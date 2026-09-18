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ભાજપના મહિલા નેતાનું આવાસ કૌભાંડ! ઝૂંપડપટ્ટીના લોકોને આપતું આવાસ કરોડપતિ ડેપ્યુટી મેયરને ફાળવાતા સર્જાયો વિવાદ

Rajkot News: રાજકોટના સાધુવાસવાણી રોડ પર આવેલ નટરાજનગરના રાજીવ ગાંધી આવાસ યોજનામાં કૌભાંડની આશંકા સામે આવી છે. રાજકોટના ડેપ્યુટી મેયર દક્ષાબેન વસાણી કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ ધરાવતા હોવા છતાં રાજીવ ગાંધી આવાસ યોજનામાં ક્વાર્ટર ફાળવવામાં આવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. જોકે આ મામલે દક્ષાબેન વસાણીએ પોતાનો બચાવ કરતા કહ્યું હતું કે, તેની દુકાન કપાતમાં જતા તેને 2015માં RMC દ્વારા જ આવાસ આપવામાં આવ્યું હતું. જે 10 વર્ષ બાદ તેને વેંચી નાખ્યું છે. આવાસ ફાળવણી અંગે વિવાદ શરૂ થયો છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 18, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:35 PM IST
ભાજપના મહિલા નેતાનું આવાસ કૌભાંડ! ઝૂંપડપટ્ટીના લોકોને આપતું આવાસ કરોડપતિ ડેપ્યુટી મેયરને ફાળવાતા સર્જાયો વિવાદ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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