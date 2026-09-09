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લાંબા વિરામ બાદ ગુજરાતના આ જિલ્લામાં મેઘરાજાની પધારામણી: અસહ્ય ગરમી અને બફારાથી જનજીવનને રાહત, જાણો લેટેસ્ટ આગાહી

Rajkot Weather Forecast: રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા પંથકમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી વરસાદે ખેંચાણ રાખી હતી, જેના કારણે લોકો અસહ્ય ગરમી અને બફારાથી તોબા પોકારી ઉઠ્યા હતા. પરંતુ આજે અચાનક હવામાનમાં મોટો પલટો જોવા મળ્યો હતો. વહેલી સવારથી જ આકાશમાં કાળાડિબાંગ વાદળો ઘેરાયા હતા અને ગરમી વચ્ચે ધીમી ધારે મેઘરાજાનું આગમન થયું હતું. વરસાદી ઝાપટાં શરૂ થતાં જ સમગ્ર વિસ્તારમાં આહલાદક ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી, જેનાથી સ્થાનિક રહીશોને ગરમીમાંથી મોટી રાહત મળી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 09, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:00 PM IST
લાંબા વિરામ બાદ ગુજરાતના આ જિલ્લામાં મેઘરાજાની પધારામણી: અસહ્ય ગરમી અને બફારાથી જનજીવનને રાહત, જાણો લેટેસ્ટ આગાહી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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