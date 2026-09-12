"મારા પતિથી બચીને રહેજો..", મારવાડી યુનિવર્સિટીના મુસ્લિમ પ્રોફેસર વિરુદ્ધ પત્નીના ગંભીર આરોપ: વાયરલ વીડિયોથી ખળભળાટ

Rajkot Professor Case: રાજકોટમાં મારવાડી યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર સૈયદ વાજીદ અહમદ સામે એક યુવતી સાથે સંબંધ અને તેને પ્રેમજાળમાં ફસાવ્યાના આક્ષેપો સાથે ફરિયાદનો મામલો સામે આવ્યો છે. પ્રોફેસરની પત્ની ફરા નાઝે પતિ સાથેના યુવતીના ફોટો-વીડિયો જાહેર કર્યા હોવાનો દાવો કર્યો છે. સાથે જ અન્ય યુવતીઓને સાવચેત રહેવાની અપીલ કરી છે. સમગ્ર મામલે તપાસ ચાલી રહી છે.
પત્નીએ વીડિયો બનાવીને કર્યા ચોંકાવનારા ખુલાસા
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં ફરજ બજાવતા પ્રોફેસર સૈયદ વાજીદ અહમદની પત્ની ફરા નાઝે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો જાહેર કર્યો છે. ફરા નાઝે પોતાના પતિ પર આરોપ લગાવ્યો છે કે તેણે એક ડિવોર્સ થયેલ બ્રાહ્મણ (હિન્દુ) યુવતીને પોતાની પ્રેમજાળમાં ફસાવી છે. વીડિયોમાં પત્નીએ બંનેના સંબંધોને ખુલ્લા પાડ્યા છે અને દાવો કર્યો છે કે તેનો પતિ આ યુવતી સાથે તમામ જગ્યાએ ફરે છે. આટલું જ નહીં, ફરા નાઝે સોશિયલ મીડિયા પર તેના પતિ અને પેલી હિન્દુ યુવતીના લગ્ન થઈ ગયા હોય તેવી કેટલીક તસવીરો અને વીડિયો પણ પુરાવા તરીકે શેર કર્યા છે.
વીડિયો મારફતે ફરા નાઝે અન્ય હિન્દુ યુવતીઓને સ્પષ્ટ ચેતવણી
આ વાયરલ વીડિયોમાં પ્રોફેસરની પત્ની ફરા નાઝે પોતાના પતિ પર ગંભીર આક્ષેપ કરતા કહ્યું છે કે તેનો પતિ 'લવ જેહાદ' કરી રહ્યો છે. મુસ્લિમ મહિલાએ પોતાના પતિ અને તેની કહેવાતી હિન્દુ પ્રેમિકાના ફોટો-વીડિયો જાહેર કરીને સમાજની અન્ય યુવતીઓને પણ સતર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. વીડિયો મારફતે ફરા નાઝે અન્ય હિન્દુ યુવતીઓને સ્પષ્ટ ચેતવણી આપતા કહ્યું છે કે, "મારા પતિથી બચીને રહેજો."
વીડિયો અને તસવીરો સોશિયલ મીડિયામાં ભારે ચર્ચાનો વિષય
આ ઘટનાના વીડિયો અને તસવીરો સોશિયલ મીડિયામાં ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. એક મુસ્લિમ મહિલા દ્વારા જ પોતાના પતિની આ પ્રકારની હરકતોનો પર્દાફાશ કરવામાં આવતા અનેક તર્ક-વિતર્ક સર્જાયા છે. જોકે, આ સમગ્ર મામલો હાલ પત્ની દ્વારા કરવામાં આવેલા આક્ષેપો અને વાયરલ થયેલી પોસ્ટ પર આધારિત છે. અત્રે ખાસ નોંધનીય છે કે, સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા આ વાયરલ વીડિયો અને તેમાં કરવામાં આવેલા દાવાઓની પુષ્ટિ ઝી 24 કલાક કરતું નથી.