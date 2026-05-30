"તારી પત્ની હજુ પણ મારા પતિને મેસેજ કરે છે", આ એક ફોને શિલ્પા લાલાણીનો ખેલ ખતમ કર્યો

Rajkot News: રાજકોટમાં ફરી ખૂની ખેલ ખેલાયો છે. શહેરના રૈયા ટેલિફોન એક્સચેન્જ પાસે પતિએ માથામાં હથોડીના ઘા ઝીંકી પત્નીને મોતને ઘાટ ઉતારી છે. રાજકોટમાં પતિના હાથે પત્નીની હત્યા કેસમાં મૃતક શિલ્પા લાલાણીના અનૈતિક સંબંધો કારણભૂત બન્યા. આરોપી પતિ અલ્તાફ લાલાણી પોલીસ સકાંજામાં..
ગૌરવ દવે/રાજકોટ: રાજકોટના રૈયા ટેલિફોન એક્સચેન્જ પાસે આવેલા શિવાલિક એપાર્ટમેન્ટમાં પત્નીના માથામાં હથોડીના ઘા ઝીંકી નિર્મમ હત્યા કરનાર પતિ અલ્તાફભાઈની ક્રાઈમ બ્રાન્ચે જૂનાગઢ નજીક વંથલી ટોલનાકા પાસેથી ધરપકડ કરી છે. આ ચકચારી હત્યા કેસમાં પત્નીની આડાસંબંધની કબૂલાત બાદ પતિએ આવેશમાં આવીને આ ઘાતકી પગલું ભર્યું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
રાજકોટ પોલીસના સકંજામાં રહેલા આ શખ્સને જુઓ...જેનું નામ છે અલ્તાફ લાલાણી...અલ્તાફ લાલાણીએ તેની જ પત્ની શિલ્પા લાલાણીની હત્યા કરી હોવાનો આરોપ છે. 29 મે, 2026ના રાજકોટના રૈયા ટેલિફોન એક્સચેન્જ પાસે આવેલા શિવાલિક એપાર્ટમેન્ટમાં પત્નીના માથામાં હથોડીના ઘા ઝીંકી નિર્મમ હત્યા કરવામાં આવી હતી. મૃતક શિલ્પાબેન સાથે રહેતી તેમની ભત્રીજી નાયબ જીયાણીએ અલ્તાફ લાલાણી વિરુદ્ધ યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. હત્યા બાદ નાસી છૂટેલા આરોપી અલ્તાફને પકડવા માટે યુનિવર્સિટી પોલીસ અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચની વિવિધ ટીમો એક્શનમાં આવી હતી. બાતમી અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપી અલ્તાફભાઈને વંથલી ટોલનાકા પાસેથી દબોચી લીધો હતો. પોલીસે હાલ આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
શું હતું હત્યાનું કારણ ?
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી અલ્તાફને રૈયાધાર ખાતે કરિયાણાની દુકાન ચલાવે છે. ગત તા. 13 મે, 2026ના રોજ શિલ્પાબેને જીતુભાઈ નામના પરિણીત શખ્સ સાથે અનૈતિક સંબંધની કબૂલાત કરી હતી. જેને લઈને પતિ-પત્ની વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી શરૂ થઈ હતી, જે છેલ્લા 15 દિવસથી સતત ચાલતી હતી. ઘટનાના દિવસે સવારે જીતુભાઈના પત્ની ભાનુબેને અલ્તાફભાઈની દુકાને પહોંચી બંને વચ્ચેની વોટ્સએપ ચેટ બતાવી હતી.
આ સાંભળીને રોષે ભરાયેલા અલ્તાફે દુકાનેથી હથોડી લઈને સીધા ઘરે પહોંચ્યા હતા. ઘરે પહોંચીને અલ્તાફભાઈએ શિલ્પાબેનનો મોબાઈલ ઝૂંટવી લીધો હતો. ભત્રીજી નાયબ વચ્ચે પડતા અલ્તાફે તેને પણ ધક્કો મારી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. નાયબ પોલીસને જાણ કરવા બહાર દોડી ગઈ તે જ સમયે અલ્તાફભાઈએ શિલ્પાબેનના માથામાં હથોડીના ગંભીર ઘા ઝીંકી દીધા હતા. તેમને તાત્કાલિક 108 મારફતે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ફરજ પરના તબીબે તેમને મૃત જાહેર કરી હતી.
હાલ પોલીસે આરોપી અલ્તાફ લાલાનીની ધરપકડ કરી જેલના સળિયા ગણતો કરી દીધો છે. જોકે હત્યા પાછળ તેની પત્નીના અનૈતિક સંબંધો કારણભૂત ગણાવ્યા છે. અવારનવાર તેની પત્ની સાથે તેને માથાકૂટ થતી હોવાથી તેને હત્યાને અંજામ આપ્યો હતો. જોકે પત્નીને અન્ય પુરુષ સાથેના અનૈતિક સંબંધો હોવાની અન્ય પુરુષની પત્નીએ જ જાણ કરી હતી અને મગજ ઉપર ગુસ્સો સવાર થતા હત્યા કરી નાખી હતી. જોકે ફરાર થતા પોલીસે તેને દબોચી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.