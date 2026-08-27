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રાજકોટના ડોમિનોઝમાં પિઝામાંથી નીકળી માખી: સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ વીડિયો જોઈ ખાવાનું છોડી દેશો! મચ્યો હોબાળો

Rajkot Domino's Pizza: રાજકોટમાં પિઝાના શોખીનો માટે લાલબત્તી સમાન એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. રાજકોટના સેટેલાઈટ ચોકમાં આવેલા ડોમિનોઝ (Domino's) આઉટલેટમાં એક ગ્રાહકને ભારે કડવો અનુભવ થયો હતો. ગ્રાહકે મંગાવેલા પિઝામાંથી અચાનક માખી નીકળતા તેઓ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતી આ ગંભીર ઘટના બાદ નારાજ ગ્રાહકે તરત જ પિઝામાં રહેલી માખીનો વીડિયો બનાવીને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરી દીધો છે. હાલ આ વીડિયો ઈન્ટરનેટ પર ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 27, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 12:31 PM IST
રાજકોટના ડોમિનોઝમાં પિઝામાંથી નીકળી માખી: સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ વીડિયો જોઈ ખાવાનું છોડી દેશો! મચ્યો હોબાળો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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