માત્ર 7 અને 9 લાખમાં મળશે ગુજરાતના આ શહેરમાં 'ઘરનું ઘર'; હજારો પરિવારોનું સપનું થશે સાકાર

Rajkot New Homes Underway: રાજકોટમાં વસતા અને પોતાના હક્કના ઘરનું સપનું જોતા હજારો પરિવારો માટે ખૂબ જ આનંદના અને રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા (RMC) દ્વારા સામાન્ય શહેરીજનોને પરવડે તેવા ભાવે આધુનિક સુવિધાયુક્ત ઘર પૂરું પાડવા માટે એક ભવ્ય આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ) અંતર્ગત વેસ્ટઝોનના વિવિધ વિસ્તારોમાં નવા 2679 આવાસો બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આ વિશાળ પ્રોજેક્ટ પાછળ મહાનગરપાલિકા દ્વારા અંદાજે રૂ. 348.75 કરોડથી વધુનો તોતિંગ ખર્ચ કરવામાં આવનાર છે અને આ માટે સત્તાવાર રીતે ટેન્ડર પણ બહાર પાડી દેવામાં આવ્યા છે.
30,000 આવાસના લક્ષ્યાંક તરફ મક્કમ પગલું
ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને આગામી સમયમાં કુલ ૩૦,૦૦૦ આવાસો બનાવવાનો એક મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યાંક સોંપવામાં આવ્યો છે. આ દિશામાં મક્કમ અને સકારાત્મક પગલું ભરતા તંત્ર દ્વારા પ્રથમ તબક્કામાં જ ૨,૬૭૯ આવાસોના નિર્માણની મંજૂરી આપીને કામગીરીને વેગવંતી બનાવી દેવામાં આવી છે. આ યોજના ખાસ કરીને સમાજના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો (EWS)ના ઘરના ઘરના સપનાને સાકાર કરવા માટે તૈયાર કરાઈ છે, જેમાં જરૂરિયાત મુજબ EWS-1 (૧ BHK) અને EWS-2 (૨ BHK) એમ બે કેટેગરીના આધુનિક આવાસો બનાવવામાં આવશે. માત્ર મકાન જ નહીં, પરંતુ નાગરિકોના ઉત્કૃષ્ટ જીવનધોરણ માટે આ આવાસ વસાહતોમાં સીસી રોડ, અદ્યતન ડ્રેનેજ સિસ્ટમ અને ૨૪ કલાક પીવાના પાણી જેવી તમામ પાયાની અને શ્રેષ્ઠ આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે, જે શહેરી વિકાસમાં એક નવો સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થશે.
ગગનચુંબી ઇમારતો અને કમર્શિયલ શોપ્સ
મહાપાલિકા દ્વારા સમગ્ર પ્રોજેક્ટને અલગ-અલગ પેકેજમાં વહેંચીને સુદ્રઢ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ટીપી સ્કીમ નંબર 16માં EWS-2 પ્રકારના કુલ 875 આવાસો બનાવવામાં આવશે. ટીપી સ્કીમ નંબર 10માં EWS-1 ટાઇપના 684 આવાસોનું નિર્માણ થશે. જ્યારે ટીપી સ્કીમ નંબર 10 અને 16 (મોટામવા) તેમજ ટીપી સ્કીમ નંબર 18 (મુંજકા)માં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર પાર્કિંગની વિશાળ જગ્યા સાથે 9 માળથી લઇને છેક 14 માળ સુધીની ગગનચુંબી ઇમારતો આકાર લેશે. આ હાઈરાઈઝ બિલ્ડિંગ્સ માત્ર રહેણાંક પૂરતી સીમિત નહીં રહે, પરંતુ તેની સાથે કમર્શિયલ શોપ્સ અને અન્ય આધુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સુવિધાઓ પણ ઊભી કરાશે, જેથી સ્થાનિક રહીશોને રોજિંદી ચીજવસ્તુઓ ઘરઆંગણે જ મળી રહે.
