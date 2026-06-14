/રાજકોટમાં પારિવારિક ઝઘડામાં ખૂની ખેલ; જમાઈએ નાનાની છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા, નાનીને ગંભીર ઈજા

Rajkot News: રાજકોટના વિમલનગર વિસ્તારમાં કૌટુંબિક કલેહ આખરે હત્યામાં પરિણમ્યો છે. પત્ની સાથેના ઘરકંકાસની અદાવતમાં એક સાસરી પક્ષના યુવકે ઉશ્કેરાઈ જઈને પત્નીના સગા નાનાની નિર્મમ હત્યા કરી નાખી છે, જ્યારે આ હુમલામાં વચ્ચે બચાવવા પડેલા નાની પણ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
મોડી રાત્રે ઘરમાં ઘૂસીને કર્યો જીવલેણ હુમલા
મળતી માહિતી મુજબ, મૂળ વેરાવળનો રહેવાસી વિવેક ગોસ્વામી નામનો યુવક મોડી રાત્રે વિમલનગરમાં આવેલી તેની પત્નીની સાસરી (મોસાળ)ના ઘરે ધસી આવ્યો હતો. ત્યાં તેણે ઉગ્ર બોલાચાલી કરીને પત્નીના નાના પ્રવિણભાઇ શાહ પર છરી વડે આડેધડ ઘા ઝીંકી દીધા હતા. હુમલો એટલો ભયાનક હતો કે પ્રવિણભાઇનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું. આ દરમિયાન પ્રવીણભાઈના પત્ની (પત્નીના નાની) તેમને બચાવવા વચ્ચે પડતાં આરોપીએ તેમના પર પણ હુમલો કર્યો હતો, જેમાં તેઓ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થતાં તેમને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.
લાંબા સમયથી ચાલતો હતો પતિ-પત્ની વચ્ચે અણબનાવ
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી વિવેક ગોસ્વામી અને તેની પત્ની વચ્ચે છેલ્લા ઘણા સમયથી ભારે અણબનાવ ચાલી રહ્યો હતો, જેના કારણે પત્ની તેનાથી અલગ રહેતી હતી. પત્નીએ વિવેક સાથે પાછા જવાની સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી હતી. આ વાતનો ખાર રાખીને આરોપી અવારનવાર પત્ની અને તેના પરિવારને જાનથી મારી નાખવાની ધાક-ધમકીઓ આપતો હતો.
પોલીસ રક્ષણની અરજી છતાં સર્જાયો વજ્રઘાત
આ મામલે અગાઉ ભયના ઓથાર હેઠળ જીવતા પીડિત પરિવાર દ્વારા રાજકોટના યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં રક્ષણ મેળવવા માટે લેખિત અરજી પણ કરવામાં આવી હતી. જોકે, પોલીસ કોઈ નક્કર પગલાં ભરે તે પહેલાં જ નરાધમ પતિએ આ ખૂની ખેલ ખેલી નાખ્યો.
ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સહિતની ટીમો દ્વારા આરોપીની શોધખોળ
ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનીક પોલીસ અને રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. હત્યાની આ વારદાતને અંજામ આપીને ફરાર થઈ ગયેલા આરોપી વિવેક ગોસ્વામીને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે અને જુદી જુદી ટીમો બનાવી તેની સઘન શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે.