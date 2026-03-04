રાજકોટમાં બે સગા ભાઈઓ માટે ધૂળેટીનો તહેવાર બન્યો ગોઝારો! ગમખ્વાર અકસ્માતમાં 4ના કરુણ મોત
Rajkot News: રાજકોટના મેટોડા GIDC પાસે થયેલા ગમખ્વાર અકસ્માતમાં 4 વ્યક્તિઓના કરૂણ મોત થયા છે. ટ્રક અને રિક્ષા વચ્ચે અકસ્માત થયો હતો. જેમાં રિક્ષામાં સવાર બે સગા ભાઈઓ સહિત 4 લોકોના મોત નિપજ્યા છે.
Rajkot News: રાજકોટ જિલ્લાના મેટોડા જીઆઇડીસી ગેટ નંબર ત્રણની અંદર મંગળવારના રોજ રાત્રિના 9:30 વાગ્યા આસપાસ ઓટો રીક્ષા તેમજ ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. સમગ્ર ઘટનામાં રીક્ષામાં સવાર બે સગા ભાઈઓ સહિત ચાર વ્યક્તિઓના મૃત્યુ થયા હોવાની ઘટના સામે આવી છે. સમગ્ર મામલે રાજકોટ રૂરલના મેટોડા જીઆઇડીસી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ટ્રક ચાલક વિરુદ્ધ બીએનએસ તેમજ મોટર વ્હીકલ એક્ટ અંતર્ગત ગુનો દાખલ કરી ટ્રક ચાલક બંસી ભારતી બટુક ભારતી ગોસ્વામીની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી છે. બનાવ સંદર્ભે આરટીઓ તેમજ એફએસએલની ટીમની પણ મદદ લેવામાં આવી છે.
સમગ્ર ઘટનાની જાણ થતા તાત્કાલિક અસરથી રાજકોટ ગ્રામ્ય એસપી વિજયસિંહ ગુર્જર તેમજ ગોંડલ ડિવિઝનના ડિવાઇએસપી કિશોરસિંહ ઝાલા સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઘટના સ્થળ ખાતે દોડી ગયા હતા. મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં રાજકોટ ગ્રામ્ય એસપી વિજયસિંહ ગુર્જર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, સમગ્ર ઘટના મેટોડા જીઆઇડીસીના ગેટ નંબર 3ની અંદર બની છે. ટ્રક ચાલક ગેટની અંદર તરફ જઈ રહ્યો હતો.
જ્યારે કે, રીક્ષા ગેટની બહાર તરફ આવી રહી હતી. તે સમયે બંને સામસામા અથડાતા રિક્ષા ચાલક સુનિલ વરાણીયા (ઉવ.28) તેમજ રિક્ષામાં સવાર વિજય ગગડીયા (ઉવ.22) અને વિશાલ ગગડીયા (ઉવ.27) સહિતનાનું ઘટના સ્થળ ખાતે મૃત્યુ થયું હતું. જ્યારે કે, રિક્ષામાં અન્ય સવાર વ્યક્તિને સારવાર અર્થે રાજકોટ શહેરની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે 108 મારફતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. તેનું સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ નીપજ્યું હોવાનું ફરજ પરના તબીબ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. મૃત્યુ પામનાર વ્યક્તિ કોણ છે. તે સહિતની બાબતો અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
રિક્ષામાં સવાર ગગડીયા ભાઈઓ મેટોડા જીઆઇડીસી તેમજ આસપાસના વિસ્તારમાં પેન્ટર તરીકે કામકાજ કરતા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. અકસ્માત સર્જ્યા બાદ ટ્રક ચાલકે સ્થળ પરથી નાસી જવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો. જોકે ગણતરીની મિનિટોમાં પોલીસ દ્વારા તેને મેટોડા જીઆઇડીસી વિસ્તારમાંથી ઝડપી પાડી તેની અટકાયત કરી લેવામાં આવી હતી. રાજકોટ ગ્રામ્યની તપાસમાં બંસી ભારતી બટુક ભારતી ગોસ્વામી ઓખાનો રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
