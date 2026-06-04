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રાજકોટનો સાંઢિયા પુલ વિવાદ : લોકાર્પણ કરવાનો સમય આવ્યો, ને નવા મેયરને વાકું પડ્યું!

Rajkot Sandhiya Bridge controversy : રાજકોટમાં નવનિર્મિત સાંઢિયા પુલ લોકાર્પણ પહેલા ભારે વિવાદ સર્જાયો. Z 24 કલાકના રિયાલિટી ચેકિંગમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા. રોડ પર પાથરેલો ડામર સરળતાથી ઉખડી ગયો. મહાનગરપાલિકાએ બ્રિજના કોન્ટ્રાક્ટરને નબળી કામગીરી માટે નોટિસ ફટકારી.  ત્યારે શું છે આ વિવાદ જાણો...

Written ByDipti Savant
Published: Jun 04, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:32 PM IST
રાજકોટનો સાંઢિયા પુલ વિવાદ : લોકાર્પણ કરવાનો સમય આવ્યો, ને નવા મેયરને વાકું પડ્યું!

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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