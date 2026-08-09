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'મમ્મી-પપ્પા, હવે પછીના જન્મમાં પણ તમે જ મારા મા બાપ બનજો' લખી કરુણ સુસાઈડ નોટ છોડી", રાજકોટમાં યુવતીનો આપઘાતનો પ્રયાસ!

Rajkot College Lab Assistant Attempt: રાજકોટની એક ખાનગી કોલેજમાં લેબ આસિસ્ટન્ટ તરીકે નોકરી કરતી અને મૂળ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાન વિસ્તારની વતની યુવતીએ ગળાપોંસ ખાવાનો કે ઝેર પીને આપઘાત કરવાનો પ્રયાસ કરતાં તેને ગંભીર હાલતમાં સારવાર અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 09, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:45 PM IST
'મમ્મી-પપ્પા, હવે પછીના જન્મમાં પણ તમે જ મારા મા બાપ બનજો' લખી કરુણ સુસાઈડ નોટ છોડી", રાજકોટમાં યુવતીનો આપઘાતનો પ્રયાસ!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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'મમ્મી-પપ્પા, હવે પછીના જન્મમાં પણ તમે જ મારા મા બાપ બનજો' લખી કરુણ સુસાઈડ નોટ છોડી"
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