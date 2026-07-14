/રાજકોટમાં શિક્ષણના નામે ખેલ: સરકારી-ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ પણ કોચિંગ ક્લાસના મહોરાં બની! 30 સ્કૂલો સાથે આલ્ફા કોચિંગનું કનેક્શન

Rajkot News: રાજ્યમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે એક ચોંકાવનારો કૌભાંડ સામે આવ્યો છે, જેમાં નવોદય અને સૈનિક સ્કૂલની પ્રવેશ પરીક્ષાઓ પાસ કરાવવાના નામે મોટાપાયે ગોલમાલ ચાલતી હોવાનો પર્દાફાશ થયો છે. જસદણના આલ્ફા કોચિંગ સેન્ટર સાથે સંકળાયેલી આ કૌભાંડી ટોળીએ સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી શાળાઓને પણ પોતાની જાળમાં ફસાવી હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
શું બની છે સમગ્ર ઘટના?
આ સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ જસદણની આલ્ફા એકેડમીમાં અભ્યાસ કરતી એક યુવતીના શંકાસ્પદ મોતની તપાસ દરમિયાન થયો હતો. આ કેસની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરતા પોલીસ અને શિક્ષણ વિભાગને એક એવું સત્ય જાણવા મળ્યું જેણે સૌને હચમચાવી દીધા છે. આલ્ફા કોચિંગ સેન્ટર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે કે તેઓ સ્કૂલમાં માત્ર નામ પૂરતું એડમિશન લે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં તેઓ સ્કૂલે ભણવા જતા જ નથી. જસદણના આ એક જ કોચિંગ સેન્ટર સાથે રાજકોટ જિલ્લાની આશરે 30 જેટલી શાળાઓનું નેટવર્ક જોડાયેલું હોવાનું ખુલ્યું છે. જેમાં ખાનગીની સાથે કેટલીક સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. તપાસ દરમિયાન રાજ્યના અલગ-અલગ શહેરોના કુલ 697 જેટલા એવા વિદ્યાર્થીઓ મળી આવ્યા છે જેમના નામ માત્ર સ્કૂલના ચોપડામાં છે, જ્યારે તેઓ કોચિંગ સેન્ટરમાં અભ્યાસ કરે છે.
આ નેટવર્ક માત્ર રાજકોટ પૂરતું નથી...!
આ ગંભીર કૌભાંડ સામે આવતા જ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. હાલમાં સંબંધિત સ્કૂલ અને હોસ્ટેલને બંધ કરી દેવામાં આવી છે અને સમગ્ર ઘટનાનો રિપોર્ટ ગાંધીનગર ખાતે શિક્ષણ વિભાગને સોંપવામાં આવ્યો છે. એવી આશંકા સેવાઈ રહી છે કે આ નેટવર્ક માત્ર રાજકોટ પૂરતું સીમિત ન રહેતા સમગ્ર રાજ્યમાં ફેલાયેલું હોઈ શકે છે.
કોંગ્રેસ પ્રવક્તા રોહિત રાજપૂતના મોટા આક્ષેપ
આ સમગ્ર મામલે કોંગ્રેસે રાજ્ય સરકાર પર આકરા શાબ્દિક વાર કર્યા છે. કોંગ્રેસ પ્રવક્તા રોહિત રાજપૂતે આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે આ કૌભાંડ શિક્ષણ વિભાગની મીઠી નજર હેઠળ ચાલી રહ્યું છે. અગાઉ પણ અમે આ મામલે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીનું ધ્યાન દોર્યું હતું. એલેન એકેડમી સહિતના કોચિંગ ક્લાસમાં નીટ (NEET) ના નામે લાખોની ફી વસૂલવામાં આવે છે અને ‘ભૂતિયા શાળાઓ’ (Ghost Schools) ધમધમી રહી છે. આલ્ફા સંકુલ સાથે જોડાયેલી તમામ શાળાઓના રજિસ્ટ્રેશન તાત્કાલિક રદ થવા જોઈએ."
શિક્ષણના મંદિરોને 'ભૂતિયા શાળાઓ'માં ફેરવી દેનારા આ કૌભાંડીઓ સામે કાર્યવાહી
રાજકોટમાં સામે આવેલા કૌભાંડે વાલીઓની જવાબદારી પર પણ પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. સૈનિક સ્કૂલ અને નવોદય જેવી પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ટૂંકા રસ્તા અપનાવવા અને શિક્ષણના મંદિરોને 'ભૂતિયા શાળાઓ'માં ફેરવી દેતા કૌભાંડીઓ સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી ક્યારે થશે તે એક મોટો સવાલ ઉભો થાય છે.