આખા લગ્ન પતી જતા. તેમણે 'પ્રિ-વેડિંગ શૂટ' જેવી પ્રથાઓ સામે સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે, આવી કોઈ સિસ્ટમ આપણા લોહીમાં નથી. ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ પાછળ લાખોનો ધુમાડો કરવા કરતા પોતાની જ બહેન-દીકરીના ઘરે આર્થિક મદદના ચેક મોકલવા એ સાચો ધર્મ છે.
સામાજિક રીત-રિવાજો અને મરણની પરંપરા
મૃત્યુ પછીની કેટલીક બિનજરૂરી પરંપરાઓ પર પ્રહાર કરતા તેમણે કહ્યું કે, "મૃતક વ્યક્તિની શ્રીફળ લઈને પ્રદક્ષિણા કરવાની પ્રથા અયોગ્ય હતી, જે મેં બંધ કરાવી છે. જે બિનજરૂરી છે તેને બદલવું જ જોઈએ." તેમણે કોરોના કાળને યાદ અપાવતા કહ્યું કે જો ત્યારે એક જ ગાડીમાં લગ્ન થઈ શકતા હોય, તો અત્યારે આટલો દેખાડો કેમ?
પહેરવેશ અને સંસ્કાર બાબતે મોટી વાત, દીકરીઓ અને માતાઓ માટે ચેતવણી
કપડાં અને ફેશનના નામે વધતી જતી વિકૃતિ પર બોલતા રૂપાલાએ કહ્યું કે, "ટૂંકા કપડાં એ આપણી ફેશન નથી. દીકરીઓએ એવા કપડાં પહેરવા જોઈએ કે કોઈ તમારી સામે ગીધની નજરે ન જુએ." તેમણે એક કિસ્સો શેર કરતા જણાવ્યું કે, એક જગ્યાએ 'ડ્રેસ કોડ'ના નામે તેમને અટકાવવામાં આવ્યા હતા કારણ કે તેમણે ચોરણી પહેરી હતી. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે આપણો પહેરવેશ એ આપણી આબરૂ છે. આજના સમયમાં દીકરીઓના રક્ષણ અને ઉછેર મુદ્દે તેમણે માતાઓને જાગૃત થવા વિનંતી કરી હતી. તેમણે કહ્યું દીકરીઓ 'લંગુર' પાછળ ચાલી જાય છે અને પછી પસ્તાવો થાય છે. નાની નાની વાતોમાં આપઘાતના કિસ્સાઓ વધ્યા છે, જે ચિંતાજનક છે. માતાઓએ દીકરીઓ સાથે મિત્ર બનીને રહેવું જોઈએ જેથી તે ખોટા માર્ગે ન જાય. વડીલોને 'ડસ્ટબિન' સમજવાની માનસિકતા છોડી સંયુક્ત પરિવારની ભાવના કેળવવી જરૂરી છે.
ઉત્તર ગુજરાતના સમૂહ લગ્નનું ઉદાહરણ
સમાજને નવી દિશા આપવા માટે તેમણે ઉત્તર ગુજરાતના બે-ત્રણ સમાજોનું ઉદાહરણ આપ્યું, જ્યાં સમૂહ લગ્ન સિવાય લગ્ન થતા જ નથી. ત્યાં VIP માટે પણ પ્રોટોકોલ નક્કી હોય છે અને લગ્નના શમિયાણામાં માત્ર લગ્ન જ થાય છે, કોઈ લાંબા ભાષણો નહીં. મહેમાનો માટે પણ કૂપન સિસ્ટમ રાખીને ખોટા ખર્ચાઓ અટકાવવામાં આવે છે. પરસોતમ રૂપાલાએ અંતમાં ચેતવણી આપતા કહ્યું કે જો આપણે અત્યારે નહીં જાગીએ તો પ્રાણીઓ જેવી સ્થિતિ થશે. સમય અત્યંત બારીક છે, અને સમાજ તેમજ દેશને બચાવવા માટે આપણે ફરીથી ગામડાં અને પરિવારના મૂલ્યો તરફ વળવું જ પડશે.
