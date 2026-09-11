/રાજકોટના કોર્પોરેટરોને મોંઘવારી નડી! 15 ના બદલે 50 હજાર માનદ વેતન કરવાની માંગ, 40થી વધુ કોર્પોરેટરોએ મેયરને લખ્યો પત્ર

Rajkot News: રાજકોટમાં જનતાની સેવા કરવા માટે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને હવે મોંઘવારી નડી રહી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કોર્પોરેટરોએ પોતાના માનદ વેતનમાં માતબર વધારો કરવાની માંગ સાથે અવાજ ઉઠાવ્યો છે. માસિક ભથ્થામાં ત્રણ ગણા કરતા વધુ વધારાની માંગ કરવામાં આવતા રાજકીય વર્તુળોમાં 'સેવા કે મેવા' ની ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે.
40થી વધુ કોર્પોરેટરોનો મેયરને પત્ર
રાજકોટ મનપાના 40થી વધુ કોર્પોરેટરોએ એકત્ર થઈને મેયર ડૉ. નેહલ શુક્લને પત્ર લખીને માનદ વેતન વધારવાની લેખિત રજૂઆત કરી છે. હાલમાં કોર્પોરેટરોને દર મહિને 15,000 રૂપિયા માનદ વેતન મળે છે, જેના બદલે તેને વધારીને 50,000 રૂપિયા કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. નોંધનીય બાબત એ છે કે, આ માંગણી કરનાર 40 કોર્પોરેટરોમાંથી 35 જેટલી મહિલા કોર્પોરેટરો છે.
મેયર ડૉ. નેહલ શુક્લએ આપી ખાતરી
કોર્પોરેટરોની આ રજૂઆત બાદ મેયર ડૉ. નેહલ શુક્લએ તેઓની લાગણી સરકાર અને પ્રદેશ નેતૃત્વ સુધી પહોંચાડવાની ખાતરી આપી છે. મેયરે જણાવ્યું હતું કે, આ અંગે સરકારમાં રજૂઆત કરવામાં આવશે અને સરકાર જ આ અંગે અંતિમ નિર્ણય કરશે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, સામાન્ય રીતે શહેરી વિકાસ વિભાગ વેતન નક્કી કરતું હોય છે અને અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા સહિતની તમામ મહાનગરપાલિકાઓમાં કોર્પોરેટરોનું વેતન એકસરખું જ હોય છે.
ડેપ્યુટી મેયરનો બચાવ: "50 હજાર નહિ તો 30 થી 35 હજાર આપે"
બીજી તરફ, ડેપ્યુટી મેયર દક્ષાબેને કોર્પોરેટરોની માંગનો બચાવ કર્યો હતો. મેયરના નિવેદનથી વિપરીત તેમણે જણાવ્યું કે, અમદાવાદ, સુરત અને વડોદરામાં કોર્પોરેટરોના પગાર વધુ છે. મહિલા કોર્પોરેટરોને પડતી મુશ્કેલીઓનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે, મહિલા કોર્પોરેટરો પોતાના સ્કૂટર લઈને આવતી હોય છે અને મનપામાં દર ત્રણ દિવસે બેઠકો હોય છે, જેથી ખર્ચ થાય છે.
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, "અમે રજૂઆત કરી છે અને પગાર વધે તેવી માંગ છે. જોકે, 50 હજાર માંગીએ તો એ પૂરેપૂરા આપે જ તે જરૂરી નથી, પરંતુ હાલના વેતનમાં વધારો કરીને 30 અથવા 35 હજાર કરી દેવામાં આવે તે જરૂરી છે."
વિપક્ષનો પ્રહાર, સેવાના બદલે મેવા ખાવાના અભરખા
કોર્પોરેટરો દ્વારા અચાનક વેતનમાં કરાયેલી આટલી મોટી માંગણી અંગે વિપક્ષે આકરા પ્રહારો કર્યા છે. કોંગ્રેસ નેતા ગાયત્રીબા વાઘેલાએ આ માંગને સંપૂર્ણપણે અયોગ્ય ગણાવી છે. સામાન્ય જનતામાં પણ એવા સવાલો ઉઠી રહ્યા છે કે, પ્રજાની સેવા કરવા માટે ચૂંટાયેલા આ પ્રતિનિધિઓને જાણે હવે મેવા ખાવાના અભરખા થયા હોય તે રીતે તેઓ વર્તી રહ્યા છે.