/ક્ષત્રિય અગ્રણી પદ્મિનીબા વાળા ફરી વિવાદમાં! મહિલા પોલીસકર્મીએ 5 લોકો સામે નોંધાવી ફરિયાદ, જાણો સમગ્ર મામલો

Padminiba Vala Police Complaint: રાજકોટ શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી વચ્ચે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજકોટના જાણીતા ક્ષત્રિય મહિલા અગ્રણી પદ્મિનીબા વાળા અને અન્ય ચાર અજાણ્યા શખ્સો સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. આ ફરિયાદ એક મહિલા ટ્રાફિક પોલીસ કર્મચારી દ્વારા સરકારી ફરજમાં રૂકાવટ કરવા અને ઉગ્ર બોલાચાલી કરવાના ગંભીર આરોપસર દાખલ કરવામાં આવી છે.
સાંઢીયા પુલ પાસે બેરીકેટ મુદ્દે સર્જાયો વિવાદ
આ સમગ્ર ઘટના રાજકોટના સાંઢીયા પુલ વિસ્તારમાં બની હોવાનું સામે આવ્યું છે. પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ટ્રાફિક નિયમન અને સુરક્ષાના ભાગરૂપે સાંઢીયા પુલ પાસે પોલીસ દ્વારા બેરીકેટ લગાવવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન પદ્મિનીબા વાળા અને તેમની સાથેના અન્ય ચાર લોકો ત્યાં પહોંચ્યા હતા. રસ્તો બંધ હોવા છતાં આ લોકો દ્વારા બેરીકેટ ખોલવા માટે જીદ કરવામાં આવી હતી, જેને લઈને ફરજ પર હાજર પોલીસ સાથે તેમની ઉગ્ર બબાલ શરૂ થઈ ગઈ હતી.
ફરિયાદમાં રસ્તા વચ્ચે વાહનો ઊભા રાખી દીધાનો આરોપ
ફરિયાદમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે, બેરીકેટ ખોલવાની ના પાડવામાં આવતા આ લોકોએ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને પોતાના વાહનો રસ્તાની વચ્ચે જ ઊભા રાખી દીધા હતા. રસ્તા પર વાહનો ઊભા રાખી દેવાને કારણે ટ્રાફિક વ્યવસ્થા ખોરવાઈ હતી. ફરજ પર હાજર મહિલા પોલીસ કર્મચારી દ્વારા આ લોકોને કાયદાની સમજ આપીને રસ્તા પરથી વાહનો દૂર કરવા માટે વારંવાર સમજાવટ કરવામાં આવી હતી.
પદ્મિનીબા વાળાને સમજાવ્યા છતાં પોલીસ સાથે ઉગ્ર બોલાચાલી
મહિલા પોલીસકર્મીની સમજાવટ છતાં પદ્મિનીબા વાળા અને તેમની સાથેના લોકોએ પોતાના વાહનો ત્યાંથી હટાવ્યા ન હતા. એટલું જ નહીં, તેઓએ પોલીસની કાયદેસરની સૂચનાને અવગણીને મહિલા પોલીસ કર્મચારી સાથે ઉદ્ધતાઈભર્યું વર્તન કર્યું હતું અને લાંબા સમય સુધી બોલાચાલી કરી હતી.
મહિલા પોલીસકર્મી સરોજબેન સોલંકીએ નોંધાવી ફરિયાદ
પોલીસની કામગીરીમાં સીધી રીતે અડચણ ઊભી કરવા બદલ મહિલા ટ્રાફિક પોલીસ કર્મચારી સરોજબેન સોલંકીએ કાયદેસરનો રસ્તો અપનાવ્યો હતો. તેઓએ સત્તાવાર રીતે પદ્મિનીબા વાળા અને તેમની સાથેના અન્ય 4 અજાણ્યા લોકો વિરુદ્ધ સરકારી ફરજમાં રૂકાવટ (ઓબસ્ટ્રક્શન ઓફ ડ્યુટી) કરવા બદલ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી
એક મહિલા અગ્રણી સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થતાં જ સ્થાનિક પોલીસ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. હાલમાં પોલીસે સરોજબેન સોલંકીની ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધીને સમગ્ર મામલાની ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરી છે. જરૂર પડ્યે આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજ ચકાસીને પોલીસ દ્વારા કાયદેસરની આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.