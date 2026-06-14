Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Rajkot
  • /રાજકોટમાં પારિવારિક ઝઘડામાં ખૂની ખેલ; જમાઈએ નાનાની છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા, નાનીને ગંભીર ઈજા

રાજકોટમાં પારિવારિક ઝઘડામાં ખૂની ખેલ; જમાઈએ નાનાની છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા, નાનીને ગંભીર ઈજા

Rajkot News: રાજકોટના વિમલનગર વિસ્તારમાં ગત મોડી રાત્રે પારિવારિક ઝઘડામાં હત્યાની ઘટના સામે આવી છે. મૂળ વેરાવળના વિવેક ગોસ્વામી નામના શખ્સે પત્ની સાથેના અણબનાવની અદાવતમાં પત્નીના નાના પ્રવિણ શાહ પર છરી વડે હુમલો કરી મોતને ઘાટ ઉતાર્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 14, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:18 AM IST
રાજકોટમાં પારિવારિક ઝઘડામાં ખૂની ખેલ; જમાઈએ નાનાની છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા, નાનીને ગંભીર ઈજા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમદાવાદમાં ભર ઉનાળે આ જીવલેણ રોગોનો આતંક! ચોમાસા પહેલાં ચિંતા વધી, સોલા સિવિલમાં...
gujarat16 min ago
2
Cancer Early Stage18 min ago
3
fifa world cup 202631 min ago
4
fifa world cup 20261 hr ago
5
US Iran Peace Deal1 hr ago