ગુજરાતમાં શરમજનક ઘટના, મદદ કરવાના બહાને રિક્ષાચાલકે સગીરાની કરી છેડતી; ગણતરીના કલાકોમાં આરોપી જેલહવાલે

Rajkot News: રાજકોટ શહેરમાં ફરી એકવાર શરમજનક અને ચિંતાજનક ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટના ફરી એકવાર મહિલાઓ અને કિશોરીઓની સુરક્ષા અંગે પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. શહેરના એસ.ટી. બસપોર્ટ નજીક મદદ કરવાનો બહાને એક રિક્ષાચાલકે ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતી સગીરાની છેડતી કરી હોવાની ઘટના સામે આવી છે. મળતી માહિતી અનુસાર, સગીરા ઘરેથી નીકળ્યા બાદ બસપોર્ટ વિસ્તારમાં પહોંચી હતી, ત્યારે આરોપીએ તેને મદદ કરવાની ઓફર કરી અને વિશ્વાસમાં લઈને અયોગ્ય વર્તન કર્યું હતું. ઘટનાથી ગભરાયેલી સગીરાએ પરિવારજનોને જાણ કરી, જેના આધારે તાત્કાલિક પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 13, 2026, 08:24 PM IST

Rajkot News: રાજકોટ શહેરમાં ફરી એકવાર શરમજનક ઘટના સામે આવી છે. કોટડા સાંગાણી પંથકની 15 વર્ષીય સગીરા ઘરેથી કહ્યા વિના નીકળી જતા પરિવાર ચિંતામાં મુકાયો હતો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, તે રાજકોટ પહોંચી હતી અને ત્યાંથી પોતાના મિત્રને સાથે ભાગી જવાનું કહ્યું હતું. પરંતુ મિત્રએ ઇનકાર કરતા સગીરા એકલી રહી ગઈ હતી. રાત્રિના સમયે તે રાજકોટ ST બસ પોર્ટ ખાતે નાસિક જતી બસ શોધી રહી હતી. ત્યારે સિકંદર નામના રિક્ષાચાલકે મદદ કરવાની ઓફર કરી વિશ્વાસમાં લીધી હતી. ત્યાર બાદ રિક્ષાચાલકે સગીરાને લિમડા ચોક ટ્રાવેલ્સની ઓફિસ લઈ ગયો હતો.

શું છે સમગ્ર મામલો?
લીમડા ચોકમાં બે-ત્રણ ટ્રાવેલ્સની ઓફિસમાં તપાસ કરતા બસ ફુલ હતી અને ચોથી ટ્રાવેલ્સની ઓફિસમાં તપાસ કરતા નાસિક જતી બસમાં એક સીંગલ સોફા સીટ ખાલી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. ત્યારબાદ રિક્ષાચાલકે રૂપિયા આપી અને સગીરાના ટિકિટ બુક કરાવી. જ્યારે તેનું નામ પુછતા તેણે તેનું નામ સિંકદર જણાવ્યું હતું.

ટિકિટ કન્ફોર્મ કરાવ્યા બાદ રાત્રિના 11.45 વાગ્યાની બસ હોવાનું કહી રિક્ષા ચાલકે સગીરાને રીત્રામાં બેસાડી હતી. ત્યારબાદ સગીરાના મોબાઈલમાં ચાર્જિંગ ન હોવાથી સિકંદરે તેનો ફોન ટ્રાવેલ્સની ઓફિસમાં ચાર્જિંગમાં મુકાવ્યો હતો. ત્યારબાદ રીક્ષામાં ડ્રાઇવર સીટમાં બેસી સગીરાની બાજુમાં પગ રાખી છેડતી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

ગેસ પુરાવવાના બહાને રાવકી લઈ જઈ ધમકી આપી
સગીરાએ નોંધાવેલી ફરિયાદ અનુસાર, સિકંદર ચા લઈ આવ્યો હતો અને તેણે સગીરાને પરાણે ચા પીવડાવી હતી. ત્યારબાદ તે રિક્ષામાં ગેસ પુરાવવાના બહાને તેને રાવકી ગામ તરફ લઈ ગયો હતો. રસ્તામાં તેણે સગીરાને લાલચ આપતા કહ્યું હતું કે, "તારે ઘરેથી ભાગવું હોય તો મારો સંપર્ક કરજે" અને આ વાત કોઈને ન કહેવા ધમકાવ્યું હતું. અંતે રાવકી ગામ પાસે સગીરાને ઉતારી તે ફરાર થઈ ગયો હતો.

પરિવારે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી
રિક્ષાચાલક જતો રહેતા ગભરાયેલી સગીરાએ તુરંત પોતાના પિતાને ફોન કરી આપવીતી જણાવી હતી. પુત્રીનો ફોન મળતા જ પરિવાર ચિંતિત બની ગયો હતો અને તરત જ રાવકી ગામે પહોંચી ગયો હતો. પરિવારજનોએ સગીરાની વાત સાંભળી તેની હિંમત વધારી અને તરત જ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પરિવારે હિંમત હાર્યા વગર તાત્કાલિક A ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

સગીરાની ફરિયાદના આધારે પોલીસ તંત્ર તાત્કાલિક સક્રિય બન્યું હતું. પોલીસ ઉચ્ચ અધિકારીના માર્ગદર્શન હેઠળ ટીમ રચવામાં આવી હતી. પોલીસે ટેકનિકલ સોર્સ તેમજ લોકલ ઈન્ટેલિજન્સની મદદથી તપાસનો દોર હાથ ધર્યો હતો. આરોપી જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં રહેતો હોવાનું બહાર આવતા પોલીસે તુરંત આરોપીને ઝડપી પાડી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

સગીરાની છેડતી કરનાર રિક્ષાચાલક જેલહવાલે
છેડતીના સમગ્ર મામલે એ.સી.પી બી.જે ચૌધરી માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, ગત તારીખ 10 ફેબ્રુઆરીના રાત્રીના 3 વાગ્યે ધોરણ 10ની વિધાર્થિની સાથે સિકંદર માલણી નામના આરોપીએ વિશ્વાસમાં લઈ છેડતી કરી હતી. જે અંગે ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસે તુરંત આરોપી સિકંદરની ધરપકડ કરી હતી અને આરોપીને જેલહવાલે કર્યો હતો.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Rajkot Minor Molestation CaseRickshaw Driver ArrestedRajkotરાજકોટ સગીરા છેડતી કેસરાજકોટ

