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રાજકોટ જંગલેશ્વર ડિમોલિશનમાં ચા-પાણી અને કાજુ-કતરીના નામે લાખોના આંધણ પર ભડક્યું રાજકારણ! ભાજપના નેતાએ જ ખોલ્યો મોરચો!

 Rajkot Jangleshwar demolition: રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પૂર્વ ઝોનમાં વોર્ડ નંબર 16ના જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં 23 અને 24 ફેબ્રુઆરીના રોજ અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું અને ઐતિહાસિક મેગા ડિમોલિશન ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ કામગીરી બાદ મનપાના અધિકારીઓએ સોશિયલ મીડિયા અને મીડિયામાં ભારે વાહવાહી તો મેળવી લીધી, પરંતુ હવે આ કામગીરી પાછળ થયેલા અંધાધૂંધ ખર્ચના બિલો સામે આવતા જ પ્રજાના ટેક્સના પૈસાનો કેવો ધુમાડો થયો, તેને લઈને સવાલો થઈ રહ્યાં છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 26, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:25 PM IST
રાજકોટ જંગલેશ્વર ડિમોલિશનમાં ચા-પાણી અને કાજુ-કતરીના નામે લાખોના આંધણ પર ભડક્યું રાજકારણ! ભાજપના નેતાએ જ ખોલ્યો મોરચો!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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