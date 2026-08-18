Rajkot News: રાજકોટની આ ચૂંટણી ભાજપ માટે 'અગ્નિપરીક્ષા': રાદડિયા-કોરાટ જૂથ આમને-સામને, રૈયાણીની એન્ટ્રીથી ખળભળાટ!

રાજકોટ લોધિકા સહકારી સંઘ (રાલો સંઘ) ની આગામી ચૂંટણી સહકારી ક્ષેત્ર પૂરતી સીમિત નથી રહી, પરંતુ તે સત્તાધારી પક્ષ ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓ માટે સીધા નાકનો સવાલ બની ગઈ છે. 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીના રણશિંગું ફૂંકાય એ પહેલાં સૌરાષ્ટ્રના સહકારી માળખા પર આધિપત્ય જમાવવા માટે જયેશ રાદડિયા અને પ્રશાંત કોરાટ જૂથ વચ્ચે શરૂ થયેલી અંદરોઅંદરની ખેંચતાણે રાજકીય પારો ગરમ કરી દીધો છે.
ભાજપ કોને આપશે મેન્ડેટ?
જેમાં અરવિંદ રૈયાણીની એન્ટ્રીથી આ જંગ વધુ રોમાંચક અને રસાકસીભર્યો બન્યો છે. ભાજપ કોને મેન્ડેટ આપે એ પર સૌની નજર છે. અરવિંદ રૈયાણીને પ્રશાંત કોરાટનું સમર્થન હોવાની ચર્ચા છે. ચૂંટણી હવે ભાજપના બે નેતાઓ વચ્ચે પ્રતિષ્ઠાનો જંગ બની ગઈ છે. નીતિન ઢાંકેચા રાદડિયા જૂથના સમર્થનથી મેદાનમાં હોવાની ચર્ચાઓ હાલમાં સહકારીક્ષેત્રમાં ચાલી રહી છે.
8 સપ્ટેમ્બરે યોજાશે ચૂંટણી
પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર આ ચૂંટણી 8 સપ્ટેમ્બરે યોજાવાની છે. જેમાં 17છી 20 ઓગસ્ટ સુધી ઉમેદવારી નોંધાવી શકાશે. જેમાં 29 ઓગસ્ટે અંતિમ ઉમેદવાર યાદી જાહેર થશે. રાજકોટ લોધિકા સંઘમાં કુલ 16 બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાવાની છે. 15 બેઠક મંડળી મત જૂથની અને 1 બેઠક વ્યક્તિગત મતજૂથની છે.
2027ની વિધાનસભા પહેલા બે નેતાઓ વચ્ચે જંગ
આગામી વર્ષ 2027મા ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવાની છે. તે પહેલા સહકારી ક્ષેત્રમાં બંને ભાજપના દિગ્ગજો વચ્ચે જંગ જોવા મળી શકે છે. ભાજપના મેન્ડેટમાં કોનું વર્ચસ્વ રહેશે તેના પર બધાની નજર પંડાયેલી છે. ત્યારે આગામી દિવસોમાં જોવાનું રહેશે કે રાજકોટ લોધિકા સંઘની ચૂંટણીમાં કોનો દબદબો જોવા મળશે.