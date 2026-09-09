/લાંબા વિરામ બાદ ગુજરાતના આ જિલ્લામાં મેઘરાજાની પધારામણી: અસહ્ય ગરમી અને બફારાથી જનજીવનને રાહત, જાણો લેટેસ્ટ આગાહી

Rajkot Weather Forecast: રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા પંથકમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી વરસાદે ખેંચાણ રાખી હતી, જેના કારણે લોકો અસહ્ય ગરમી અને બફારાથી તોબા પોકારી ઉઠ્યા હતા. ખેડૂતો અને સ્થાનિક રહીશો વરસાદની ચાતક ડોકે રાહ જોઈ રહ્યા હતા. દરમિયાન, આજે અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો અને આકાશમાં કાળાડિબાંગ વાદળો ઘેરાયાં હતાં. વહેલી સવારથી જ વરસાદી માહોલ વચ્ચે ધીમી ધારે મેઘરાજાનું આગમન થયું હતું. વરસાદી ઝાપટાં શરૂ થતાં જ વાતાવરણમાં આહલાદક ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી, જેનાથી સમગ્ર પંથકના લોકોને ગરમીમાંથી મોટી રાહત મળી છે.
ધીમીધારે વરસાદથી ખેતીના પાકને નવું જીવન: ખેડૂતોમાં આશાનો સંચાર
ઉપલેટા પંથકમાં લાંબા વિરામ બાદ શરૂ થયેલા આ ધીમીધારના વરસાદથી ખેડૂતોના મુરઝાઈ રહેલા પાકને મોટો ફાયદો થવાની આશા બંધાઈ છે. વરસાદનું આગમન થતાં જ ખેડૂતોના ચહેરા પર ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે. જોકે, પાકને પૂરતું પાણી મળે અને આગામી સમયમાં સારું ઉત્પાદન મેળવી શકાય તે માટે હાલ જરૂરિયાત મુજબ ખેડૂતો હજુ પણ સારા અને ધોધમાર વરસાદની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે.
ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગ (IMD) ની નવીનતમ આગાહી મુજબ, ગુજરાતમાં આગામી કેટલાક દિવસો દરમિયાન વિવિધ વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓ જેવા કે નવસારી, વલસાડ, તાપી, ડાંગ, નર્મદા અને છોટાઉદેપુરમાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડે તેવી પૂરી શક્યતા છે.
મધ્ય ગુજરાતના વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા હવામાન વિભાગ દ્વારા દર્શાવવામાં આવી છે. સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, જામનગર અને જૂનાગઢ જેવા દરિયાકાંઠાના અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સ્થાનિક હવામાનના પલટાને કારણે હળવા ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે, જ્યારે મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જળવાઈ રહેશે.