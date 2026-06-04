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રાજકોટનો એ કેસ યાદ છે? આજી નદીના પટમાંથી બાળકનું ધડ વગરનું માથું મળ્યું હતું, 8 વર્ષ બાદ આખરે આ કેસનો ભેદ ઉકેલાયો

Rajkot Crime News ; રાજકોટના 8 વર્ષ પહેલાનો મર્ડર કેસ આખરે ઉકેલાયો છે. આજી નદીના પટમાં જે બાળકનું માથું મળી આવ્યું હતું, તે બાળક કોણ છે અને કોણ તેની હત્યા કરી હતી તે રહસ્ય ખૂલ્યું છે, જુઓ અહેવાલ 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 04, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:15 PM IST
રાજકોટનો એ કેસ યાદ છે? આજી નદીના પટમાંથી બાળકનું ધડ વગરનું માથું મળ્યું હતું, 8 વર્ષ બાદ આખરે આ કેસનો ભેદ ઉકેલાયો

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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