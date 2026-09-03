/લોકમેળાની મજા રહેશે ફિક્કી? સૌરાષ્ટ્રના સૌથી મોટા લોકમેળા પર મંડરાયું મોટું સંકટ: 34માંથી માત્ર 8 જ રાઇડ્સને લીલી ઝંડી!

Rajkot News: સૌરાષ્ટ્રના સૌથી મોટા અને સુપ્રસિદ્ધ લોકમેળાને લઈને એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. મેળો શરૂ થવાના આરે છે ત્યારે અત્યાર સુધીમાં નોંધાયેલી 34 માંથી માત્ર 8 રાઈડ્સને જ તંત્ર દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે. સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી નવી SOPનું સંપૂર્ણ પાલન કર્યા બાદ જ બાકીની રાઈડ્સને મંજૂરી અપાશે, જેના કારણે રાઈડ સંચાલકો ભારે મૂંઝવણમાં મુકાયા છે. બીજી તરફ, તંત્ર દ્વારા સુરક્ષાના તમામ નિયમોનું કડકપણે પાલન કરાવવા માટે સઘન પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. સાતમ-આઠમના પવિત્ર તહેવારોમાં ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી લાખોની સંખ્યામાં જનમેદની ઉમટી પડે છે, અને ફજડ-ફાળકા તથા મોટી રાઈડ્સ વગરનો લોકમેળો ક્યારેય રંગ પકડતો નથી. હવે જોવાનું એ રહેશે કે તહેવારના દિવસોમાં લોકોને રાઈડ્સની મજા માણવા મળશે કે કેમ!
માત્ર આઠ રાઈડને જ મંજૂરી
મેળામાં આવતા લોકોના રોમાંચ અને મનોરંજન માટે ચકડોળ, ફેરિસ વ્હીલ અને હાઈ-સ્પીડ રાઈડ્સ મુખ્ય આકર્ષણ હોય છે. પરંતુ અત્યાર સુધીની સ્થિતિ મુજબ, મેળામાં કુલ 34 મંજૂર થયેલી રાઈડ્સમાંથી માત્ર 8 રાઈડ્સને જ પ્રશાસન તરફથી મંજૂરી આપવામાં આવી છે. બાકીની રાઈડ્સના સંચાલકોએ હજુ સુધી સરકારી ધોરણો અને સેફ્ટી SOPનું સંપૂર્ણ પાલન કરવું બાકી છે.
સંચાલકો મૂંઝવણમાં અને તંત્રની કડકાઈ
સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલી નવી એસઓપી (Standard Operating Procedure) મુજબ તમામ રાઈડ્સની મજબૂતાઈ, ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ અને સલામતીના પૂરતા પુરાવા રજૂ કરવા ફરજિયાત છે. આ કડક નિયમોના કારણે રાઈડ્સના સંચાલકો ભારે મૂંઝવણમાં મુકાયા છે. બીજી તરફ, તંત્ર કોઈ પણ પ્રકારનું જોખમ લેવા માગતું નથી અને પ્રજાની સુરક્ષા સર્વોપરી ગણીને પાલન કરાવવા માટે અડગ છે.
લોકમેળાનો અસલી રોમાંચ જોખમમાં
સૌરાષ્ટ્રના આ મહામેળામાં લાખોની સંખ્યામાં જનમેદની ઉમટી પડે છે. લોકવાયકા અને લોકમાનસ મુજબ, ફજેતફાળકા અને રાઈડ્સ વગરનો લોકમેળો ક્યારેય જમાવટ કરતો નથી. ખાસ કરીને જન્માષ્ટમીના સાતમ અને આઠમના પવિત્ર દિવસે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી આવતા લોકો મેળાની મોજ માણવા માટે આતુર હોય છે.
જો સમયસર તમામ રાઈડ્સને મંજૂરી નહીં મળે, તો મેળાના ઉત્સાહ પર પાણી ફરી વળશે. તંત્ર અને રાઈડ સંચાલકો વચ્ચેના આૂંસા-ખીંચીના માહોલ વચ્ચે જોવું રહ્યું કે મેળાના પ્રારંભ પહેલા તમામ રાઈડ્સ સુરક્ષાના ધોરણો પાર કરીને શરૂ થઈ શકશે કે નહીં.