/રાજકોટનો એ કેસ યાદ છે? આજી નદીના પટમાંથી બાળકનું ધડ વગરનું માથું મળ્યું હતું, 8 વર્ષ બાદ આખરે આ કેસનો ભેદ ઉકેલાયો

Rajkot News ગૌરવ દવે/રાજકોટ : રાજકોટનો આઠ વર્ષ પૂર્વેના ચકચારી કેસ ફરી સામે આવ્યો છે. આઠ વર્ષ પૂર્વે આજી નદીમાંથી એક બાળકનું ધડ વગરનું માથું મળી આવ્યુ હતું. લાંબા સમયથી વણઉકેલ રહેલ કેસનો અંતે ભેદ ઉકેલાયો છે. બંગાળમાંથી બાળકને ઉઠાવી રાજકોટમાં ઠેકેદાર દ્વારા તેની હત્યા કરવામાં આવી હતી. કામ ન કરવા બદલ ઠેકેદાર દ્વારા અમાનુષી અત્યાચાર કરી બાળકની હત્યા કરવામાં આવી હતી. આખરે શું છે આ મામલો જાણો.
કોણ હતું એ બાળક, માથુ કોનું હતું?
વાત એમ હતી કે, આઠ વર્ષ પહેલા 18 ડિસેમ્બર, 2018 ના રોજ એક બાળકનું ધડથી અલગ કરાયેલું માથુ આજી નદીના પટમાંથી મળી આવ્યું હતું. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર ગુજરાતમાં હાહાકાર મચી ગયો હતો. આખરે આ કોણ બાળક છે જેની આટલી નિર્દયી રીતે હત્યા કરાઈ હતી. ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે વર્ષો સુધી આ કેસ પાછળ કરેલી મહેનત આખરે ફળી છે. આઠ વર્ષ બાદ આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો છે. જેમાં આ માથુ બંગાળના એક મજૂર પરિવારના બાળકનું હોવાનું ખૂલ્યું છે.
બંગાળી ઠેકેદારે કરી હતી બાળકની હત્યા
તપાસમાં સામે આવ્યુ કે, રાજકોટમાં કેટલાક બંગાળી બાળકોને લાવીને તેમની પાસેથી કાળી મજૂરી કરાવાતી હતી. આ દરમિયાન એક બાળકનું મોત નિપજ્યુ હતુ. તેથી બંગાળી ઠેકેદારે આ છુપાવવા માટે તેનું ધડ અને માથુ અલગ અલગ કરી દીધું હતું. ક્રુરતા પૂર્વક તેની હત્યા કરીને આજી નદીમાં ધડ અને માથુ વહાવી દીધું હતું. પરંતું બાળકનું માથુ 18 ડિસેમ્બર, 2018 ના રોજ મળી આવ્યું હતું.
આ બાદ રાજકોટ પોલીસે લાંબી તપાસ હાથ ધરી હતી. ફોરેન્સિકની ટીમ દ્વારા પણ પરીક્ષણ કરાયુ હતું. તો જામનગર એફએસએલ દ્વારા પણ રી-પોસ્ટમોર્ટમ કરાવાયુ હતું. છતાં ભેદ ઉકેલાયો ન હતો. આ કેસમાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ પણ કામે લાગી હતી. પરંતુ કોઈ કનેકશન મળ્યું ન હતું.
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અમારું બાળક 8 વર્ષ પૂર્વે ઠેકેદાર લઈ ગયો હતો - પરિવાર
લાંબી તપાસ બાદ આખરે આ કેસનો ભેદ ખૂલ્યો છે. જેમાં રહસ્ય ખૂલ્યું કે, રાજકોટમાંથી બંગાળના બાળ મજૂરો સાથે એક ઠેકેદાર પકડાયો હતો. રાજકોટ પોલીસ દ્વારા બાળકોને મુક્ત કરીને બંગાળ મોકલવામાં આવ્યા હતા. તે સમયે બંગાળના એક પરિવારે કહ્યું હતું કે, પોલીસે મુક્ત કરાવેલા 19 બાળકોમાં અમારું બાળક નથી. અમારું બાળક 8 વર્ષ પૂર્વે ઠેકેદાર લઈ ગયો હોવાનું એ પરિવારે જણાવ્યું હતું. પોલીસ દ્વારા ઠેકેદારની પૂછપરછ કરતા તેણે હત્યા કરી હોવાની કબૂલાત કરી છે.
ઠેકેદાર દ્વારા પોતાનું પાપ છુપાવવા માટે અને પુરાવાનો નાશ કરવા માટે બાળકના શરીરના અલગ અલગ ટુકડાઓ કરી નાંખ્યા હતા. બાળકનું માથું આજી નદીના પટમાં ફેંકી દીધું હતું.
રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા કલકત્તાની જેલમાં બંધ રહેલા અજીત મૌલા આજમત મૌલા નામના ઠેકેદારની ટ્રાન્સફર વોરંટના આધારે ધરપકડ કરાશે.
રાજકોટ પોલીસ દ્વારા ડીએનએ મેચિંગની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ પોલીસ દ્વારા સત્તાવાર હત્યા સહિતની કલમ અંતર્ગત ફરિયાદ નોંધવામાં આવશે.