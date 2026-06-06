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  • /ગોંડલના ચકચારી અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસની આરોપી પૂજા રાજગોરનું મોત, માતાપિતાએ મૃતદેહ ન સ્વીકાર્યો, પૂર્વ પતિએ પણ એક શરતે મૃતદેહ સ્વીકાર્યો

ગોંડલના ચકચારી અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસની આરોપી પૂજા રાજગોરનું મોત, માતાપિતાએ મૃતદેહ ન સ્વીકાર્યો, પૂર્વ પતિએ પણ એક શરતે મૃતદેહ સ્વીકાર્યો

Gondal Car Accident : ગોંડલના પાટીદાર યુવક અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસમાં જે યુવતીનું નામ આવ્યું હતું, તે પૂજા રાજગોરનું અકસ્માતમાં મોત નિપજ્યું છે. અકસ્માત બાદ તેના માતાપિતાએ તેનો મૃતદેહ સ્વીકારવાની ના પાડતા, પૂર્વ પતિએ એક શરતે મૃતદેહ સ્વીકાર્યો હતો 
 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 06, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:57 AM IST
ગોંડલના ચકચારી અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસની આરોપી પૂજા રાજગોરનું મોત, માતાપિતાએ મૃતદેહ ન સ્વીકાર્યો, પૂર્વ પતિએ પણ એક શરતે મૃતદેહ સ્વીકાર્યો

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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