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રાજકોટ સિવિલમાં શરમજનક ઘટના: મહિલા ડોક્ટર સાથે ગાળાગાળી કરી લાફો માર્યો, સિનિયર MO સામે રેસિડેન્ટ ડોક્ટરોના ધરણા

Rajkot Civil Hospital in controversy: રાજકોટની સરકારી સિવિલ હોસ્પિટલ વધુ એક વખત મોટા વિવાદના વંટોળમાં સપડાઈ છે. હોસ્પિટલ પરિસરમાં સિનિયર મેડિકલ ઓફિસર અને તબીબ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી બાદ ગંભીર ઘર્ષણ થતાં સમગ્ર તબીબી આલમમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. સાંજે 7 થી 8 વાગ્યાના સુમારે બનેલી આ ઘટનાને પગલે રેસિડેન્ટ ડોક્ટરોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 21, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:24 AM IST
રાજકોટ સિવિલમાં શરમજનક ઘટના: મહિલા ડોક્ટર સાથે ગાળાગાળી કરી લાફો માર્યો, સિનિયર MO સામે રેસિડેન્ટ ડોક્ટરોના ધરણા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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