/ગુજરાતમાં શુદ્ધતાના નામે ઝેરનો વેપાર! જનતાના આરોગ્ય સાથે ખુલ્લેઆમ ખેલાતી જીવલેણ રમત

ગુજરાતમાં શુદ્ધતાના નામે અશુદ્ધતાનો વેપાર...લોકોના આરોગ્ય સાથે ખુલ્લેઆમ થઈ રહ્યો છે ચેડાં...એક તરફ સરકાર ઝીરો ટોલરન્સની વાત કરે છે, તો બીજી તરફ ભેળસેળિયાઓ બેફામ બનીને નકલી અને અખાદ્ય ખાદ્ય પદાર્થો બજારમાં ઠાલવી રહ્યા છે...રાજકોટની જાણીતી હોટલ હોય કે સુરતમાં ઘીના નામે ચાલતો નકલી કારોબાર... દરેક ઘટના એક જ સવાલ ઉભો કરે છે કે આખરે ગ્રાહકોના આરોગ્ય સાથે આ રમત ક્યારે સુધી ચાલશે?...જુઓ આ ખાસ અહેવાલ....
રાજકોટમાં આરોગ્ય વિભાગની ટીમે જાણીતા બાલાજી થાળમાં દરોડો પાડતાં ચોંકાવનારી હકીકતો સામે આવી છે. જે હોટલમાં લોકો પરિવાર સાથે હોંશે-હોંશે જમવા જાય છે, ત્યાંથી લાલ મરચાની ભૂકીમાં ધનેરા, ખાદ્ય સામગ્રીમાં જીવાતો અને સ્ટોરમાં રાખેલા લોટમાં કીડાઓ મળી આવી છે...
એટલું જ નહીં, ફ્રિજમાં બે દિવસ જૂની ખાદ્ય વસ્તુઓ પણ મળી આવી, જેને સ્થળ પર જ નષ્ટ કરવામાં આવી હતી. ચટણી અને પુરણપુરી માટે વપરાતો અખાદ્ય માવો પણ ઝડપાયો છે...
આશ્ચર્યની વાત એ છે કે 360 રૂપિયાની થાળી પીરસતી આ હોટલમાં ગ્રાહકોને ગુણવત્તા નહીં, પરંતુ બેદરકારી મળી રહી હતી. ગ્રાહકોમાં પણ આ ઘટનાને લઈને ભારે રોષ જોવા મળ્યો. લોકોનું કહેવું છે કે જ્યાં મોંઘા ભાવે ભોજન મળે છે ત્યાં તો ઓછામાં ઓછું આરોગ્ય અને સ્વચ્છતાની ખાતરી હોવી જોઈએ.
જોકે, હોટલ સંચાલકો પોતાની ભૂલ સ્વીકારવાને બદલે બચાવના મૂડમાં જોવા મળ્યા. તેમનું કહેવું છે કે સ્ટોરમાં રાખેલા ચોખામાં માત્ર બે ધનેરા જોવા મળ્યા હતા અને તે કરિયાણાની દુકાનમાંથી આવ્યા હોઈ શકે છે. પરંતુ સવાલ એ છે કે જો તપાસમાં અખાદ્ય સામગ્રી મળી હોય તો જવાબદારી કોણ લેશે?...
તપાસમાં અખાદ્ય સામગ્રી મળી હોય તો જવાબદારી કોણ લેશે?
રાજકોટ બાદ સુરતમાંથી પણ અસલીના નામે નકલીનો ખેલ સામે આવ્યો છે. કામરેજમાં પોલીસ અને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં ઘીના નામે ચાલતું શંકાસ્પદ ઉત્પાદન ઝડપાયું છે. રેડ દરમિયાન 15 ડબ્બા તેલ, 140 કિલો ક્રીમ અને ઘી જેવા દેખાતા નમૂનાઓ સીલ કરવામાં આવ્યા. હાલ તમામ સેમ્પલો લેબોરેટરી તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે.
એક તરફ રોજ દરોડા પડે છે, રોજ ભેળસેળિયા ઝડપાય છે, છતાં આવા કાળા કારોબાર પર અસરકારક અંકુશ કેમ નથી આવતો?...શું માત્ર તપાસ અને સેમ્પલિંગથી ભેળસેળ બંધ થશે?..કે પછી એવા કડક પગલાં ભરાશે કે ભેળસેળ કરનારાઓમાં ખરેખર કાયદાનો ડર ઉભો થાય?.
કાળા કારોબાર પર અસરકારક અંકુશ કેમ નથી આવતો?
શું માત્ર તપાસ અને સેમ્પલિંગથી ભેળસેળ બંધ થશે?
એવા કડક પગલાં ભરાશે કે ભેળસેળિયાઓમાં ડર ઉભો થાય?
રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાએ ભેળસેળ સામે ઝીરો ટોલરન્સની વાત કરી છે અને રાજ્યવ્યાપી ચેકિંગ અભિયાન ચાલુ હોવાનું જણાવ્યું છે.
જ્યારે થાળીમાં ઝેર અને ઘીમાં નકલીપણું ભળવા લાગે, ત્યારે માત્ર કાયદાનો અમલ નહીં, લોકોના વિશ્વાસને પણ બચાવવાની જરૂર હોય છે.