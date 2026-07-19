/ખાદ્યતેલના ભાવમાં ભડકો! છેલ્લા 15 દિવસમાં સીંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં 165થી 155 રૂપિયાનો વધારો ઝીંકાયો!

Rajkot Edible oil Price Hike: તહેવારોની સીઝન નજીક આવી રહી છે ત્યારે જ સામાન્ય જનતાના ખિસ્સા પર મોંઘવારીનો મોટો માર પડ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રના મુખ્ય માર્કેટ ગણાતા રાજકોટમાં ખાદ્યતેલના ભાવમાં વધારાનો સિલસિલો સતત યથાવત રહ્યો છે. ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવતા આ ભાવવધારામાં આજે ફરી એકવાર સીંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં તોતિંગ વધારો ઝીંકાયો છે.
આજનો ભાવ વધારો
બજારના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આજે ફરી એકવાર તેલના ડબ્બાના ભાવમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે, સીંગતેલના ડબ્બાના ભાવમાં રૂપિયા 30નો વધારો નોંધાયો છે. જ્યારે કપાસિયા તેલના ડબ્બાના ભાવમાં રૂપિયા 40નો વધારો થયો છે.
15 દિવસમાં જ ભાવ આસમાને પહોંચ્યા
આ કોઈ એક દિવસનો આંચકો નથી, પરંતુ છેલ્લા અડધા મહિનાથી ખાદ્યતેલના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. છેલ્લા માત્ર 15 દિવસના ગાળામાં જ તેલના ભાવમાં થયેલો કુલ વધારો આંચકો આપનારો છે. છેલ્લા 15 દિવસમાં સીંગતેલના ડબ્બે રૂપિયા 165 વધી ગયા છે. કપાસિયા તેલના ડબ્બે છેલ્લા 15 દિવસમાં રૂપિયા 155 નો તોતિંગ વધારો થયો છે.
ભાવ વધવા પાછળનું મુખ્ય કારણ શું?
ખાદ્યતેલના વેપારીઓ અને બજારના વિશ્લેષકોના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે મગફળી અને કપાસના વાવેતરમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ઓછું વાવેતર થવાને કારણે બજારમાં કાચા માલની આવક મર્યાદિત છે, જેને પગલે ડિમાન્ડ સામે સપ્લાય ઓછી હોવાથી તેલના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે.
આગામી દિવસોમાં હજુ પણ ભાવ વધવાની શક્યતા
બજારના નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે જો આવક સ્થિર નહીં થાય, તો આગામી દિવસોમાં ખાદ્યતેલના ભાવ હજુ પણ વધી શકે છે. આ આશંકાના કારણે મધ્યમવર્ગીય પરિવારોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.