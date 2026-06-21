"રૂપિયાની સગવડ થશે એટલે લગ્ન કરીશું", કહી યુવતી સાથે શરીર સંબંધ બાંધતો, 3 માસની બાળકી સાથે તરછોડતા ફરિયાદ નોધાઈ

Rajkot News: રાજકોટના આજીડેમ ચોક વિસ્તારમાં રહેતી યુવતીએ ભરત ચંદ્રપાલ નામના યુવક વિરુદ્ધ દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદ મુજબ બંને એક કેટરિંગ સંસ્થામાં સાથે કામ કરતા હતા, જ્યાં પરિચય બાદ પ્રેમસંબંધ બંધાયો હતો. ત્યારબાદ બંને સાથે રહેવા લાગ્યા હતા. યુવતીના આક્ષેપ અનુસાર ભરત ચંદ્રપાલ લગ્ન કરવાની ખાતરી આપીને વારંવાર શારીરિક સંબંધ બાંધતો હતો. આ દરમિયાન યુવતી બે વખત ગર્ભવતી બની હતી. એક વખત અધૂરા માસે બાળકનો જન્મ થયો હતો, જ્યારે બીજી વખત જન્મેલી બાળકી હાલ ત્રણ માસની છે. ફરિયાદમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે બાદમાં આરોપીએ યુવતી અને બાળકીનો ત્યાગ કરી દીધો હતો. જેના પગલે યુવતીએ પોલીસનો સહારો લેતા આજીડેમ પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
રાજકોટના એસીપી ભાવેશ જાધવે જણાવ્યું કે, આજીડેમ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ પીડિત યુવતીએ પોલીસને જણાવ્યું હતું કે, આશરે દોઢથી બે વર્ષ અગાઉ તે ખોડિયાર કેટરર્સમાં નોકરી કરતી હતી. તે દરમિયાન તે પોતાના મિત્ર ભાવેશ મકવાણા સાથે કામ પર જતી હતી. ભાવેશ યુવતીના પરિવારને વિવિધ કામોમાં મદદ કરતો તેમજ તેની કાળજી રાખતો હતો. આ દરમિયાન ભાવેશનો મિત્ર ભરત મૂળજીભાઈ ચંદ્રપાલ પણ ક્યારેક કેટરર્સમાં કામ કરવા આવતો હતો. જેના કારણે 18 જુલાઈ 2024ના રોજ યુવતીનો ભરત સાથે પરિચય થયો હતો. બાદમાં યુવતી અને ભાવેશ વચ્ચે વારંવાર મતભેદો અને ઝઘડાઓ થતાં બંનેના સંબંધો તૂટી ગયા હતા. તે પછી યુવતીને એક અજાણ્યા નંબર પરથી ફોન આવ્યો હતો, જેમાં ફોન કરનાર ભરત ચંદ્રપાલ હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
ભરતે યુવતીને ફોન પર વિશ્વાસ અપાવ્યો હતો કે તે તેની સાથે મિત્રતા રાખે, તો તે તેની સંભાળ રાખશે અને હંમેશા તેની સાથે રહેશે. ત્યારબાદ ભરત અવારનવાર યુવતીના ઘરે મળવા આવતો અને તેને બહાર ફરવા માટે લઈ જતો હતો. આ દરમિયાન બંને વચ્ચે નજીકતા વધતા ગેસ્ટ હાઉસમાં પણ મુલાકાતો થઈ હતી. ભરત સાથે સતત સંપર્કમાં રહેવું યુવતીની માતાને પસંદ ન હોવાથી ઘરમાં વારંવાર તકરાર થતી હતી. તે સમયે ભરત યુવતીને સાંત્વના આપતો અને તેની કાળજી રાખતો હોવાનું દર્શાવતો હતો. સાથે જ લગ્ન કરવાની ખાતરી આપીને બંને વચ્ચે સંબંધો આગળ વધ્યા હતા. બાદમાં યુવતી ભરત સાથે તેની બહેનના ઘરે, આજીડેમ ચોકડી નજીક ગોકુલ પાર્ક વિસ્તારમાં રહેવા ગઈ હતી, જ્યાં બંને લગભગ બે મહિના સુધી સાથે રહ્યા હતા.
ત્યારબાદ ભરતે યુવતીની શેરીમાં જ એક મકાન ભાડે રાખ્યું હતું, જ્યાં બંને સાથે રહેવા લાગ્યા હતા. બંને રોજિંદા કેટરિંગના કામ માટે સાથે જતા હતા. યુવતી જ્યારે પણ લગ્ન અંગે વાત કરતી ત્યારે ભરત હાલ આર્થિક સ્થિતિ સારી ન હોવાનું કહી, પૈસાની વ્યવસ્થા થયા બાદ લગ્ન કરવાની ખાતરી આપતો હતો. સમય જતાં ભરત દારૂના નશામાં યુવતી સાથે વારંવાર વિવાદ અને ઝઘડા કરવા લાગ્યો હતો. અનેક પ્રસંગોએ દારૂ પીધેલી હાલતમાં પોલીસના હાથે ઝડપાતા યુવતી તેને છોડાવવા માટે પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચી હતી, છતાં ભરતના વર્તનમાં કોઈ ફેરફાર આવ્યો ન હતો. બંને વચ્ચે શારીરિક સંબંધો હોવાના કારણે યુવતી પ્રથમ વખત ગર્ભવતી બની હતી. જોકે સમય પહેલાં પ્રસૂતિ થતાં જન્મેલું બાળક માત્ર બે દિવસમાં મૃત્યુ પામ્યું હતું. ત્યારબાદ યુવતી ફરી ગર્ભવતી બનતાં 2 માર્ચ, 2026ના રોજ એક પુત્રીનો જન્મ થયો હતો.
કોઠારીયા સોલવંટના હુસેની ચોક વિસ્તારમાં બંને ભાડે રાખેલા મકાનમાં સાથે રહેતા હતા. દરમિયાન 31/05/2026ના રોજ ભરતે યુવતી પાસે નાણાંની માંગણી કરી હતી. આ બાબતે બંને વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી અને તકરાર સર્જાઈ હતી. તે જ દિવસે ભરતના મિત્ર અકરમે યુવતીને ફોન કરીને માહિતી આપી હતી કે ભરત અન્ય એક મહિલા સાથે ગેસ્ટહાઉસમાં ગયો છે. આ વાતની ખાતરી કરવા યુવતીએ ભરતનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેણે ફોન રિસીવ કર્યો નહોતો. જેથી યુવતી પોતાની દીકરીને લઈને માતાના ઘરે રહેવા માટે જતી રહી હતી. ત્યારબાદ ભરતે યુવતીની માતાને ફોન કરીને જણાવ્યું હતું કે યુવતીના તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો તેની પાસે છે અને તેને પરત મોકલવાની વાત કરી હતી. આ દરમિયાન ભરત અને યુવતીની માતા વચ્ચે પણ ફોન પર ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી.