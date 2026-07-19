Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Rajkot
  • /ખાદ્યતેલના ભાવમાં ભડકો! છેલ્લા 15 દિવસમાં સીંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં 165થી 155 રૂપિયાનો વધારો ઝીંકાયો!

ખાદ્યતેલના ભાવમાં ભડકો! છેલ્લા 15 દિવસમાં સીંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં 165થી 155 રૂપિયાનો વધારો ઝીંકાયો!

Rajkot Edible oil Price Hike: મોંઘવારીની માર વચ્ચે ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાઈ રહ્યું છે. રાજકોટ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં ખાદ્યતેલના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ખાદ્યતેલના ભાવમાં આગકૂચ ચાલુ રહેતા આજે વધુ એકવાર સીંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં વધારો નોંધાયો છે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 19, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:54 AM IST
ખાદ્યતેલના ભાવમાં ભડકો! છેલ્લા 15 દિવસમાં સીંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં 165થી 155 રૂપિયાનો વધારો ઝીંકાયો!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ઝી5 ની મસ્ટ વોચ ફિલ્મો અને વેબ સીરીઝ, ફુલ ઓન પૈસા વસુલ મનોરંજન ઘરે બેઠા મળશે
ZEE553 min ago
2
Terrorist threat Gujarat Rajasthan54 min ago
3
fifa world cup 20261 hr ago
4
Shani ki ulti chaal 2026 july1 hr ago
5
Jamnagar1 hr ago