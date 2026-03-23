Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝRajkotગુજરાતના આ શહેરમાં રાત્રે 10 વાગ્યા બાદ બંધ રહેશે પેટ્રોલ પંપ, સપ્લાય ખોરવાતા લેવાયો નિર્ણય

ગુજરાતના આ શહેરમાં રાત્રે 10 વાગ્યા બાદ બંધ રહેશે પેટ્રોલ પંપ, સપ્લાય ખોરવાતા લેવાયો નિર્ણય

Rajkot News: ઈરાન યુદ્ધની અસર ભયંકર બની રહી છે. એલપીજી બાદ હવે પેટ્રોલ-ડીઝલ પર તેની અસર જોવા મળી રહી છે. પેટ્રોલ ડીઝલનો જથ્થો ખૂટી જતાં ઘણા પંપો બંધ થવા લાગ્યા છે. બીજીતરફ રાજકોટમાં પેટ્રોલ પંપો દ્વારા મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 23, 2026, 10:39 AM IST
  • રાજકોટમાં ખાનગી પેટ્રોલ પંપ સંચાલકોનો મોટો નિર્ણય
  • રાત્રે 10 વાગ્યા બાદ નહીં મળે પેટ્રોલ-ડીઝલ
  • વડોદરામાં પણ ઘણા ખાનગી પેટ્રોલ પંપ બંધ

Trending Photos

ઈરાન યુદ્ધને કારણે એલપીજી સંકટ બાદ હવે પેટ્રોલ-ડીઝલ પર તેની અસર પડી રહી છે. ગુજરાતમાં પણ પેટ્રોલ-ડીઝલની અછત સર્જાય તેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ઘણી જગ્યાએ ખાનગી કંપનીના પેટ્રોલ પંપ બંધ થઈ રહ્યાં છે, તો કોઈ જગ્યાએ પેટ્રોલ પંપ પર વાહનોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. આ વચ્ચે રાજકોટમાં પેટ્રોલ પંપ એસોસિએશન દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

રાજકોટમાં IOC અને NAYARA નો મોટો નિર્ણય
ઈરાન યુદ્ધને કારણે કાચા તેલ અને એલપીજીની સપ્લાય પર મોટી અસર પડી છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ હોવાને કારણે મધ્યપૂર્વમાંથી સપ્લાય ભારતમાં ન પહોંચતા દેશમાં ઈંધણની કટોકટી સર્જાય રહી છે. તેવામાં રાજકોટમાં  IOC અને NAYARA એ રાત્રે 10 વાગ્યા બાદ પેટ્રોલ ડીઝલનું વેચાણ બંધ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

રાત્રે 10 વાગ્યા બાદ બંધ રહેશે પેટ્રોલ પંપ
રાજકોટમાં રાત્રે 10 વાગ્યા બાદ પેટ્રોલ પંપ બંધ રહેવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. પેટ્રોલ-ડીઝલની સપ્લાય ખોરવાતા સંચાલકો દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ફરી ક્યારે વેચાણ શરૂ થશે તેની કોઈ જાણકારી આપવામાં આવી નથી. પેટ્રોલ પંપના સંચાલકો દ્વારા આ અંગે મહત્વની બેઠક પણ યોજાવાની છે. સૌરાષ્ટ્રના અસરગ્રસ્ત ડીલરો એસોસિએશનને પોતાની સમસ્યા જણાવશે.

વડોદરામાં પણ સ્થિતિ ગંભીર
બીજીતરફ વડોદરામાં પણ સ્થિતિ ગંભીર જોવા મળી રહી છે. શહેરમાં ઘણા ખાનગી પેટ્રોલ પંપો બંધ થઈ ગયા છે. વડોદરા શહેરમાં ખાનગી કંપની દ્વારા સંચાલિત પેટ્રોલ પંપો બંધ કરવામાં આવ્યા છે. કંપનીના આ નિર્ણયથી વાહન ચાલકોમાં ડર જોવા મળી રહ્યો છે. શહેરમાં ઘણા પેટ્રોલ પંપ પર ઈંધણ ભરાવવા માટે વાહનોની મોટી લાઈનો લાગી છે.

ઘણી જગ્યાએ ઈંધણનો જથ્થો ખૂટી પડ્યો
ગુજરાતના ઘણા શહેરોમાં પેટ્રોલ પંપ પર ઈંધણનો જથ્થો ખતમ થઈ જતાં પંપ બંધ રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે, આ કારણે જ્યાં પેટ્રોલ-ડીઝલ મળી રહ્યું છે ત્યાં વાહનોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Private Petrol pumps closed in rajkot

Trending news