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મિત્રના મિત્રની બહેન સાથે વાત કરવી ભારે પડી? રાજકોટ ઉમંગ હત્યાકાંડમાં પોલીસના મોટા ખુલાસા, 3 આરોપીની ધરપકડ

રાજકોટ શહેરમાં મિત્રના મિત્રની બહેન સાથેના સંબંધની શંકા લોહિયાળ અંતમાં ફેરવાઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. શહેરના રૂખડીયા ફાટક વિસ્તારમાં રહેતા 23 વર્ષીય ઉમંગ જાખેલિયાની હત્યા કેસમાં પોલીસે ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. જ્યારે એક સગીરને જુવેનાઇલ જસ્ટિસ બોર્ડ સમક્ષ રજૂ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 29, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:31 PM IST
મિત્રના મિત્રની બહેન સાથે વાત કરવી ભારે પડી? રાજકોટ ઉમંગ હત્યાકાંડમાં પોલીસના મોટા ખુલાસા, 3 આરોપીની ધરપકડ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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