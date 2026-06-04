/ચોમાસું નજીક આવતા 95 જેટલી જગ્યા પર નાહવા અને સેલ્ફી લેવા પ્રતિબંધ; જાણો કલેક્ટરનું જાહેરનામું!

Rajkot News: રાજ્યમાં ચોમાસાની ઋતુ નજીક આવી રહી છે ત્યારે સંભવિત હોનારતો અને દુર્ઘટનાઓ નિવારવા માટે રાજકોટ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. ચોમાસા દરમિયાન નદી, નાળા, ડેમ કે તળાવોમાં ડૂબી જવાની અને સેલ્ફી લેવાના ચક્કરમાં જીવ ગુમાવવાની બનતી ઘટનાઓને રોકવા માટે એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજકોટ જિલ્લા અધિક કલેક્ટર દ્વારા આ અંગે એક જાહેરનામું બહાર પાડીને આકરા પ્રતિબંધો લાદવામાં આવ્યા છે.
95 જેટલી જગ્યાઓ પર ‘નો એન્ટ્રી’
નવા જાહેરનામા અનુસાર, રાજકોટ જિલ્લાના નાના-મોટા ડેમ, ચેકડેમ અને તળાવો સહિત અંદાજે 95 જેટલા જળાશયો અને સ્થળો પર નાહવા તેમજ સેલ્ફી લેવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો છે. ચોમાસામાં વહેતું પાણી અને ઓવરફ્લો થતા ડેમ પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનતા હોય છે, પરંતુ આ ઉત્સાહ ઘણીવાર જીવલેણ સાબિત થાય છે. આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈને તંત્રએ એવા તમામ સંવેદનશીલ સ્થળોની યાદી તૈયાર કરી છે જ્યાં અકસ્માતનો ભય સૌથી વધુ રહે છે.
જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર સામે થશે કડક કાર્યવાહી
આ સરકારી આદેશ માત્ર કાગળ પર ન રહી જાય તે માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા કડક દેખરેખની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જો કોઈ વ્યક્તિ આ પ્રતિબંધિત વિસ્તારોમાં નાહતા કે જોખમી રીતે સેલ્ફી લેતા પકડાશે, તો તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ જાહેરનામાના ભંગ બદલ સિંચાઈ વિભાગ, સ્થાનિક પોલીસ તેમજ સંબંધિત વહીવટી અધિકારીઓને કાયદાકીય ફરિયાદ નોંધાવવા માટે અધિકૃત (સત્તાવાર) કરવામાં આવ્યા છે.
આગામી ચોમાસાને ધ્યાનમાં રાખીને અગમચેતીના પગલાં
દર વર્ષે ચોમાસામાં યુવાનો કે પ્રવાસીઓ ઉત્સાહમાં આવીને ડેમની પાળ પર કે પાણીના ભારે પ્રવાહ વચ્ચે જઈને સેલ્ફી લેતા હોય છે, જેના કારણે અનેક પરિવારોએ પોતાના વ્હાલસોયા ગુમાવ્યા છે. આ વર્ષે આવી કોઈ પણ દુર્ઘટના ન ઘટે તે માટે ચોમાસું વિધિવત શરૂ થાય તે પહેલાં જ આ અગમચેતીનું પગલું ભરીને જાહેરનામું બહાર પાડી દેવામાં આવ્યું છે.