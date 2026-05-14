/ચોટીલા-લીંબડી હાઈ-વે પર કાળજું કંપાવતી ઘટના: બે બસ અને ડામરના ટેન્કર વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત, 4નાં મોત

Rajkot News: રાજકોટના ચોટીલા લીંબડી રોડ પર કાળજું કંપાવતી ઘટના બની છે. હાઈવે પર બે બસ અને ડામરના ટેન્કર વચ્ચે ભયાવહ અકસ્માત સર્જાયો છે. ગમખ્વાર અકસ્માતમાં 4 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નિપજ્યા છે. જ્યારે અકસ્માતમાં 10થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થતાં હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે.
Rajkot News: ગુજરાતના હાઈવે પર ફરી એકવાર રકત રંજીત અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. રાજકોટ-અમદાવાદ હાઈવે પર ચોટીલા અને લીંબડી વચ્ચે મોડી રાત્રે બે બસ અને ડામર ભરેલા ટેન્કર વચ્ચે સર્જાયેલા ભયાવહ અકસ્માતમાં 4 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે 10થી વધુ મુસાફરો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે.
કેવી રીતે સર્જાયો અકસ્માત?
મળતી માહિતી મુજબ, લીંબડી નજીક સાંગાણી ગામ પાસે ડામર ભરેલા એક ટેન્કરનું ટાયર ફાટતાં તે રોડની સાઈડમાં ઊભું હતું. આ દરમિયાન અમદાવાદથી જૂનાગઢ જઈ રહેલી મધુરમ ટ્રાવેલ્સની બસ પૂરપાટ ઝડપે આ ટેન્કર પાછળ ધડાકાભેર ઘૂસી ગઈ હતી. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે ટેન્કરમાંથી ગરમ ડામર લીક થવા લાગ્યો હતો અને જોતજોતામાં બસમાં વિકરાળ આગ ફાટી નીકળી હતી.
ડામરના કારણે આગે ધારણ કર્યું રૌદ્ર સ્વરૂપ
અકસ્માત બાદ ટેન્કરમાંથી ડામર રસ્તા પર અને બસ પર રેલાયો હતો, જેના કારણે આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. બસમાં સવાર મુસાફરો કંઈ સમજે તે પહેલાં જ જ્વાળાઓએ તેમને લપેટમાં લઈ લીધા હતા. ઘણા મુસાફરોના શરીર પર ગરમ ડામર ચોંટી જવાથી તેઓ ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા.
"હું ડ્રાઈવર સીટ પરથી કૂદીને બહાર નીકળી ગયો, પણ બીજા લોકો ફસાઈ ગયા"
રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા એક ઈજાગ્રસ્ત મુસાફરે ધ્રૂજતી આ આઘાતજનક વિગતો આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, "અકસ્માત થતાની સાથે જ બસમાં આગ લાગી હતી. હું ડ્રાઈવર સીટ પાસે હતો એટલે કૂદીને જીવ બચાવી શક્યો, પરંતુ અન્ય મુસાફરો બહાર નીકળી શક્યા નહોતા. મારા શરીરે પણ ગરમ ડામર ચોંટ્યો છે."
બચાવ કામગીરી
ઘટનાની જાણ થતા જ પોલીસ અને એમ્બ્યુલન્સનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં 4 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હોવાની પુષ્ટિ થઈ છે. જ્યારે 10થી વધુ ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખસેડાયા છે. રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઈજાગ્રસ્તોને રિફર કરાયા છે. અન્ય ઈજાગ્રસ્તોને ચોટીલા અને સુરેન્દ્રનગરની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અકસ્માતના પગલે હાઈવે પર લાંબો ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. હાલ પોલીસે ગુનો નોંધીને સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે. ઈજાગ્રસ્તોના સગા-સંબંધીઓ પણ હોસ્પિટલ પહોંચી રહ્યા છે, જોકે હજુ સુધી ઈજાગ્રસ્તોનો ચોક્કસ આંકડો વધવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
