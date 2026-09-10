'જંગલ કોઈ પણ હોય સિંહ તો એક જ રહેશે'! લોધિકા સંઘની ચૂંટણી બાદ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટર વૉર: જયેશ રાદડિયાનો દબદબો યથાવત્

Rajkot News: રાજકોટ-લોધિકા સંઘની ચૂંટણીના મામલે સૌરાષ્ટ્રના રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં સહકારી આગેવાન અને જિલ્લા બેંકના ચેરમેન જયેશ રાદડિયા ફરી એકવાર ભારે ચર્ચામાં આવ્યા છે. રાજકોટ જિલ્લાના સહકારી ક્ષેત્રમાં તેમનો દબદબો યથાવત રહેતાં ઉત્સાહી યુવાનો દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર તેમના સમર્થનમાં અનેક પોસ્ટ્સ વાઇરલ કરવામાં આવી રહી છે. "જંગલ કોઈપણ હોય, સિંહ તો એક જ રહેશે" અને "સૌરાષ્ટ્રના સાવજ" જેવા લખાણો તથા ફોટા સાથેની આ વાઇરલ પોસ્ટ્સે રાજકારણની સાથે-સાથે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ પર પણ જયેશ રાદડિયાનો વર્ચસ્વનો માહોલ બનાવી દીધો છે.
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ પોસ્ટ અને યુવાનોનું સમર્થન
સહકારી આગેવાન અને રાજકોટ જિલ્લા બેન્કના ચેરમેન જયેશ રાદડિયાના સમર્થનમાં સોશિયલ મીડિયા પર વિવિધ પોસ્ટ અને પોસ્ટરો વાયરલ થઈ રહ્યા છે. રાજકોટ જિલ્લાના સહકારી ક્ષેત્રમાં તેમનો દબદબો અને વર્ચસ્વ અકબંધ રહેતા, ખાસ કરીને યુવાનો દ્વારા આ પોસ્ટ વાયરલ કરવામાં આવી રહી છે. સમર્થકો અને યુવા ચાહકો દ્વારા ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને વોટ્સએપ જેવા પ્લેટફોર્મ પર તેમના નેતાના પ્રભાવને જોરશોરથી વધાવી લેવામાં આવી રહ્યો છે.
"જંગલ કોઈ પણ હોય સિંહ તો એક જ રહેશે"
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલી પોસ્ટ્સમાં અત્યંત આકર્ષક અને જોશભર્યા સ્લોગન જોવા મળી રહ્યા છે. તેમાં સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહેલું સ્લોગન છે "જંગલ કોઈ પણ હોય સિંહ તો એક જ રહેશે". આવી અલગ અલગ અંદાજવાળી પોસ્ટ ભારે વાયરલ થઈ રહી છે. આ ઉપરાંત, જયેશ રાદડિયાના ફોટા સાથે તેમને "સૌરાષ્ટ્રના સાવજ" તરીકે પણ પ્રોજેક્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ પ્રકારના સ્લોગન અને ફોટાઓ દર્શાવે છે કે સમર્થકોમાં તેમની લોકપ્રિયતા કેટલી મજબૂત છે.
સહકારી ક્ષેત્ર અને રાજકારણમાં અકબંધ વર્ચસ્વ
આ સમગ્ર મામલાએ ફરી એકવાર સાબિત કરી દીધું છે કે સૌરાષ્ટ્રના રાજકારણની સાથે સાથે સોશિયલ મીડિયામાં પણ જયેશ રાદડિયાનો જલવો કાયમ છે. રાજકોટ-લોધિકા સંઘની ચૂંટણીના પરિણામો અને ત્યારબાદ શરૂ થયેલા આ પોસ્ટર વૉરના કારણે સહકારી આગેવાન જયેશ રાદડિયા ફરીથી રાજકીય અને સામાજિક વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે.