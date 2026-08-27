/રાજકોટના ડોમિનોઝમાં પિઝામાંથી નીકળી માખી: સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ વીડિયો જોઈ ખાવાનું છોડી દેશો! મચ્યો હોબાળો

Rajkot Domino's Pizza: પિઝા અને ફાસ્ટ ફૂડના શોખીનો માટે લાલ બત્તી સમાન કિસ્સો રાજકોટમાંથી સામે આવ્યો છે. રાજકોટના સમાકાંઠા વિસ્તારમાં આવેલા સેટેલાઇટ ચોકની ડોમિનોઝ પિઝા (Domino's Pizza) આઉટલેટમાં એક ગ્રાહકને અત્યંત કડવો અને અસ્વચ્છ અનુભવ થયો હતો. ગ્રાહકે ખાવા માટે મંગાવેલા પિઝામાંથી માખી નીકળતાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. આ જોઈને ગ્રાહકે તુરંત જ આખી ઘટનાનો વીડિયો પોતાના મોબાઈલમાં કેદ કરી લીધો હતો અને તેને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કર્યો હતો. વીડિયો વાયરલ થતાં જ લોકોમાં જાણીતી ફાસ્ટ ફૂડ બ્રાન્ડ્સની સ્વચ્છતા સામે ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.
આરોગ્ય વિભાગની નિષ્ક્રિયતા સામે ઉઠતા સવાલો
આ ઘટના સામે આવ્યા બાદ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા (RMC)ના ફૂડ વિભાગ અને આરોગ્ય વિભાગની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે. થોડા સમય પહેલા જ અધિકારી ડો. નેહલ શુકલે આખું વર્ષ આઉટલેટ્સમાં સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવાના આદેશ આપ્યા હતા, તેમ છતાં આવી નામાંકિત બ્રાન્ડ્સમાં બેદરકારી સામે આવવી તે મોટી ચિંતાનો વિષય છે. લોકો હવે સવાલ પૂછી રહ્યા છે કે શું ડોમિનોઝ જેવી મોટી કંપનીઓ પર આરોગ્ય વિભાગના કોઈ વિશેષ આશીર્વાદ છે? કે પછી આવા એકમો સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે?
ચેકિંગ પહેલાં જ સાફ-સફાઈના નાટક
આ સમગ્ર મામલે ZEE 24 કલાક દ્વારા કરવામાં આવેલા રિયાલિટી ચેકમાં એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. આરોગ્ય કે ફૂડ વિભાગની ટીમ ઘટના સ્થળે તપાસ માટે પહોંચે તે પહેલાં જ કંપનીના કર્મચારીઓ ઉતાવળે કિચન સાફ કરતા કેમેરામાં કેદ થઈ ગયા હતા. તંત્રની કાર્યવાહી પહેલાં જ પોતાની નાપાક બેદરકારી છુપાવવા માટે સાફ-સફાઈ કરી દેવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે પાલિકાનું તંત્ર આ આઉટલેટ સામે કેવા કડક પગલાં ભરે છે.