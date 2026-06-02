/રાજકોટના શિક્ષણનું ખતરનાક પિક્ચર : 12,543 બાળકોના વાલીઓએ અભ્યાસ માટે મૂકવાની સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી

Rajkot News : રાજકોટ જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગના સર્વેમાં ચોંકાવનારા આંકડા સામે આવ્યા છે. જે મુજબ, 45 હજારથી વધુ બાળકોએ અધવચ્ચે અભ્યાસ છોડી દીધો. ડ્રોપ આઉટ રેશિયો ઘટાડવા માટે શિક્ષકોને બાળકો ફરી અભ્યાસ માટે જોડાય તેમાટે કામે લગાડવામાં આવ્યા છે. જોકે, સ્થિતિ એવી છે કે, 12543 બાળકોના વાલીઓ બાળકોને અભ્યાસ માટે મૂકવાની સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી.
ગુજરાતમાં હવે જલ્દી જ ઉનાળુ વેકેશન પૂરુ થવા જઈ રહ્યું છે, અને શાળાઓ શરૂ થશે. આવામાં રાજકોટથી આવેલા આંકડા શિક્ષણ વિભાગનું નવુ પિક્ચર બતાવી રહ્યાં છે. રાજકોટમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ લઈને શાળા છોડાનારા વિદ્યાર્થીઓનો આંકડો ચિંતાજનક રીતે વધી રહ્યો છે. ધોરણ 8, 9 અને 10 માં પહોંચતા જ બાળકો ભણવામાંથી ઉઠી રહ્યાં છે. જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી દીક્ષિત પટેલે તાત્કાલિક અસર થી વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓનો સંપર્ક કરી ફરી સ્કૂલે બેસાડવા સૂચના આપી છે. શિક્ષકોને વિદ્યાર્થીઓને ફરી અભ્યાસ માટે જોડવા સૂચના આપી છે.
આ વિશે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી દીક્ષિત પટેલે જણાવ્યું કે, ધોરણ 10માં સૌથી વધુ 10,361 વિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસ છોડ્યો છે. તેથી અમે શાળા છોડનારા વિદ્યાર્થીઓને પરત લાવવાનું અભિયાન શરૂ કર્યું છે. અમે વિદ્યાર્થીઓ તથા વાલીઓનું કાઉન્સેલિંગ કરીશું, જેથી તેઓ ફરીથી ભણતરમાં આવે. જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી દીક્ષિત પટેલના કહેવા અનુસાર, રાજકોટમાં 2685 બાળકો શાળા છોડ્યા બાદ મળતા નથી. 8087 બાળકો માઇગ્રેટ થયા હોવાનું સામે આવ્યું જેના ટ્રેકિંગ માટે શિક્ષણ વિભાગ કામે લાગ્યું છે. શિક્ષણ વિભાગ બાળકોના અભ્યાસમાં પરત જોડવા કામે લાગ્યું છે.
રાજકોટ જિલ્લામાં ધોરણ વાઈઝ આંકડા જોઈએ અધવચાળે શિક્ષણ છોડનાર વિધાર્થીઓ...
સરકારના ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ઘટાડવાના પ્રયાસ
ગુજરાતભરમાં શાળા છોડી ગયેલા બાળકો માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ‘પુનઃ પ્રવેશોત્સવ’ અભિયાનનો પ્રારંભ કરી રહી છે અને તેનો મુખ્ય હેતુ શાળામાં ડ્રોપ આઉટ રેશિયો ઘટાડવાનો છે. આ અભિયાનમાં મુખ્ય લક્ષ્યાંક વર્ષ 2030 સુધીમાં 100% નોંધણી પ્રાપ્ત કરવાનો છે. ત્યારે સરકાર દ્વારા અધવચ્ચે શાળા છોડીને જતા વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રિ અને પોસ્ટ ફોર્મ સરવે સિસ્ટમ શરૂ કરાઈ છે. જેમાં ડ્રોપ આઉટ બાળકની યાદી તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. જેમાં વિદ્યાર્થી અને વાલીને લગતી તમામ વિગતો ભરવામાં આવશે. આ ડેટાના આધારે શિક્ષકો અને શિક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા તા. 31/05/2026 સુધીમાં બાળકોનો સંપર્ક કરાશે. તેમને રૂબરુ મળીને શાળા છોડવાનું કારણ જાણવામાં આવશે. તેમજ તેમે ફરી શાળામાં પ્રવેશ આપવાની કામગીરી પણ કરાશે.
