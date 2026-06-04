/રાજકોટનો સાંઢિયા પુલ વિવાદ : લોકાર્પણ કરવાનો સમય આવ્યો, ને નવા મેયરને વાકું પડ્યું!

Rajkot News ગૌરવ દવે/રાજકોટ : રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા જામનગર રોડ પર નિર્માણ કરવામાં આવેલો સાંઢીયો પુલ વિવાદોમાં આવ્યો છે. 75 કરોડના બિલ કોર્પોરેશનમાં મંજૂરી અર્થે મૂકી દેવામાં આવ્યા અને લોકાર્પણ કરવાનો સમય આવ્યો અને અનેક ક્ષતિઓ સામે આવી. જોકે રાજકોટના નવનિયુક્ત મેયર ડો. નેહલ શુકલે બિલ અટકાવી દીધા અને કોન્ટ્રાકટ કંપનીઓને નોટિસ ફટકારી છે. જુઓ શું છે આખો વિવાદ અમારા આ રિપોર્ટમાં..
મેયરે સ્થળ નિરીક્ષણ કરતા અનેક ત્રુટીઓ સામે આવી
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં તાજેતરમાં જ ભારતીય જનતા પાર્ટીની નવી બોડી ચૂંટાઈ આવી છે. મેયર તરીકે ડો. નેહલ શુકલની જાહેરાત થતા જ અનેક નેતાઓના હોંશ ઉડી ગયા છે. ડો. નેહલ શુક્લે કોર્પોરેશનની શુકાન સાંભળી અને તંત્ર એક્શનમાં આવ્યું. અંદાજીત 100 કરોડના 20 ટકા કરતા ઓછા પ્રગતિમાં હોઈ તેવા પ્રોજેક્ટો સ્થગિત કરવાના નિર્ણયોથી હડકંપ મચી ગયો. તાજેતરમાં જ મેયર ડો. નેહલ શુક્લ અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન પરેશ પીપળીયા જામનગર રોડ પર નિર્માણાધીન સાંઢિયા પુલનું નિરીક્ષણ કરવા ગયા હતા. જેમાં મેયર ડો. નેહલ શુકલે અધિકારીઓનો ઉધડો લીધો હતો. અધિકારીઓએ મોટા ઉપાડે સાંઢીયા પુલનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે અને લોકાર્પણ કરવા તૈયાર છે તેવું કહ્યું હતું. જોકે મેયર ડો. નેહલ શુકલે સ્થળ નિરીક્ષણ કરતા અનેક ત્રુટીઓ સામે આવી હતી. બ્રિજના ડિવાઈડર થી લઈને રોડની ગુણવત્તા સુધીની ત્રુટીઓ શોધી કાઢી હતી. આજે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કોન્ટ્રાકટ એજન્સી ચેતન કન્ટ્રક્શન અને કન્સલ્ટન્ટ PMCને નોટિસ ફટકારી કામની ગુણવત્તા સુધારી કામ ફરી તાત્કાલિક અસરથી પૂર્ણ કરવા આદેશ આપ્યા છે
લોકાર્પણ માટે ઉતાવળે નબળી કામગીરી કરી
તો બીજી તરફ સાંઢિયા પુલના ખાતમુહૂર્તથી લઈ લોકવર્પણ સુધીમાં અનેક વખત કરોડો રૂપિયાના કૌભાંડના આરોપો લાગી ગયા છે. સાંઢિયા પુલના લોકાર્પણ માટે પદાધિકારીઓ મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીનો સમય પણ માંગી આવ્યા છે. તે પહેલાં ZEE 24 કલાક દ્વારા રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવતા અનેક ખુલાસા થયા છે. સાંઢિયા પુલ પર કરવામાં આવેલા ડામરમાં લોટ પાણી અને લાકડા જેવી સ્થિતિ છે. ચાવી દ્વારા રોડનો મજબૂતાઈ માપવામાં આવી તો પોળા ઉખડવા લાગ્યા હતા. જે બતાવે છે કે લોકાર્પણ માટે ઉતાવળ કરનારા અધિકારીઓએ નબળી કામગીરી કરી છે.
તમારી જ પાર્ટીના ભ્રષ્ટાચાર સામે આવે છે - રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ
જોકે રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસે તો બ્રિજના કામમાં કરોડો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાનું ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે. રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસના પ્રમુખ રાજદીપસિંહ જાડેજાએ આરોપ મુક્તા કહ્યું હતું કે, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની પૂર્વ બોડી જેમાં મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેનના કૌભાંડો જગજાહેર છે. કોઈ પણ કામ મંજુર થાય ત્યારે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં મંજૂરી માટે જાય અને પછી જનરલ બોર્ડમાં મંજુર કરવામાં આવે તે બધા જાણે છે. પૂર્વ પદાધિકારીઓએ કરેલા કામોની નવા મેયર તપાસ કરાવી રહ્યા છે સારી વાત છે. પરંતુ તમારી જ પાર્ટીના પૂર્વ પદાધિકારીઓ દ્વારા જે ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યો છે, તેમા માત્ર અધિકારીઓને જ દોષિત ન ઠેરવી પૂર્વ પદાધિકારીઓ સામે પણ તપાસ બેસાડજો તેવી માંગ કરી હતી. જેને પણ બેદરકારી દાખવી છે અને કામ નબળું કરાવ્યું છે તે તમામ સામે પગલાં લેવામાં આવે તે જરૂરી છે
પ્રજાના ટેક્સની આવકમાંથી ચાલતી રાજકોટ મહાનગરપાલિકા આડેધડ ખર્ચ કરે છે. પદાધિકારીઓનું કામ લોકોને સારી ગુણવત્તા યુક્ત સુવિધા મળે તે જોવાનું હોઈ છે.જોકે આજ પદાધિકારીઓ કોન્ટ્રાકટરો સાથે સેટિંગ કરી નબળી ગુણવત્તા વાળા કામ મંજૂરી કરી મલાઈ તારવી લેતા હોવાના અનેક વખત આરોપ લાગ્યા છે. ત્યારે રાજકોટના નવનિયુક્ત મેયર ડો. નેહલ શુકલે પૂર્વ સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેને મંજુર કરેલા કામો અંગે ઝીણવટ ભરી તપાસ શરૂ કરી છે. તાજેતરમાં 100 કરોડના કામો સ્થગિત કરતા રાજકીય ગરમાવો આવ્યો છે. જોકે ક્યાં કામમાં કેટલો ભ્રષ્ટાચાર થયો છે તે આગામી દિવસોમાં સામે આવે તો પણ નવાઈ નહિ.