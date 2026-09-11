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રાજકોટના કોર્પોરેટરોને મોંઘવારી નડી! 15 ના બદલે 50 હજાર માનદ વેતન કરવાની માંગ, 40થી વધુ કોર્પોરેટરોએ મેયરને લખ્યો પત્ર

Rajkot News: રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કોર્પોરેટરોને પણ હવે મોંઘવારી નડી રહી છે. પોતાના માનદ વેતનમાં વધારો કરવાની માંગ સાથે મનપાના 40થી વધુ કોર્પોરેટરોએ રાજકોટના મેયર ડૉ. નેહલ શુક્લને પત્ર લખીને સત્તાવાર રજૂઆત કરી છે. આ કોર્પોરેટરોની માંગ છે કે હાલમાં તેમને દર મહિને જે 15,000 રૂપિયા માનદ વેતન મળે છે, તેને વધારીને સીધું 50,000 રૂપિયા કરવામાં આવે. આ સમગ્ર મામલામાં ખાસ નોંધનીય બાબત એ છે કે, વેતન વધારાની માંગ સાથે મેયરને પત્ર લખનારા આ 40 કોર્પોરેટરોમાંથી 35 તો માત્ર મહિલા કોર્પોરેટરો જ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 11, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:34 PM IST
રાજકોટના કોર્પોરેટરોને મોંઘવારી નડી! 15 ના બદલે 50 હજાર માનદ વેતન કરવાની માંગ, 40થી વધુ કોર્પોરેટરોએ મેયરને લખ્યો પત્ર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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