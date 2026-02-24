Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝRajkot

ઓપરેશન જંગલેશ્વર: સરકારી જમીન પર કાળી કમાણીથી ઉભા કરેલા 'મહેલ' માટીમાં મળ્યા, ગેરકાયદે સામ્રાજ્ય પર ફરી વળ્યું બુલડોઝર

Jangleshwar Mega Demolition: રાજકોટના જંગલેશ્વરમાં દાદાના બુલડોઝરની ગર્જના ચાલુ છે. ગુનાખોરીનો અડ્ડો બની ગયેલા આ વિસ્તારમાં અનેક ગુનેગારોના ઘરો જમીનદોસ્ત કરાયા છે. આ એવો વિસ્તાર છે જ્યાં હિન્દુ નામની અનેક સોસાયટીઓ આવેલી છે પણ વસવાટ મુસ્લિમો કરી રહ્યા છે. અનેક હિસ્ટ્રીશીટર, બુટલેગર, પ્રોહિબીશનના આરોપીઓનું આશ્રયસ્થાન બનેલા જંગલેશ્વરમાં તંત્રની કડક કાર્યવાહીથી ગુનાખોરી પર રોક લાગશે. જુઓ મેગા ડિમોલિશન પર આ ખાસ અહેવાલ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 24, 2026, 08:08 PM IST
  • રાજકોટમાં ગુનાખોરીનો અડ્ડો બની ગયેલા જંગલેશ્વરમાં ચાલ્યું દાદાનું બુલડોઝર
  • જંગલેશ્વરમાં અનેક ગુનેગારોના ઘરો કરાયા જમીનદોસ્ત
  • જંગલેશ્વરમાં તંત્રની કડક કાર્યવાહીથી હવે ગુનાખોરી પર લાગશે રોક

Trending Photos

ઓપરેશન જંગલેશ્વર: સરકારી જમીન પર કાળી કમાણીથી ઉભા કરેલા 'મહેલ' માટીમાં મળ્યા, ગેરકાયદે સામ્રાજ્ય પર ફરી વળ્યું બુલડોઝર

Jangleshwar Mega Demolition: રાજકોટનો જંગલેશ્વર વિસ્તાર એક એવો વિસ્તાર જે હિસ્ટ્રીશીટરો, આરોપીઓ અને ગુનેગારોનો અડ્ડો બની ગયો હતો. સરકારી જમીન પર વૈભવી બંગલા અને નાની-નાની ઓરડીઓ બનાવી ભાડું વસૂલવાનો મોટો ખેલ, પણ ગુનેગારોના આ વૈભવી આશ્રયસ્થાનોને બુલડોઝરના પ્રહારથી ધૂળમાં મિલાવી દેવાયા.

વૈભવી બંગલા પર ફરી વળ્યું દાદાનું બુલડોઝર
દાદાના બુલડોઝરના પ્રહારથી વૈભવી બંગલા જમીનદોસ્ત થયા. આ મહેલ જેવા ઘર, એકથી એક આસિયાના પણ જમીન સરકારી, બાંધકામ ગેરકાયદે, અને માલિક? અપરાધીઓ અને આરોપીઓ. રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને આ તમામ પર બુલડોઝર ફેરવી દીધું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

નિલકંઠ પાર્ક, ગોકુલ નગર, લેઉવા પટેલ સોસાયટી, ભરત વન સોસાયટી નામ સાંભળીને લાગે કે હિન્દુ વસ્તી વસતી હશે. પણ અહીં હકીકત જુદી છે. અહીં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ સમાજના લોકો વસતા હતા. એ પણ ગેરકાયદેસર....

આ રીતે વિસ્તારનું નામ જંગલેશ્વર પડ્યું
અહીં છે પૌરાણિક જંગલેશ્વર મહાદેવનું મંદિર તેથી જ નામ જંગલેશ્વર પડ્યું. ભૂતકાળમાં હિન્દુ નામની સોસાયટીઓ બની, પણ આજી નદીના કાંઠે મુસ્લિમ સમાજની વસ્તી વધી. હિન્દુ વસ્તી ખાલી થઈ અને આજે આખો વિસ્તાર મુસ્લિમ બહુમતીવાળો બની ગયો હતો. 

હિન્દુ વસ્તી ખાલી થઈ, આખો વિસ્તાર મુસ્લિમ બહુમતીવાળો બન્યો. રાજકોટ બહારથી આવીને અનેકોએ અહીં રહેઠાણ બાંધ્યા. તંત્રે અનેક નોટિસ આપી, પણ ગેરકાયદે દબાણ ન હટાવાયું. તો હવે બુલડોઝર ફરી રહ્યું છે.

જંગલેશ્વર વિસ્તાર બની ગયો હતો ગુનેગારોનો અડ્ડો
અનેક હિસ્ટ્રીશીટરો અને આરોપીઓએ અહીં મકાનો અને ઓરડીઓ બનાવી હતી. જેમાં ગુજસીટોક સહિત 14 ગુનામાં સામેલ સમીર ઉર્ફે મુરઘો પઠાણની 3 ઓરડી તોડી પડાઈ. 17 ગુનાના આરોપી આશીફ ઉર્ફે ગંધારો સુલેમાન સમાનું મકાન ધરાશાયી કરાયું. 12 ગુનાના ગાંજા પેડલર રહેમત ઉર્ફે રમાના 3 મકાન અને 48 ઓરડી જમીનદોસ્ત કરાઈ. સમીર ઉર્ફે સંજલો, જાવેદ જુસબ જુણેજા, તોસીફ, અસીમ હાજી, ઈમરાન ઉર્ફે ટીકડો અને તનવીર ઉર્ફે તનીયો સહિતના આરોપીઓની મિલ્કતો પર પણ બુલડોઝર ફેરવાયું છે.

ગુનેગારના ઘરે બુલડોઝર
ગુજસીટોક, 14 ગુનામાં સામેલ સમીર ઉર્ફે મુરઘો પઠાણની 3 ઓરડી
17 ગુનાના આરોપી આશીફ ઉર્ફે ગંધારો સુલેમાન સમાનું મકાન 
12 ગુનાના ગાંજા પેડલર રહેમત ઉર્ફે રમાના 3 મકાન, 48 ઓરડી
સમીર ઉર્ફે સંજલો, જાવેદ જુસબ જુણેજા, તોસીફ, અસીમ હાજી
આરોપી ઈમરાન ઉર્ફે ટીકડો, તનવીર ઉર્ફે તનીયોની મિલ્કતો જમીનદોસ્ત

તંત્રની ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ
ડિમોલિશનથી બચવા ગુનેગારોએ સોશિયલ મીડિયા પર ગરીબોને આગળ ધરીને એજન્ડા પણ ચલાવ્યો. સીમપતી મેળવવા વીડિયો બનાવ્યા, પણ તંત્રની આ કાર્યવાહીથી જંગલેશ્વરમાં કાયદો વ્યવસ્થા પાછી ફરી રહી છે. જંગલેશ્વરમાં આજે જે દ્રશ્યો જોવા મળ્યા તે સ્પષ્ટ સંદેશ આપે છે કે ગેરકાયદે દબાણ અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ સામે હવે તંત્ર ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવી રહ્યું છે. જંગલેશ્વરનું આ મેગા ડિમોલિશન રાજકોટ જ નહીં સમગ્ર રાજ્યમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Rajkot Jangleshwar DemolitionBulldozer ActionRajkot newsજંગલેશ્વર મેગા ડિમોલિશનરાજકોટ મહાનગરપાલિકા

Trending news