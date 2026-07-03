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ગોંડલના ગુંદાળામાં કાળજુ કંપાવતી ઘટના: દારૂના ઝઘડાથી કંટાળી માતા-પિતાએ જ કરી પુત્રની હત્યા

Rajkot News: ગોંડલ તાલુકાના ગુંદાળા ગામમાં 30 જૂનના રોજ બનેલા 23 વર્ષીય યુવાનના રહસ્યમય મોતના કેસમાં પોલીસે ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. હકીકતમાં સગા માતા-પિતાએ જ પોતાના પુત્રની હત્યા કરી હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. દારૂની કુટેવને કારણે ઘરમાં સતત થતા ઝઘડાઓથી કંટાળીને માતા-પિતાએ ભયાનક કૃત્ય આચર્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 03, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:18 PM IST
ગોંડલના ગુંદાળામાં કાળજુ કંપાવતી ઘટના: દારૂના ઝઘડાથી કંટાળી માતા-પિતાએ જ કરી પુત્રની હત્યા
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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