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"મારા પતિથી બચીને રહેજો..", મારવાડી યુનિવર્સિટીના મુસ્લિમ પ્રોફેસર વિરુદ્ધ પત્નીના ગંભીર આરોપ: વાયરલ વીડિયોથી ખળભળાટ

Rajkot Professor Case: હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં એક મુસ્લિમ મહિલાએ પોતાના જ પતિ વિરુદ્ધ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. આ મામલો રાજકોટમાં મારવાડી યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલો હોવાનું સામે આવ્યું છે, જ્યાં એક પ્રોફેસર પર હિન્દુ યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવવાનો આરોપ તેમની જ પત્ની દ્વારા લગાવવામાં આવ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 12, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 02:53 PM IST
"મારા પતિથી બચીને રહેજો..", મારવાડી યુનિવર્સિટીના મુસ્લિમ પ્રોફેસર વિરુદ્ધ પત્નીના ગંભીર આરોપ: વાયરલ વીડિયોથી ખળભળાટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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