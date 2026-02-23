Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝRajkot

જંગલેશ્વરમાં ઐતિહાસિક મેગા ડિમોલિશન, ગેરકાયદે બાંધકામો પર ફરી વળ્યું બુલડોઝર; ગુનેગારોના અડ્ડાઓ થયા જમીનદોસ્ત

Jangleshwar Mega Demolition: રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના ઈતિહાસનું સૌથી મોટું અને અભૂતપૂર્વ 'મેગા ડિમોલિશન' આજે જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. વહીવટી તંત્ર અને પોલીસના સંયુક્ત ઓપરેશનથી વર્ષોથી જામી પડેલા ગુનાખોરીના ગઢ અને ગેરકાયદેસર દબાણો જમીન દોસ્ત કરી દેવાયા. કેવી રીતે 'દાદાના બુલડોઝરે' ગણતરીના કલાકોમાં જંગલેશ્વરનો નકશો બદલી નાખ્યો. ચાલો આ અહેવાલમાં જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 23, 2026, 10:10 PM IST
  • રાજકોટમાં ઈતિહાસનું સૌથી મોટું મેગા ડિમોલિશન હાથ ધરાયું
  • આજે મેગા ડિમોલેશન 1119 મિલકતો કરાઈ જમીનદોસ્ત
  • હજુ પણ આવતીકાલે 300 મિલકતોને કરવામાં આવશે જમીનદોસ્ત

જંગલેશ્વરમાં ઐતિહાસિક મેગા ડિમોલિશન, ગેરકાયદે બાંધકામો પર ફરી વળ્યું બુલડોઝર; ગુનેગારોના અડ્ડાઓ થયા જમીનદોસ્ત

Jangleshwar Mega Demolition: રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ આજે શહેરના અત્યંત સંવેદનશીલ અને કુખ્યાત ગણાતા જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં સપાટો બોલાવ્યો છે. મનપા કમિશનર તુષાર સુમેરાના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ આખું ઓપરેશન કોઈ 'વોર રૂમ'ની જેમ ચલાવવામાં આવ્યું. શહેરના ઇતિહાસમાં કદાચ પહેલીવાર આટલું મોટું માઇક્રો પ્લાનિંગ જોવા મળ્યું છે, જેમાં મનપા કમિશનર સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ કંટ્રોલ રૂમમાંથી પળેપળનું મોનિટરિંગ કર્યું. સમગ્ર વિસ્તારને 7 અલગ-અલગ ઝોનમાં વહેંચીને આક્રમક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. 

ઐતિહાસિક મેગા ડિમોલિશન
ઐતિહાસિક મેગા ડિમોલિશનને પાર પાડવા માટે તંત્રએ પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે આખું લશ્કર ઉતાર્યુ હતુ. જેમાં 64થી વધુ JCB અને 7 હિટાચી મશીન, 90 ટ્રેક્ટર અને 14 ડમ્પર, 50 બ્રેકર અને 42 ગેસ કટર એમ કુલ મળીને 260થી વધુ મશીનો કામે લગાડ્યા હતા. માત્ર મશીનો જ નહીં, સુરક્ષા પણ અભેદ્ય રીતે રખાઈ હતી. જેમાં 2500થી વધુ પોલીસ જવાનો અને અર્ધલશ્કરી દળોએ વિસ્તારને કોર્ડન કર્યો. આકાશમાંથી 25 ડ્રોન કેમેરા દ્વારા બાજ નજર રાખવામાં આવી તો ગ્રાઉન્ડ પર અધિકારીઓ 30 વોકીટોકી સેટ દ્વારા એકબીજા સાથે સતત સંપર્કમાં રહ્યા હતા.

