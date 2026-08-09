'મમ્મી-પપ્પા, હવે પછીના જન્મમાં પણ તમે જ મારા મા બાપ બનજો' લખી કરુણ સુસાઈડ નોટ છોડી", રાજકોટમાં યુવતીનો આપઘાતનો પ્રયાસ!

Rajkot News: રાજકોટની એક ખાનગી કોલેજમાં લેબ આસિસ્ટન્ટ તરીકે ફરજ બજાવતી અને મૂળ સુરેન્દ્રનગરના થાનગઢની વતની યુવતીએ ઝેરી દવા પીને આપઘાત કરવાનો પ્રયાસ કરતા ભારે ચકચાર મચી જવા પામી છે. યુવતીને ગંભીર અને બેભાન હાલતમાં સારવાર અર્થે રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ યુનિવર્સિટી પોલીસ મથકના સ્ટાફે હોસ્પિટલ પહોંચી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. તપાસ દરમિયાન પોલીસને યુવતી પાસેથી એક અત્યંત ભાવુક અને કરુણ સુસાઈડ નોટ મળી આવી છે, જેને વાંચીને ઉપસ્થિત તમામ લોકોની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી.
સુસાઈડ નોટમાં હૃદયદ્રાવક વિગતો સામે આવી
પોલીસને મળેલી સુસાઈડ નોટમાં યુવતીએ પોતાની આર્થિક પરિસ્થિતિ, પરિવાર પ્રત્યેનો પ્રેમ અને પોતાની લાચારી વ્યક્ત કરતા લખ્યું હતું કે "મમ્મી-પપ્પા, હવેના જન્મમાં પણ તમે જ મારા મમ્મી-પપ્પા બનજો. મારા ભાઈ-બહેનને ભણાવજો, એમનું ભણવાનું બગાડતા નહીં. પરિવારના બધા સભ્યો કોઈ સારી જગ્યાએ પહોંચે એવું મારું સપનું છે. બહેનની 26,000 રૂપિયા ફી બાકી છે જે દિવાળી પછી ભરવાની છે, મારા બેંક ખાતામાં 17,800 રૂપિયા પડ્યા છે તે લઈ લેજો. મારી પાછળ કોઈ રોતા નહીં, નહીંતર મને ખૂબ દુઃખ થશે."
તેણે વધુમાં ગ્રામજનો અને સમાજની ટિપ્પણીઓ અંગે સ્પષ્ટતા કરતા લખ્યું હતું કે, "ગામના લોકોને કહેજો કે હું કોઈ સાથે ભાગી નથી ગઈ. મમ્મી-પપ્પા મારા પર વિશ્વાસ કરે છે એટલું જ મારા માટે બસ છે. મમ્મી-પપ્પા, તમે મને બહુ જ સાચવી છે. તમને મૂકીને જતાં મારો જીવ નથી ચાલતો, પણ પપ્પા આખી જિંદગી હું કેમ કાઢીશ? મને માફ કરી દેજો." યુવતીએ સુસાઈડ નોટના અંતમાં 'મને માફ કરી દેજો' શબ્દો ત્રણ વખત લખ્યા હતા.
પોલીસે સુસાઈડ નોટ કબજે કરી તપાસ તેજ કરી
સુસાઈડ નોટમાં વ્યક્ત થયેલી લાચારી અને કૌટુંબિક ચિંતા પરથી પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આર્થિક કે અન્ય કોઈ માનસિક તણાવને કારણે આ પગલું ભર્યું હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. હાલ યુનિવર્સિટી પોલીસે સુસાઈડ નોટ કબજે કરી છે અને યુવતીએ કયા કારણોસર આ અંતિમ પગલું ભરવા મજબૂર થવું પડ્યું તે દિશામાં પરિવારજનો તથા કોલેજ પરિવારના નિવેદનો નોંધીને આગળની કાનૂની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.