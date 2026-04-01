PSIની પિસ્તોલ સાફ કરવાની ભૂલ કે કંઈક બીજું? PSI પિસ્તોલ સાફ કરતા હતા'ને ગોળી મહિલા મિત્રના પડખામાં ખુંપી ગઈ...
Rajkot News: રાજકોટ શહેરમાં યુનિવર્સિટી રોડ પર એપાર્ટમેન્ટમાં ફલેટમાં ભાડે રહેતા પીએસઆઈ નીતિન પંડયાની સર્વીસ રિવોલ્વરમાંથી ફાયરીંગ થતા પીએસઆઈ અને તેની મહિલા મિત્રને ઈજા થતા બન્નેને સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પીટલમાં ખસેડાયા છે. પ્રાથમિક તપાસમાં રિવોલ્વર સાફ કરતી વેળાએ ફાયરીંગ થતા હાથમાંથી નીકળેલી હતી.
Trending Photos
Rajkot News: રાજકોટ શહેરમાં પોલીસ તંત્રને શરમાવે એવી એક બેદરકારીની ઘટના સામે આવતા ખળભળાટ મચી જવા પામી છે. યુનિવર્સિટી રોડ પર આવેલા એક એપાર્ટમેન્ટમાં મોડી રાત્રે PSIની રિવોલ્વરમાંથી અચાનક ફાયરિંગ થતા તેમની સાથે રહેલી મહિલા મિત્રને ગોળી વાગી હતી. આ ઘટનાને પગલે પોલીસ બેડામાં દોડધામ મચી ગઈ છે અને જવાબદાર પીએસઆઈ સામે ખાતાકીય તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે..
શું હતી રાજકોટમાં સમગ્ર ઘટના?
રાજકોટના યુનિવર્સિટી રોડ પર સ્થિત સમન્વય એપાર્ટમેન્ટના એ-વિંગમાં ફ્લેટ નંબર 404માં PSI નીતિન પંડયા ભાડેથી ફ્લેટ રાખીને રહે છે. સોમવારે મોડી રાત્રે તેઓ તેમના મહિલા મિત્ર પૂજાબેન સાથે ફ્લેટ પર હાજર હતા. આ દરમિયાન પીએસઆઈ નીતિન પંડયા પોતાની સર્વિસ રિવોલ્વર સાફ કરી રહ્યા હતા અથવા અનલોડ કરી રહ્યા હતા. રિવોલ્વર અનલોડ કરતી વખતે અકસ્માતે ટ્રિગર દબાઈ જવાથી ફાયરિંગ થયું હતું. ગોળી પીએસઆઈના હાથને ઘસરકો કરીને પાછળ ઉભેલા પૂજાબેનના પડખાના ભાગે વાગી હતી.
હોસ્પિટલમાં સારવાર અને પોલીસ કાર્યવાહી
ફાયરિંગની ઘટના બનતા જ ભારે હોબાળો મચી ગયો હતો. ઇજાગ્રસ્ત પીએસઆઈ અને તેમની મહિલા મિત્રને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતા જ ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓનો કાફલો સ્થળ પર અને હોસ્પિટલ પહોંચી ગયો હતો.
બેદરકારી બદલ ખાતાકીય તપાસ
પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, હથિયારના હેન્ડલિંગમાં ગંભીર બેદરકારી દાખવવામાં આવી છે. સર્વિસ હથિયારને સુરક્ષિત રીતે હેન્ડલ ન કરવું એ પોલીસ શિસ્તનો ભંગ ગણાય છે. હાલમાં પીએસઆઈ નીતિન પંડયા સામે ખાતાકીય તપાસ (Departmental Inquiry) શરૂ કરવામાં આવી છે. રાજકોટમાં બનેલી આ ઘટનાએ ફરી એકવાર પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા હથિયારોના ઉપયોગ અને તેની જાળવણી પર સવાલો ઉભા કર્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે