/મિત્રના મિત્રની બહેન સાથે વાત કરવી ભારે પડી? રાજકોટ ઉમંગ હત્યાકાંડમાં પોલીસના મોટા ખુલાસા, 3 આરોપીની ધરપકડ

Rajkot News: રાજકોટ શહેરમાં મિત્રના મિત્રની બહેન સાથેની ઓળખ અને સંબંધની શંકાએ આખરે હત્યાનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. શહેરના રૂખડીયા ફાટક વિસ્તારમાં રહેતા 23 વર્ષીય ઉમંગ જાખેલિયાની હત્યા કેસમાં પોલીસે ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. જ્યારે એક સગીર વિરુદ્ધ જુવેનાઇલ જસ્ટિસ બોર્ડ સમક્ષ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસ અનુસાર, મૃતક ઉમંગ મુખ્ય આરોપી નાઝીરની બહેનના સોશિયલ મીડિયા મારફતે સંપર્કમાં હતો. આ મુદ્દે મનદુઃખ અને શંકા રાખી નાઝીરે પોતાના સાથીદારો સાથે મળીને ઉમંગને ચા પીવાના બહાને બોલાવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેના પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં ગંભીર ઈજાઓને કારણે તેનું મોત નીપજ્યું હતું. પોલીસ હાલ સમગ્ર ઘટનાની વધુ તપાસ કરી રહી છે.
27 જુલાઈના બપોરના સમયે મુખ્ય આરોપી નાઝીર ઉર્ફે ઘેટી પોતાના સાગરિતો સાથે રૂખડીયા ફાટક વિસ્તારમાં આવેલા ઉમંગ જાખેલિયાના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યો હતો. પરિવારજનોને ચા પીવા જવાનું કહી ઉમંગને એક્ટિવા પર પોતાની સાથે લઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ સાંજે અંદાજે પાંચ વાગ્યાના અરસામાં આરોપીઓ ઉમંગને ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત અને બેભાન હાલતમાં તેના રહેણાંક વિસ્તાર નજીક મૂકી ત્યાંથી નાસી છૂટ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં પરિવારજનોએ તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સની મદદથી ઉમંગને રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડ્યો હતો. પરંતુ હોસ્પિટલમાં ફરજ પરના તબીબે તપાસ બાદ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો. પરિવારજનોના જણાવ્યા અનુસાર મૃતકના શરીર પર મારપીટના ગંભીર નિશાન જોવા મળ્યા હતા. જે અંગે પોલીસ ફરિયાદમાં પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
મૃતક ઉમંગના પિતા રણજીત જાખેલિયાની ફરિયાદના આધારે પ્રદ્યુમનનગર પોલીસે બીએનએસની કલમ 103(1), 61(2) અને 3(5) મુજબ ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસે મુખ્ય આરોપી નાઝીર ઉર્ફે ઘેટી, ગુલામ હુસૈન ઉર્ફે આસિફ તેમજ સુજલ રામાવતની અટકાયત કરી છે. ઉપરાંત, આ ગુનામાં સંડોવાયેલા એક સગીરને જુવેનાઇલ જસ્ટિસ બોર્ડ સમક્ષ રજૂ કરવાની કાયદેસરની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મૃતક ઉમંગ પેઇન્ટિંગનું કામ કરતો હતો. જ્યારે મુખ્ય આરોપી નાઝીર માછલીના વેપાર સાથે સંકળાયેલો હતો. અન્ય આરોપી આસિફ ઢોસાનો ધંધો કરતો હતો અને સુજલ મજૂરીકામ કરીને જીવનનિર્વાહ કરતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. તપાસ દરમિયાન એવી માહિતી પણ સામે આવી છે કે મૃતક અને મુખ્ય આરોપીના પરિવારની એક યુવતી વચ્ચે સોશિયલ મીડિયા મારફતે સંપર્ક હતો. આ બાબતને લઈને મનદુઃખ ઊભું થતાં હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાની પોલીસને પ્રાથમિક શંકા છે. હાલ સમગ્ર ઘટનાના તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે અને મળતા પુરાવાના આધારે આગામી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મૃતક ઉમંગ અને આરોપીઓ વચ્ચે અગાઉથી મિત્રતા હતી. મુખ્ય આરોપી નાઝીરના ભાઈ આસિફ સાથે ઉમંગના ગાઢ સંબંધો હોવાથી તે આરોપીના ઘરે પણ નિયમિત આવતો-જતો હતો. તપાસ દરમિયાન એવી વિગતો સામે આવી છે કે તે દરમિયાન ઉમંગનો નાઝીરની બહેન સાથે સોશિયલ મીડિયા મારફતે પરિચય થયો હતો અને બંને વચ્ચે સંપર્ક વધ્યો હતો. પોલીસની પ્રાથમિક માન્યતા મુજબ આ જ બાબત હત્યા પાછળનું સંભવિત કારણ હોઈ શકે છે. જોકે હાલ તપાસ પ્રગતિ હેઠળ હોવાથી તમામ પુરાવા અને ટેકનિકલ વિગતોની ચકાસણી પૂર્ણ થયા બાદ જ હત્યાનું સાચું કારણ સ્પષ્ટ થઈ શકશે.
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવેલી માહિતી મુજબ, વ્યક્તિગત સંબંધો અને સોશિયલ મીડિયા પર થયેલા સંપર્ક બાદ આ સમગ્ર ઘટનાએ ગંભીર વળાંક લીધો હોવાનું પોલીસ માની રહી છે. હત્યાની આ ઘટનાથી રાજકોટ શહેરમાં ભારે ચર્ચા અને ચકચાર ફેલાઈ છે. કેસની દરેક દિશામાં તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે. આરોપીઓની સઘન પૂછપરછ ઉપરાંત મોબાઇલ ડેટા, ટેકનિકલ પુરાવા અને અન્ય ઉપલબ્ધ સાક્ષીઓના આધારે ઘટનાક્રમને પુનઃસ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે. હવે તપાસ દરમિયાન પોલીસને વધુ કયા મહત્વના પુરાવા અને નવા ખુલાસા હાથ લાગે છે. તેના પર સૌની નજર ટકેલી છે.