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'જંગલ કોઈ પણ હોય સિંહ તો એક જ રહેશે'! લોધિકા સંઘની ચૂંટણી બાદ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટર વૉર: જયેશ રાદડિયાનો દબદબો યથાવત્

Rajkot News: રાજકોટ-લોધિકા સંઘની ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થયા બાદ સૌરાષ્ટ્રના સહકારી રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. પરિણામો બાદ હવે રાજકીય માહોલ જમીન પરથી સોશિયલ મીડિયા પર શિફ્ટ થયો છે અને એક નવું 'પોસ્ટર વૉર' શરૂ થઈ ગયું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 10, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:29 AM IST
'જંગલ કોઈ પણ હોય સિંહ તો એક જ રહેશે'! લોધિકા સંઘની ચૂંટણી બાદ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટર વૉર: જયેશ રાદડિયાનો દબદબો યથાવત્

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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