રાજકોટના આ પ્રગતિશીલ વિસ્તારોમાં આકાર લેશે આવાસ યોજના
આ આવાસોનું નિર્માણ રાજકોટના પશ્ચિમ (વેસ્ટ ઝોન) વિસ્તારના મોકાના સ્થળો પર થવા જઇ રહ્યું છે, જે કનેક્ટિવિટી અને ટ્રાન્સપોર્ટેશનની દ્રષ્ટિએ ઉત્તમ છે. અહીં બે અલગ-અલગ મોકાના સ્થળોએ અનુક્રમે 315 અને 560 મળીને કુલ 875 આવાસો બનશે. કટારીયા ચોકડી પાસે 576 આવાસોનું ભવ્ય નિર્માણ થશે. જીનિયસ સ્કૂલ પાછળ આવેલા આંબેડકર હોસ્ટેલ રોડ પર 320 આવાસો બનાવવામાં આવશે. જેટકો ચોકડી વિસ્તારની આસપાસ 248 આવાસો આકાર લેશે. મુંજકા વિસ્તારમાં 216 આવાસોનું બાંધકામ કરવામાં આવશે. કોસ્મોપ્લેક્સ ની પાછળના ભાગમાં 108 આવાસો બનાવવાનું આયોજન છે.
આવાસોમાં મળનારી આધુનિક આંતરિક સુવિધાઓ
બંને કેટેગરીના આવાસમાં ગુણવત્તાયુક્ત મટીરિયલ્સ અને આધુનિક ફિટિંગ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
EWS-1 (1-BHK આવાસ)
આ કેટેગરી હેઠળ 1 લિવિંગ રૂમ, 1 બેડરૂમ, 1 કિચન, 1 બાથરૂમ અને 1 અલગ ટોયલેટ આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત સુંદર બાલ્કની, વોશિંગ માટેની ખાસ જગ્યા અને આકર્ષક આરસીસી ટાઇલ્સ ફિટિંગ પણ જોવા મળશે. આ મકાનો 30 ચોરસ મીટરના કાર્પેટ એરિયામાં બનશે. આ માટે અરજદાર પરિવારની વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ. 3,00,000 સુધીની નક્કી કરાઈ છે અને લાભાર્થીએ માત્ર રૂ. 7,00,000 ચૂકવવા પડશે.
EWS-2 (2-BHK આવાસ)
આ કેટેગરી હેઠળ વધુ સ્પેસ સાથે 1 લિવિંગ રૂમ, 2 બેડરૂમ, 1 કિચન, 1 બાથરૂમ અને 1 અલગ ટોયલેટની સુવિધા મળશે. આ ફ્લેટ્સમાં પણ બાલ્કની, વોશિંગ એરિયા અને પ્રીમિયમ આરસીસી ટાઇલ્સ ફિટિંગ કરી આપવામાં આવશે. આ મકાનો 40 ચોરસ મીટરના આરામદાયક એરિયામાં બનશે. આ માટે પરિવારની વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ. 5,50,000 રાખવામાં આવી છે અને લાભાર્થીએ માત્ર રૂ. 9,00,000 ચૂકવવા પડશે.
સરકાર આપશે મોટી સબસીડી
આ યોજનાનો લાભ સાચા જરૂરિયાતમંદો સુધી પહોંચે તે માટે સરકારે પારદર્શક નિયમો બનાવ્યા છે. ગરીબ અને મધ્યમવર્ગ પર બોજ ન પડે તે માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રૂ. 1.50 લાખ અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા રૂ. 2.50 લાખની મળીને કુલ રૂ. 4 લાખની માતબર સબસિડી સીધી આપવામાં આવશે. સબસિડી બાદ કર્યા પછીની વિગતો નીચે મુજબ છે. પ્રવર્તમાન સમયમાં જ્યારે ખાનગી બિલ્ડરોના મકાનોના ભાવ સામાન્ય માણસની પહોંચ બહાર જઈ રહ્યા છે, ત્યારે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની આ પ્રજાલક્ષી આવાસ યોજના રાજકોટના હજારો મધ્યમવર્ગીય પરિવારોના પોતાના ઘરના ઘરનું સપનું સાકાર કરવામાં એક આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે.