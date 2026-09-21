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ક્ષત્રિય અગ્રણી પદ્મિનીબા વાળા ફરી વિવાદમાં! મહિલા પોલીસકર્મીએ 5 લોકો સામે નોંધાવી ફરિયાદ, જાણો સમગ્ર મામલો

Padminiba Vala Police Complaint: રાજકોટમાં પદ્મિનીબા વાળા સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. ક્ષત્રિય મહિલા અગ્રણી પદ્મિનીબા વાળાએ મહિલા ટ્રાફિક પોલીસકર્મને તેમના કામકાજમા અડચણરૂપ બનતા પદ્મિનીબા સહિત કુલ 4 લોકો સામે ફરિયાદ કરી છે. ફરિયાદમાં ફરજમાં રુકાવટ, બોલાચાલી મુદ્દે ફરિયાદ નોધાવવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 21, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:01 AM IST
ક્ષત્રિય અગ્રણી પદ્મિનીબા વાળા ફરી વિવાદમાં! મહિલા પોલીસકર્મીએ 5 લોકો સામે નોંધાવી ફરિયાદ, જાણો સમગ્ર મામલો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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