/ગોંડલના ગુંદાળામાં કાળજુ કંપાવતી ઘટના: દારૂના ઝઘડાથી કંટાળી માતા-પિતાએ જ કરી પુત્રની હત્યા

Rajkot News: ગોંડલ તાલુકાના ગુંદાળા ગામમાં એક કરૂણ ઘટના સામે આવી છે, જેને સાંભળીને સૌ કોઈને નવાઈ લાગી રહ્યું છે. સમાજમાં પોતાના જ સંતાન પ્રત્યે એક માતા-પિતાના આટલા ક્રૂર કેવી રીતે બની શકે તેને લઈને ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. આ ઘટનાની વાત કરીએ તો 30 જૂનના રોજ બનેલી એક 23 વર્ષીય યુવાનના મૃત્યુની ઘટનાએ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં અરેરાટી ફેલાવી દીધી છે. જે ઘટનાને શરૂઆતમાં 'આપઘાત' ગણાવીને દબાવી દેવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, તે વાસ્તવમાં સગા માતા-પિતા દ્વારા આચરેલી ક્રૂર હત્યા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
મૃતક યુવાન રામ બાબુભાઈ બાંભવાને દારૂ પીવાની કુટેવ હતી. આ આદતને કારણે તેના પિતા બાબુભાઈ ઉર્ફે અતુલભાઈ ઘુઘાભાઈ બાંભવા અને માતા મનીષાબેન ઉર્ફે મોતીબેન સાથે ઘરમાં વારંવાર ઝઘડા થતા હતા. 30 જૂનના રોજ પણ દારૂના મુદ્દે પરિવારમાં ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી, જે બાદ પરિસ્થિતિ એટલી હદે વણસી ગઈ કે માતા-પિતાએ પોતાના જ લોહીના સંબંધને મોતને ઘાટ ઉતારવાનું નક્કી કર્યું.
કેવી રીતે આચર્યું ઘાતકી કૃત્ય?
પોલીસ તપાસમાં જે વિગતો સામે આવી છે તે અત્યંત હચમચાવી નાખનારી છે. આ ઘટનામાં માતા મનીષાબેને પુત્રને પકડી રાખી બળજબરીથી એસિડ પીવડાવ્યું હોવાનું ખુલ્યું છે, ત્યારબાદ પિતા બાબુભાઈએ રામને માર મારીને ગળેટૂંપો દઈને નિર્મમ હત્યા કરી નાખી હતી.
હત્યાને છુપાવવા માટે રચ્યું તરકટ
આરોપી પિતાએ પુત્રની હત્યા કર્યા બાદ તેને 'આપઘાત'નું સ્વરૂપ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. એટલું જ નહીં, ગોંડલ સિવિલ હોસ્પિટલમાં જલ્દીથી પેનલ પોસ્ટમોર્ટમ થઈ જાય અને કેસ દબાઈ જાય તે માટે કેટલાક સ્થાનિક રાજકીય આગેવાનોની ભલામણ પણ કરાવી હતી. જોકે, પોલીસની ઝીણવટભરી તપાસમાં આખું કાવતરું ખુલ્લું પડી ગયું હતું.
પત્નીની ફરિયાદ બાદ કાયદાકીય કાર્યવાહી
મૃતક રામની પત્ની બંશીબેન બાંભવા, જેના લગ્નને માત્ર ચાર મહિના જ થયા હતા, તેમણે પોતાના સાસુ-સસરા વિરુદ્ધ ગોંડલ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ ફરિયાદના આધારે પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 103(1), 124 અને 54 હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. બંને હત્યારા માતા-પિતાની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ કેસની તપાસ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર યુ.આર. ડામોર કરી રહ્યા છે. એક યુવાનના કરૂણ અંતે ગુંદાળા ગામ સહિત સમગ્ર રાજકોટ જિલ્લામાં શોકની લાગણી પ્રસરાવી છે.