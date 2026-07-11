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"પ્રેમ કરવો ખોટું નથી, પણ મર્યાદા જરૂરી": આનંદીબેન પટેલના નિવેદન પર નરેશ પટેલનું સમર્થન, દીકરીઓને આપી મોટી શીખ!

Khodaldham Chairman Naresh Patel Statement: યુપીના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલે દીકરીઓ મુદ્દે તાજેતરમાં આપેલા નિવેદન બાદ આ વિષય પર ચારેબાજુ ચર્ચામાં ચાલી રહી છે. ત્યારે આ મુદ્દે રાજકોટ ખોડલધામના ચેરમેન નરેશ પટેલે પોતાનું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આજના સોશિયલ મીડિયાના યુગમાં યુવા પેઢી અને ખાસ કરીને દીકરીઓ જે રીતે બદલાતી જીવનશૈલી અને આકર્ષણોમાં ફસાઈ રહી છે, તે ચિંતાનો વિષય છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 11, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:54 AM IST
"પ્રેમ કરવો ખોટું નથી, પણ મર્યાદા જરૂરી": આનંદીબેન પટેલના નિવેદન પર નરેશ પટેલનું સમર્થન, દીકરીઓને આપી મોટી શીખ!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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