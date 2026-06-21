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"રૂપિયાની સગવડ થશે એટલે લગ્ન કરીશું", કહી યુવતી સાથે શરીર સંબંધ બાંધતો, 3 માસની બાળકી સાથે તરછોડતા ફરિયાદ નોધાઈ

Rajkot News: રાજકોટમાં લગ્નની લાલચ આપી યુવતી સાથે શારીરિક શોષણ કરવાના ગંભીર આરોપમાં પોલીસે એક યુવકની ધરપકડ કરી છે. કેટરિંગના કામ દરમિયાન થયેલી ઓળખાણ પ્રેમસંબંધમાં પરિણમી હતી, પરંતુ લગ્નનું વચન આપીને યુવતી સાથે સતત સંબંધ બાંધનાર આરોપીએ બાદમાં યુવતી અને ત્રણ માસની બાળકીનો ત્યાગ કર્યો હોવાનો આક્ષેપ છે. ફરિયાદના આધારે આજીડેમ પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 21, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:29 AM IST
"રૂપિયાની સગવડ થશે એટલે લગ્ન કરીશું", કહી યુવતી સાથે શરીર સંબંધ બાંધતો, 3 માસની બાળકી સાથે તરછોડતા ફરિયાદ નોધાઈ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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"રૂપિયાની સગવડ થશે એટલે લગ્ન કરીશું", કહી યુવતી સાથે શરીર સંબંધ બાંધતો, 3 માસની બાળક
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