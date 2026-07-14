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રાજકોટમાં શિક્ષણના નામે ખેલ: સરકારી-ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ પણ કોચિંગ ક્લાસના મહોરાં બની! 30 સ્કૂલો સાથે આલ્ફા કોચિંગનું કનેક્શન

Rajkot News: રાજકોટમાં સૈનિક સ્કૂલની પરીક્ષા પાસ કરવા માટે ચાલતા ગોલમાલનો પર્દાફાશ. સ્કૂલમાં નામ માત્રનું એડમિશન લઈને કોચિંગ સેન્ટરમાં વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. જસદણની આલ્ફા કોચિંગ સેન્ટર સાથે 30 શાળાઓનું કનેક્શન ખુલ્યું છે. ખાનગી શાળાઓ સાથે સરકારી, ગ્રાન્ટેડ શાળાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. સૈનિક સ્કૂલની પરીક્ષા પાસ કરવા વિદ્યાર્થીઓ કોચિંગ લે છે. જેમાં રાજ્યના અલગ અલગ શહેરોના 697 ડમી વિદ્યાર્થીઓ મળ્યા છે. આ સમગ્ર પર્દાફાશ યુવતીના મોત કેસની તપાસ દરમિયાન થયો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 14, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:53 PM IST
રાજકોટમાં શિક્ષણના નામે ખેલ: સરકારી-ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ પણ કોચિંગ ક્લાસના મહોરાં બની! 30 સ્કૂલો સાથે આલ્ફા કોચિંગનું કનેક્શન
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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રાજકોટમાં શિક્ષણના નામે ખેલ: સરકારી-ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ પણ કોચિંગ ક્લાસના મહોરાં બની!
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