દબાણો દૂર કરી 87000 ચોરસ મીટર જગ્યા કરાશે ખુલ્લી
જંગલેશ્વર મેગા ડિમોલિશન અંગે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી કમિશ્નર મહેશ જાની અને DCP ક્રાઇમ જગદીશ બાંગરવા દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજીને સમગ્ર માહિતી આપવામાં આવી છે. જંગલેશ્વર મેગા ડિમોલિશન અંગે ડેપ્યુટી કમિશ્નર મહેશ જાનીએ જણાવ્યું કે, 7 સેકટરમાં ડીમોલેશનની કામગીરી કરવામાં આવી છે. જેમાં 1119 મિલકતોનું ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું છે. આજની કામગીરી બાદ બાકી રહેલી મિલકતોનું ડિમોલેશન આવતીકાલે હાથ ધરવામાં આવશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, આવતીકાલે બપોરે 3 વાગ્યા સુધીમાં ડિમોલેશનની સંપૂર્ણ કામગીરી પૂર્ણ થઈ જશે. હજુ પણ 300 મિલકતોનું ડિમોલેશન બાકી છે, જેને આવતાકાલે કરવામાં આવશે.

વધુમાં ડેપ્યુટી કમિશ્નર મહેશ જાનીએ જણાવ્યું કે, જંગલેશ્વરમાં ગરીબ લોકોના મકાનો હતા, જેવી જ રીતે અમૂક બંગલાઓનું પણ ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું છે. ડિમોલેશનની સપૂર્ણ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ TP રોડ ખુલ્લો થયા બાદ ગુરુવારથી સોમવાર સુધીમાં ખાતમુહૂર્ત કરી તાત્કાલિક અસરથી નવો રોડ બનાવવામાં આવશે. આ દબાણો દૂર થતાં જ આજીનદી વિસ્તારમાં ચોમાસામાં પાણીના પ્રવાહને નીકળવામાં અવરોધ નહીં થાય. હવે લોકોને પાણી ભરાવવાની સમસ્યામાંથી મુક્તિ મળશે. 

તેમણે જણાવ્યું કે, નવા બનતા 3000 આવાસમાં પ્રથમ પ્રાયોરિટી જંગલેશ્વરના અસરગ્રસ્તોને આપવામાં આવશે. દબાણો દૂર કરી 87000 ચોરસ મીટર સરકારી જગ્યા દૂર કરવામાં આવશે. આ ડિમોલેશન કામગીરી રોકવા માટે કુલ 91 પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી હતી. 

એક સમયે બની ગયું હતું 'મિની પાકિસ્તાન'
રાજકોટનું આ જંગલેશ્વર જાણે એક સમયે 'મિની પાકિસ્તાન' બની ગયું હતું. લૂંટ, ચોરી, હત્યા અને ગેરકાયદેસર હથિયારોના સોદાગરો માટે આ વિસ્તાર એક સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાન હતો. જ્યાં જંગલેશ્વરમાં ઘણા સમયથી દારૂ, જુગાર, ગાંજાની પ્રવૃત્તિઓ વધી હતી. લૂંટ, ચોરી, હત્યાના આરોપીઓ અહીં વસવાટ કરતા હતા. છેલ્લા 10 વર્ષમાં દારૂના 257 કેસ નોંધાયા, પોલીસે 300 જેટલાં આરોપીઓને પકડ્યા. ઘોડી પાસા જુગારના 65 કેસમાં 85 આરોપી પકડાયા. 104 ગુનાના આરોપી સમીર ઉર્ફે મુરઘા ગેંગના 21 આરોપીઓનો અડ્ડો છે. આ ડિમોલિશન પાછળ માત્ર જમીન ખુલ્લી કરવાનો જ હેતુ નથી, પરંતુ આ વિસ્તારમાં ચાલતી અસામાજિક પ્રવૃતિઓના મૂળ કાપવાનો છે. 

તંત્રની આવી કડક તૈયારી જોઈને ડિમોલિશન શરૂ થાય તે પહેલા જ એક હજારથી વધુ પરિવારોએ જાતે જ મકાનો ખાલી કરી દીધા હતા. રાજકોટ મનપા અને પોલીસની આ સંયુક્ત કામગીરીએ સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે કાયદાથી ઉપર કોઈ નથી. જંગલેશ્વરમાં ફરેલા આ બુલડોઝરે સિમેન્ટ-કોંક્રિટના દબાણોની સાથે ગુનેગારોના મનોબળને પણ ધૂળમાં મેળવી દીધું છે.

