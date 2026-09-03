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લોકમેળાની મજા રહેશે ફિક્કી? સૌરાષ્ટ્રના સૌથી મોટા લોકમેળા પર મંડરાયું મોટું સંકટ: 34માંથી માત્ર 8 જ રાઇડ્સને લીલી ઝંડી!

Rajkot News: સૌરાષ્ટ્રના સૌથી મોટા જન્માષ્ટમીના લોકમેળાને લઈને એક મોટા અને ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. મેળો શરૂ થવામાં આડે હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે, ત્યારે તંત્ર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી કડક માર્ગદર્શિકા (SOP)ના કારણે લોકમેળાની રોનક ફિક્કી પડી શકે તેવી પૂરી સંભાવના છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 03, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:53 AM IST
લોકમેળાની મજા રહેશે ફિક્કી? સૌરાષ્ટ્રના સૌથી મોટા લોકમેળા પર મંડરાયું મોટું સંકટ: 34માંથી માત્ર 8 જ રાઇડ્સને લીલી ઝંડી!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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