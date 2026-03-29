‘મારા પતિ નિર્દોષ છે, તેમને ફસાવવામાં આવ્યા છે’, યુવકની પત્ની સામે આવતાં દુષ્કર્મ કેસમાં હવે એક નવો વળાંક

Rajkot News: રાજકોટના ચકચારી બળાત્કારના મામલામાં હવે એક નવો વળાંક આવ્યો છે, જેમાં આરોપીની પત્ની સાક્ષી દેસાઈએ પોતાના પતિનો બચાવ કરતા ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. સાક્ષી દેસાઈએ પોલીસ કમિશનરને રજૂઆત કરતા જણાવ્યું છે કે, તેમના પતિ વિરુદ્ધ ભૂતપૂર્વ શિક્ષિકા દ્વારા કરવામાં આવેલી બળાત્કારની ફરિયાદ સંપૂર્ણપણે ખોટી છે અને તેમને જાણીજોઈને ફસાવવામાં આવ્યા છે

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 29, 2026, 11:19 AM IST
  • રાજકોટ શિક્ષિકા સાથેના દુષ્કર્મ મામલામાં હવે એક નવો વળાંક
  • ધ્રુવલ દેસાઈની પત્ની સાક્ષી દેસાઈની પોલીસ કમિશનરને રજૂઆત
  • ‘શિક્ષિકાએ જ મારા પતિને જાળમાં ફસાવ્યા છે’: સાક્ષી દેસાઈ
  • ધ્રુવલ દેસાઈની પત્નીની પોલીસને ન્યાયની અપીલ

Rajkot News: રંગીલા રાજકોટમાં શિક્ષિકા સાથે દુષ્કર્મ કેસમાં એક પછી એક નવા વળાંક આવતા જાય છે. શહેરમાં હાલમાં જ ચર્ચાસ્પદ બનેલા ભૂતપૂર્વ શિક્ષિકા સાથેના દુષ્કર્મ મામલામાં હવે બળાત્કારના આક્ષેપિત ધ્રુવલ દેસાઈની પત્ની સામે આવી છે. ધ્રુવલ દેસાઈની પત્ની સાક્ષી દેસાઈએ મેદાનમાં આવીને પોતાના પતિનો બચાવ કર્યો છે. સાક્ષી દેસાઈએ પોલીસ કમિશનરને લેખિત રજૂઆત કરીને આક્ષેપ કર્યો છે કે તેના પતિને ખોટી રીતે ફસાવવામાં આવ્યા છે.

‘શિક્ષિકાએ જ મારા પતિને જાળમાં ફસાવ્યા છે’: સાક્ષી દેસાઈ
ભૂતપૂર્વ શિક્ષિકા કમ પ્રેમિકા સાથે આચરવામાં આવેલ દુષ્કર્મનો મામલે ધ્રુવલ દેસાઈની પત્ની સાક્ષી દેસાઈએ મીડિયા અને પોલીસ સમક્ષ રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે, મારા પતિ પર જે બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે તે સંપૂર્ણપણે ખોટી અને પાયાવિહોણી છે. તેમણે ગંભીર આક્ષેપ કર્યો હતો કે ભૂતપૂર્વ શિક્ષિકાએ જ તેમના પતિને પ્રેમજાળમાં ફસાવ્યા હતા અને હવે બદલો લેવા માટે આ પ્રકારની ખોટી ફરિયાદ નોંધાવી છે. 

સોશિયલ મીડિયા પર બદનામી અને આત્મહત્યાનો પ્રયાસ
સાક્ષી દેસાઈએ પોતાની રજૂઆતમાં વધુમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, કોર્ટમાં ગુનો સાબિત થાય તે પૂર્વે જ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ધ્રુવલ દેસાઈને ભારે બદનામ કરવામાં આવ્યા છે. આ સામાજિક બદનામી અને માનસિક તણાવ સહન ન કરી શકવાને કારણે ધ્રુવલ છેલ્લા બે દિવસથી ઘર છોડીને ચાલ્યા ગયા હતા. તમને જણાવી દઈએ કે ધ્રુવલ દેસાઈએ વારાણસી ખાતે ઝેરી દવા પીને આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. હાલ તેમની હાલત ગંભીર હોવાનું જણાવાઈ રહ્યું છે અને તેઓ વારાણસીની હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર હેઠળ છે.

ધ્રુવલ દેસાઈની પત્નીની પોલીસને ન્યાયની અપીલ
સાક્ષી દેસાઈએ પોલીસ કમિશનરને વિનંતી કરી છે કે મારા પતિ પાસે રહેલા પુરાવાઓને પણ તપાસમાં ધ્યાને લેવામાં આવે. માત્ર એકપક્ષીય કાર્યવાહી કરવાને બદલે સત્યની તપાસ કરવામાં આવે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જો મારા પતિને કાંઈ પણ થશે, તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદાર આ ફરિયાદ કરનાર ભૂતપૂર્વ શિક્ષિકા રહેશે," તેવી ચીમકી પણ પત્ની દ્વારા ઉચ્ચારવામાં આવી છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

Rajkot Divorced teacher honeytrapDivorced teacherserious allegationsRajkotRajkot newsRajkot Case

