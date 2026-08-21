/રાજકોટ સિવિલમાં શરમજનક ઘટના: મહિલા ડોક્ટર સાથે ગાળાગાળી કરી લાફો માર્યો, સિનિયર MO સામે રેસિડેન્ટ ડોક્ટરોના ધરણા

Rajkot Civil Hospital in controversy: રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ફરી એકવાર વિવાદના વટોળમાં સપડાઈ છે, જ્યાં દર્દીની માહિતી માગવા જેવી સામાન્ય બાબતે સિનિયર મેડિકલ ઓફિસર અને તબીબ વચ્ચે જોરદાર બબાલ થઈ હતી. આરોપ છે કે સિનિયર મેડિકલ ઓફિસર અશ્વિન રામાણીએ મહિલા તબીબ સાથે અત્યંત ખરાબ વર્તન કરીને તેમને અપશબ્દો કહ્યા હતા, તેમજ તેમને લાફો મારી દીધો હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ પણ લગાવવામાં આવ્યો છે. બંને વચ્ચે થયેલી આ તીખી બોલાચાલી અને બબાલનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે, જેના કારણે ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે. આ ઘટનાથી રોષે ભરાયેલા રેસિડેન્ટ ડૉક્ટરોએ વિરોધનો સૂર ઉઠાવ્યો છે અને ધરણા પર બેસીને મેડિકલ ઓફિસર અશ્વિન રામાણી સામે તાત્કાલિક અને સખત કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
ઘટનાની મળતી વિગતો અનુસાર, દર્દીની માહિતી માગવા જેવા સામાન્ય મુદ્દે સિનિયર મેડિકલ ઓફિસર ડૉ. અશ્વિન રામાણી અને મહિલા તબીબ વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. આરોપ છે કે વાતચીત દરમિયાન ડૉ. અશ્વિન રામાણીએ આપા ખોઈ બેસી મહિલા તબીબ સાથે અત્યંત ખરાબ વર્તન કર્યું હતું અને અભદ્ર ભાષા તથા અપશબ્દોનો પ્રયોગ કર્યો હતો. એટલું જ નહીં, સિનિયર અધિકારીએ મહિલા તબીબને લાફો મારી દીધો હોવાનો પણ ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
આ સમગ્ર ઘટના સમયનો એક વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં સામે આવ્યો છે, જેમાં સિનિયર મેડિકલ ઓફિસરનું ઉદ્ધતાઈભર્યું વર્તન સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. વીડિયો વાયરલ થતાં જ ઘટનાએ વધુ વણસેલું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે.
રેસિડેન્ટ ડોક્ટરોના ધરણા અને વિરોધ દર્શન
મહિલા તબીબ સાથે થયેલા આ ગેરવર્તનના વિરોધમાં રેસિડેન્ટ ડોક્ટરો તાત્કાલિક રોષે ભરાયા હતા. મોટી સંખ્યામાં એકઠા થયેલા તબીબોએ ઇમરજન્સી વોર્ડની બહાર ધસી જઈ ધરણા શરૂ કરી દીધા છે. પીડિત તબીબોનું કહેવું છે કે વારંવાર ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆતો કરવા છતાં કોઈ ઉકેલ ન આવતાં આખરે તેમને વિરોધ પ્રદર્શન કરવાનો માર્ગ અપનાવવો પડ્યો છે. રોષે ભરાયેલા રેસિડેન્ટ ડોક્ટરોની મુખ્ય માગ છે કે મહિલા તબીબ સાથે અભદ્ર વર્તન કરનાર ડૉ. અશ્વિન રામાણી સામે કડકમાં કડક પગલાં લેવામાં આવે અને તેમને તાત્કાલિક અસરથી સિવિલ હોસ્પિટલની ફરજ પરથી દૂર કરવામાં આવે.
હાલમાં ઇમરજન્સી વોર્ડ બહાર તણાવપૂર્ણ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, અને જ્યાં સુધી આરોપી અધિકારી સામે નક્કર કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ રાખવાની ચિંતાજનક ચીમકી ડોક્ટરો દ્વારા આપવામાં આવી છે.