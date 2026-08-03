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રાજકોટના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિઓ, 9 લોકો પાસે છે 1000 કરોડથી વધુની સંપત્તિ, જુઓ લિસ્ટમાં કોણ છે સામેલ

ક્રિસિલ ઈન્ટેલિજન્સની સાથે 360 ONE વેલ્ટ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026 રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો છે. આ લિસ્ટમાં રાજકોટના કુલ 9 એવા ધનવાનો સામેલ છે, જેની સંપત્તિ 1000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે, જ્યારે 4 લોકોને ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સના લિસ્ટમાં સ્થાન મળ્યું છે, જેની સંપત્તિ 425 કરોડથી વધુ પરંતુ 1000 કરોડથી ઓછી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 03, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:19 PM IST
રાજકોટના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિઓ, 9 લોકો પાસે છે 1000 કરોડથી વધુની સંપત્તિ, જુઓ લિસ્ટમાં કોણ છે સામેલ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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રાજકોટના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિઓ, 9 લોકો પાસે છે 1000 કરોડથી વધુની સંપત્તિ
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