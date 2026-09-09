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રાજકોટના લોધિકા સંઘની ચૂંટણીમાં રાદડિયા જૂથનો દબદબો: ભાજપના વ્હીપ વિરુદ્ધ 3 ઉમેદવારોનો વિજય, આ દિગ્ગજો હાર્યા

Lodhika Sangh Election: સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટી અને મહત્વપૂર્ણ સહકારી સંસ્થા ‘રાજકોટ લોધિકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ’ની ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થઈ ગયા છે. 95 ટકા ભારે મતદાન બાદ આવેલા આ પરિણામોમાં સહકારી રાજકારણમાં મોટો ઉલટફેર જોવા મળ્યો છે. 15 ડિરેક્ટરોની ચૂંટણીની જાહેરાત સાથે જ ભાજપના બે જૂથ વચ્ચે ભારે ખેંચતાણ શરૂ થઈ હતી. પરંતુ પરિણામોમાં પક્ષના મેન્ડેટ અને વ્હિપને બાજુ પર મૂકી બળવાખોર ઉમેદવારો તથા રાદડિયા જૂથનો દબદબો સ્પષ્ટપણે સાબિત થયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 09, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 10:06 AM IST
રાજકોટના લોધિકા સંઘની ચૂંટણીમાં રાદડિયા જૂથનો દબદબો: ભાજપના વ્હીપ વિરુદ્ધ 3 ઉમેદવારોનો વિજય, આ દિગ્ગજો હાર્યા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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