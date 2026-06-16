/ગુજરાતમાં શુદ્ધતાના નામે ઝેરનો વેપાર! જનતાના આરોગ્ય સાથે ખુલ્લેઆમ ખેલાતી જીવલેણ રમત

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ગુજરાતમાં શુદ્ધતાના નામે 'ઝેર'નો વેપાર! જનતાના આરોગ્ય સાથે ખુલ્લેઆમ ખેલાતી જીવલેણ રમત

શુદ્ધતાના દાવા... પણ હકીકતમાં અશુદ્ધતાનો વેપાર...ગુજરાતમાં ભેળસેળનો કાળો કારોબાર એટલો બેફામ બન્યો છે કે હવે લોકો માટે શું ખાવું અને કોના પર વિશ્વાસ કરવો તે મોટો સવાલ બની ગયો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 16, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:09 PM IST
ગુજરાતમાં શુદ્ધતાના નામે 'ઝેર'નો વેપાર! જનતાના આરોગ્ય સાથે ખુલ્લેઆમ ખેલાતી જીવલેણ રમત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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